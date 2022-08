Real Madrid contre Eintracht Francfort – Rapport de match de football – 10 août 2022

Le Real Madrid a battu l’Eintracht Francfort 2-0 pour remporter la Super Coupe de l’UEFA 2022 au stade olympique d’Helsinki mercredi soir alors que Karim Benzema a dépassé Raul pour prendre la deuxième place sur la liste des buteurs de tous les temps du club espagnol derrière le leader Cristiano Ronaldo.

Les équipes ont échangé de bonnes chances au début du match annuel entre le vainqueur de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, Thibaut Courtois réussissant bien à étouffer la chance de Daichi Kamada pour Francfort à la pause et le tir au but de Vinicius Junior pour Madrid balayé. la ligne d’Almamy Touré.

Les vainqueurs de la Liga de Carlo Ancelotti ont pris les devants peu avant la mi-temps grâce à David Alaba, qui a tapé à bout portant après que Casemiro ait renvoyé le ballon devant un but grand ouvert après un corner.

Benzema a ajouté le deuxième de Madrid à la 65e minute et le Real a vu le reste du match avec peu de menace de la part de ses adversaires de Bundesliga.

Madrid ouvre la Liga dimanche à Almeria, tandis que Francfort dispute son deuxième match de la saison dans l’élite allemande sur la route contre le Hertha Berlin.