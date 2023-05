Real Madrid contre Getafe – Rapport de match de football – 13 mai 2023

Le but de Marco Asensio a valu au Real Madrid une victoire 1-0 sur le modeste Getafe en Liga samedi alors qu’ils reposaient des joueurs clés avant leur demi-finale de Ligue des champions contre Manchester City.

Cette victoire a porté Madrid à 71 points, deux devant son rival local, l’Atletico, qui joue dimanche à Elche.

Le Barca, leader en fuite, compte 82 points et aura la chance de décrocher sa 27e couronne de la Liga avec quatre matchs à jouer face à l’Espanyol dimanche soir.

« Se préparer pour ces matchs n’est pas si facile », a déclaré l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti. « Les joueurs étaient professionnels même si en première mi-temps il n’y avait pas beaucoup d’intensité. Nous nous sommes améliorés en seconde période. »

« Notre qualité s’est améliorée [with the substitutes]. Et notre intensité. Nous avons la bonne nouvelle concernant [Ferland] Mendy, qui revient d’une grave blessure. Il a fait une bonne première mi-temps… [His substitution] était une précaution, nous voulions lui donner 45 minutes. Il est disponible pour mercredi. »

Asensio a scellé la victoire de Madrid à la 70e minute avec un tir enroulé depuis le bord de la surface de réparation qui a dévié un défenseur et a pris le gardien de but à contre-pied avant d’entrer dans le filet.

« J’essaie de saisir les opportunités qui me sont offertes », a déclaré Asensio à DAZN. « Je suis content d’avoir égalé mon meilleur total de buts. C’était difficile pour nous mais nous nous sommes améliorés après le but. Cela nous aide avant mercredi. »

Le milieu de terrain madrilène Eduardo Camavinga a été retiré dans les dernières minutes en boitant, mais Ancelotti a apaisé les craintes concernant sa forme physique pour mercredi.

« Il s’est tordu le genou, mais c’est juste un coup », a-t-il déclaré. « Demain, il se reposera comme tous ceux qui ont joué et j’espère que lundi il s’entraînera avec l’équipe.

« Il va bientôt récupérer, c’est sûr. Le genou est stable, il a un peu d’inconfort maintenant mais l’important est la stabilité et il a ça à 100%. Il a un peu d’inconfort au genou mais ce n’est rien. »

Il y avait une sensation de fin de saison lors d’une nuit fraîche à Santiago Bernabeu avec Ancelotti effectuant huit changements par rapport à l’équipe de départ qui a fait match nul 1-1 avec Manchester City lors du match aller à Madrid.

La plus grande surprise a été l’inclusion d’Eden Hazard, la première fois que le milieu de terrain belge a commencé depuis la victoire 4-1 de Madrid à domicile contre Majorque en septembre.

Le quatrième départ de la saison de Hazard ne restera pas longtemps dans les mémoires car il avait l’air rouillé et a été remplacé à la 61e minute sans enregistrer un tir cadré.

Avec Barcelone au bord du titre et le match crucial de City à seulement quatre jours, Madrid a toujours dominé les débats avec 77% de possession de balle mais n’a enregistré qu’un seul tir cadré jusqu’à ce qu’Asensio marque.

Getafe aurait pu marquer à quelques reprises en seconde période, mais le gardien madrilène Thibaut Courtois a réalisé deux arrêts brillants grâce aux efforts de Munir El Haddadi et Juan Iglesias.