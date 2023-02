Real Madrid contre Al Hilal – Rapport de match de football – 11 février 2023

Le Real Madrid a remporté le trophée de la Coupe du monde des clubs deux fois plus que toute autre équipe. FADEL SENNA/AFP via Getty Images

Vinicius Junior et Federico Valverde ont chacun marqué deux fois alors que le Real Madrid a remporté la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA pour une cinquième fois record après une victoire 5-3 sur Al Hilal d’Arabie Saoudite lors de la finale de samedi à Rabat, au Maroc.

Les vainqueurs de la Ligue des champions européenne, Madrid, étaient les grands favoris contre leurs homologues asiatiques et ont dûment pris une avance de 2-0 en 20 minutes avec deux buts en cinq minutes de Vinicius et Valverde.

Mais Al Hilal, la première équipe d’Arabie saoudite à se qualifier pour la finale, a transformé le match en concours en repoussant un but grâce à Moussa Marega.

Madrid a encore une fois couru sans faute avec deux autres buts rapides au début de la seconde mi-temps grâce à l’ajustement à nouveau Karim Benzema et un second pour le milieu de terrain uruguayen Valverde pour apparemment sécuriser le résultat avec encore un peu plus de 30 minutes restantes.

Au lieu de cela, le patron de Madrid, Ancelotti, ne sera probablement pas trop impressionné par son équipe permettant à Al Hilal de revenir dans le match une fois de plus grâce à un doublé de l’ancien attaquant de l’Atletico Madrid Luciano Vietto, de chaque côté d’une seconde de Vinicius.

Al Hilal aurait pu assurer un vrai drame tardif sans une mauvaise passe de Marega, mais Madrid en avait assez pour voir une victoire finalement méritée dans un match qui a établi le record du plus grand nombre de buts combinés dans une finale de Coupe du monde des clubs.

Les géants espagnols ont maintenant remporté les cinq finales qu’ils ont disputées dans la compétition, après avoir remporté trois titres en quatre ans entre 2014 et 2018. La prochaine équipe la plus titrée de l’événement FIFA, qui a débuté en 2000 et a lieu chaque année depuis 2005 , sont Barcelone avec trois victoires.

Les équipes européennes ont désormais remporté le trophée lors des 10 dernières Coupes du monde des clubs.

“Je pense que nous nous améliorons, il y a eu quelques erreurs à l’arrière mais beaucoup de qualité à l’avant”, a déclaré Ancelotti. Les joueurs blessés reviennent, Karim, [Eder] Militao, [Thibaut] Courtois, et ce trophée nous donne un coup de pouce pour préparer cette fin de saison, et nous avons encore beaucoup de confiance.

“Ce fut un bon tournoi pour nous, l’amélioration que nous avons constatée lors des derniers matchs, le reste de la saison, nous sommes ravis de nous battre jusqu’à la fin à chaque minute, à chaque match, à chaque compétition.”

Benzema a été une légère surprise dans la formation de départ de Madrid un jour après que Carlo Ancelotti a déclaré que c’était un touch-and-go s’il pouvait jouer du tout. Le détenteur du Ballon d’Or a raté les deux derniers matchs de Madrid, dont la victoire 4-1 en demi-finale contre le club égyptien d’Al Ahly mercredi.

L’attaquant français a donné le signal d’ouverture après avoir échangé des passes avec Valverde et a joué Vinicius clairement pour battre le gardien Abdullah Al-Mayouf, qui a obtenu une jambe au tir mais pas assez pour l’empêcher d’atterrir dans son filet.

Valverde a brisé un mauvais dégagement entre les jambes d’un défenseur, qui l’a légèrement dévié avant qu’il ne dépasse Al-Mayouf, pour doubler l’avantage à la 18e.

Mais après avoir lutté dans la première période pour même connecter trois passes, Al-Hilal a trouvé son rythme après que Marega ait attrapé la ligne arrière de Madrid essayant de déclencher un piège de hors-jeu à la 26e. L’ancien attaquant de Porto s’est enfui sans encombre, a mesuré Andriy Lunin et a dépassé le gardien de but de Madrid, qui a commencé pour Thibaut Courtois, blessé.

Le but réglé Al-Hilal et Madrid ont été bloqués jusqu’à ce que Vinicius fasse une passe exquise pour servir un but de Benzema.

Vinicius a utilisé le bord extérieur de sa botte droite pour plier un centre autour d’un défenseur et rencontrer le mouvement de pointe de Benzema. Benzema a fait le reste en utilisant une touche pour le transformer en haut du filet à la 54e.

Valverde a ajouté son deuxième à la 58e.

Vietto a marqué de chaque côté du deuxième but de Vinicius, marquant aux 63e et 79e alors que la défense de Madrid n’a pas réussi à suivre l’Argentin dans la surface.

Un échec tardif de Marega a nié avoir donné à Al-Hilal une chance d’aller chercher un égaliseur de dernière minute.

Des informations de l’Associated Press et d’Alex Kirkland d’ESPN ont été incluses dans ce rapport.