Real Madrid: Comment l’équipe de Carlo Ancelotti a atteint la finale de la Ligue des champions avec Liverpool | Nouvelles du football

Lorsque le Real Madrid menait 2-0 au total contre le Paris Saint-Germain et se dirigeait vers la Ligue des champions de cette saison lors des huitièmes de finale, un moment de la touche a résumé la résilience de cette équipe.

Quelques instants après que Kylian Mbappe ait semblé placer le PSG dans les huit derniers, les caméras ont tourné vers le remplaçant du Real Rodrygo, assis derrière le manager Carlo Ancelotti, qui a fait un geste des mains vers le bas pour suggérer une sensation de calme. C’était comme s’il savait ce qui allait arriver.

Ce qui a suivi le parcours du Real vers la finale a été remarquable, mais cohérent. Le coup du chapeau de 15 minutes de Karim Benzema pour vaincre le PSG, des buts avant et pendant la prolongation lors d’une victoire contre Chelsea – puis cette étrange récupération dans les arrêts de jeu pour éliminer Manchester City en demi-finale. Même Hollywood n’écrit pas de tels scripts.

Le schéma de ces victoires – en particulier lors des matches retour au Santiago Bernabeu – a également été similaire. Le Real a mal commencé les matches retour, a concédé le premier, a vu ses adversaires rater une multitude d’occasions de sceller leurs progressions respectives aux dépens de Los Blancos, avant que Benzema ne mène la charge de retour.

Carlo Ancelotti et Karim Benzema ont joué un rôle central dans le succès du Real cette saison





Il y a eu un soupçon de chance que le Real atteigne la finale – surtout compte tenu du nombre d’opportunités que leurs adversaires à élimination directe de la Ligue des champions ont ratées contre eux. Mbappe avait deux buts exclus par VAR lors des huitièmes de finale, Christian Pulisic et Kai Havertz ont raté des occasions flagrantes pour Chelsea en quart de finale et Jack Grealish de City aurait pu marquer deux fois tard pour Manchester City en demi-finale retour.

Si le Real était revenu des profondeurs du désespoir une seule fois, alors beaucoup pointeraient du doigt la chance d’être uniquement derrière la route de l’équipe de la Liga vers la finale. Mais trois fois ? Tous de la même manière ? Contre trois équipes qui ont atteint la finale de la Ligue des Champions ces deux dernières années ? C’est maintenant un modèle – et il est reconnu par ceux à l’intérieur et à l’extérieur du club.

“La qualité qu’ils ont n’est pas une coïncidence”, a déclaré le patron de City, Pep Guardiola, avant sa défaite en demi-finale de la Ligue des champions contre le Real. “Ils ont un haut niveau dans tout. La qualité de Madrid n’est pas due au hasard ou à la chance. Les gens qui disent qu’ils ont de la chance – rien de tel.”

“Laissez-les penser ce qu’ils veulent”, a déclaré le milieu de terrain du Real Luka Modric lorsqu’on lui a posé la même question sur la chance de son équipe en Ligue des champions. “C’est une opinion injuste et ils ne font que nous faire rire, mais chacun peut dire ce qu’il veut.

Luka Modric célèbre au Santiago Bernabeu





“Nous avons de la qualité et du caractère ainsi que de l’histoire. Ce club a remporté de nombreux matchs importants et est celui qui a remporté le plus de titres en Ligue des champions. Nous n’abandonnons jamais.”

Donc, si ce n’est pas de la chance, qu’est-ce que c’est alors ? Qu’a fait Ancelotti pour garder le Real en Ligue des champions, malgré tous ses efforts pour perdre à chaque tour ?

Les super sous-marins d’Ancelotti

Le duo du Real Madrid Rodrygo et Eduardo Camavinga célèbre contre Manchester City





L’autre tendance courante dans la course du Real à la finale est l’utilisation de remplaçants par Ancelotti. À chaque match retour des huitièmes de finale, Rodrygo et Eduardo Camavinga sont sortis du banc en seconde période et ont eu des effets dévastateurs.

L’impact de Rodrygo est plus perceptible compte tenu du fait qu’il a aidé à éliminer Chelsea et Manchester City avec trois buts en retard pour forcer le temps supplémentaire dans les deux tours. En fait, la grande majorité de ses neuf buts cette saison – sept pour être exact – ont été très similaires en termes de résultats pour la première fois dans la surface de réparation.

Le positionnement et les mouvements experts du Brésilien font de lui un joueur parfait pour sortir du banc et renverser des matchs qui ne vont pas dans le sens du Real. Le joueur de 21 ans l’a également fait toute la saison – et pas seulement lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Contre l’Inter Milan en phase de groupes, le super-sub du Real est sorti du banc pour marquer un vainqueur tardif à San Siro avec sa finition désormais à bout portant. Lors d’une autre victoire contre Séville en avril – cette fois en championnat – Rodrygo n’a touché le ballon que neuf fois en 45 minutes de seconde mi-temps, mais a récolté un but et une passe décisive dans le processus.

Pourtant, Rodrygo a souvent été rejoint sur le banc par le jeune français Camavinga – qui a également fait partie intégrante de la course du Real à la finale – mais le rôle du joueur de 19 ans a été plus sous-estimé.

Contre Chelsea et City, Camavinga a été responsable de deux “secondes passes décisives” – la passe avant la passe clé – qui ont permis le retour du Real dans les deux matches. Contre les Bleus, l’international français a pincé le ballon à N’Golo Kante et Ruben Loftus-Cheek en haut du terrain pour libérer Vinicius – qui a traversé pour Benzema pour ramener le vainqueur à la tête.

Contre City, il avait en fait deux rôles clés. Le premier : un ravissant centre pour Benzema qui a mis en place Rodrygo pour son premier de la soirée. Ensuite, Camavinga a de nouveau fait partie intégrante du vainqueur du Real, courant de l’intérieur de sa moitié de terrain pour frapper Rodrygo pour un centre qui a atterri aux pieds de Benzema, qui a attiré une faute de Ruben Dias et un penalty gagnant.

Tableau de l’élan du match du Real Madrid 3-1 Man City – Camavinga est entré en jeu à la 75e minute





Camavinga a été assis derrière le trio mercuriel de Toni Kroos, Casemiro et Modric pendant la majeure partie de la saison, mais son énergie sur le banc a fait partie intégrante du succès du Real. Los Blancos sont capables de passer à la vitesse supérieure avec ses passes imprévisibles de partout sur le terrain.

Il peut aussi le faire rapidement: le Real n’a pas réussi à inscrire un tir cadré lors du match retour de la demi-finale contre City jusqu’à ce que Camavinga entre en jeu. Ederson a été appelé à l’action juste une minute après que le Français soit sorti du banc.

Derrière ces changements, cependant, se trouvent le patron du Real Ancelotti et c’est sa gestion des jeunes joueurs du club qui a été un thème commun cette saison. L’Italien a adopté une sorte de rôle de “grand-père” pour ces jeunes, ce qui a permis à Rodrygo, Camavinga, Fede Valverde et Vinicius Junior – tous âgés de 23 ans ou moins – de prospérer pour les finalistes de la Ligue des champions.

“Rodrygo, Camavinga, Valverde, [Eder] Militao et moi commençons à peine à écrire notre histoire dans ce club”, a déclaré Vinicius cette semaine. Tous devraient jouer un rôle crucial à Paris ce week-end.

Comme un bon vin : Benzema et Modric

Luka Modric et Karim Benzema





Inutile de dire que le Real n’est dans la position dans laquelle il se trouve actuellement – étant champion de la Liga et finaliste européen – grâce aux efforts de l’attaquant vedette Benzema.

Ses 27 buts en championnat, ainsi que ses 15 buts en Ligue des champions en seulement 11 matchs, le placent au sommet de l’arbre en termes de prétendants au Ballon d’Or et sera sans aucun doute le dangerman de Liverpool à apprivoiser en finale.

Un examen plus approfondi des statistiques de but de Benzema rend sa saison encore plus sensationnelle. Le Français a 15 buts en Ligue des champions avec un ratio de buts attendus de 8,6, ce qui signifie que la différence entre les deux est plus élevée que n’importe lequel de ses rivaux en tête du classement des buts de la compétition – qui comprend Mohamed Salah de Liverpool.

Rodrygo du Real Madrid, à gauche, célèbre avec son coéquipier Karim Benzema





Mais ce n’est pas seulement sa finition clinique qui a guidé le Real vers cette finale de Ligue des champions, mais c’est sa capacité à produire à d’autres moments qui a attiré l’attention.

Lors de la victoire contre le PSG, sa fermeture du gardien Gianluigi Donnarumma pour son premier but sur trois a été particulièrement poignante, étant donné que le Real n’est pas une équipe très pressée. Sorti de nulle part, Benzema a déclenché le renouveau qu’il a fini par superviser.

Liverpool a été victime d’un autre moment similaire – sa fermeture de Loris Karius lors de la finale de la Ligue des champions 2018 – qui montre à quel point le talisman français peut être audacieux sur la plus grande scène.

Ajoutez à cela la touche habile du premier but de Rodrygo contre Manchester City et la façon intelligente dont il a remporté le penalty en prolongation dans le même match, et Benzema a prouvé cette saison qu’il ne se souciait pas seulement des buts.

Si Benzema impressionne à l’âge de 34 ans, c’est impressionnant, alors le milieu de terrain Modric bien performer à ce plus haut niveau à 36 ans est étonnant.

Le milieu de terrain croate est toujours le battement de cœur de cette équipe du Real et ses statistiques dans de nombreux départements montrent à quel point il est essentiel au jeu global du club de la Liga. Modric ouvre la voie en termes d’interceptions et de grandes occasions créées – montrant son impact sur les deux bancs de pénalité.

Comme Benzema, le joueur de 36 ans s’est intensifié dans les plus grands moments. Pour le deuxième but de Benzema contre le PSG, sa course fulgurante a libéré Vinicius sur la gauche – Modric récupérant ensuite le ballon après qu’il ait été recyclé pour glisser l’attaquant du Real dans la surface de réparation pour marquer.

Et puis il y a eu cette passe glorieuse pour le but de Rodrygo contre Chelsea en quart de finale, qui a sauvé le Real de l’élimination en quart de finale.

Modric et Benzema peuvent avoir un âge combiné de 70 ans – mais ils sont au cœur des chances du Real de remporter le titre de la Ligue des champions cette saison.

Klopp sur le Real Madrid : ils peuvent être spectaculaires

Jurgen Klopp est optimiste quant aux chances de Thiago de disputer la finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid samedi.



L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, s’exprimant lors d’une conférence de presse finale d’avant-match de la Ligue des champions :

“Si on prenait les 10 dernières minutes de tous les derniers matches à élimination directe [Real Madrid] eu, ils sont à peu près imbattables, aucune chance [of winning]. Les retours qu’ils ont eus étaient vraiment spéciaux.

“Mais ces matchs ont tous duré plus longtemps que les 10 dernières minutes, et évidemment ils ont dû revenir dans ces moments-là – les autres équipes étaient en tête. Dans le match du PSG, il y a eu beaucoup d’occasions manquées par le PSG, ce qu’ils ne font généralement pas ‘ t, et Madrid a gardé la porte ouverte – ou le PSG a laissé la porte ouverte.

“Bien sûr, cette équipe est pleine d’expérience, ils savent exactement comment aborder un match, surtout une finale. Nous l’avons ressenti durement lors de la finale 2018. Ils avaient un énorme avantage ce soir-là, pour nous c’était clair. Depuis lors, nous acquis beaucoup d’expérience nous-mêmes, ce qui est très utile.

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a déclaré que la finale de la Ligue des champions contre Liverpool ressemblerait à un derby pour lui car il est toujours un Evertonien.



“Le [Madrid] équipe dans toutes les situations est pleine de confiance. Ils veulent des situations avec le ballon, ils sont vraiment calmes sur le ballon, vraiment relax ici et là. La façon dont ils se construisent est très confiante, techniquement ils sont au plus haut niveau. Ce n’est pas trop compliqué mais c’est tant mieux pour eux, le football n’est pas si compliqué que ça. Ils placent les bons joueurs aux bons postes. Au final, ils prennent les devants et ils ont différentes opportunités : la vitesse des ailiers, la présence souple de Benzema.

“S’ils le doivent, ils peuvent riposter trois fois de manière spectaculaire. Ces choses ne sont pas garanties. Ce n’est pas comme si je devais mentionner : si nous ne menons pas 4-0 à 10 minutes de la fin, ils le feront définitivement. marquer cinq buts ! Ce n’est pas comme ça, c’est clair qu’ils sont capables de faire des trucs particuliers et on le savait quand même.

“Nous devons nous assurer que nos garçons savent à quel point ils sont bons si nous les laissons faire ceci, ceci et cela et nous ne pouvons pas leur faire savoir à quel point ils sont bons. Leur fin de matchs est assez impressionnante, c’est clair.”