Rodrygo a inspiré le Real Madrid à une victoire 4-1 contre Majorque avec un beau but et une passe décisive pour s’assurer qu’ils maintiennent leur parfait début de saison.

Majorque a assommé Madrid grâce à la tête de Vedat Muriqi à la 35e minute, avant que Fede Valverde ne ramène les deux équipes à égalité avec un coup de foudre depuis le bord de la surface.

Vinicius Junior a ensuite terminé un mouvement commencé par son compatriote international brésilien Rodrygo à la 72e minute avant que Rodrygo ne produise lui-même un excellent effort en solo.

Antonio Rudiger a mis encore plus de lustre sur la victoire lorsqu’il a obtenu un coup franc de Toni Kroos dans les arrêts de jeu, ce qui signifie que l’équipe de Carlo Ancelotti a maintenant remporté ses cinq premiers matches de championnat et ses sept premiers toutes compétitions confondues.

Madrid était sans Karim Benzema après sa blessure contre le Celtic en Ligue des champions et leur édentement s’est manifesté en première mi-temps car ils étaient largement limités aux tirs à distance.

Muriqi avait testé Thibaut Courtois dans la première minute du match, et l’attaquant a donné l’avantage aux visiteurs lorsqu’il est apparu sans marque au deuxième poteau pour rentrer à la maison sur un coup franc de Kang-In Lee.

Mais Valverde a marqué un égaliseur sensationnel dans le temps d’arrêt de la première mi-temps lorsqu’il a fait une course en flèche depuis sa propre moitié avant de déclencher un tir féroce avec sa botte gauche depuis le bord de la surface.

Majorque a repoussé une chance en or de reprendre la tête à la 64e minute lorsque le remplaçant Clément Grenier a repoussé son compatriote Antonio Sanchez, qui a tiré à bout portant.

Et ils ont été amenés à le regretter lorsque Rodrygo a fait une course intelligente vers l’avant et s’est déchargé pour que Vinicius réussisse une finition délicate devant le gardien de Majorque Predrag Rajkovic.

Rodrygo s’est ensuite assuré de la victoire à la 89e minute avec une course brillante avant de laisser deux défenseurs dans son sillage et de dépasser Rajkovic.

Il était encore temps pour Rudiger de marquer son premier but pour le Real, car il a pleinement profité d’une livraison précise de Kroos.