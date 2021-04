Les clubs espagnols et italiens toujours accrochés à la Super League doivent renier l’échappée sous peine d’être bannis de la Ligue des champions, a déclaré vendredi le président de l’UEFA Aleksander Ceferin à l’Associated Press.

Bien que la Super League ait implosé cette semaine après avoir été rapidement abandonnée par la plupart des participants, le Real Madrid, Barcelone, la Juventus et l’AC Milan n’ont pas quitté le projet et les officiels pourraient « subir certaines conséquences », a déclaré Ceferin.

« Il est clair que les clubs devront décider s’ils sont en Super League ou s’ils sont un club européen », a déclaré Ceferin lors d’un entretien téléphonique avec l’AP. « S’ils disent que nous sommes une Super League, alors ils ne jouent pas en Ligue des champions, bien sûr … et s’ils sont prêts à le faire, ils peuvent jouer dans leur propre compétition. »

Il n’a fallu que 48 heures à l’UEFA pour éliminer la menace d’un groupe de 12 clubs formant une Super League avec un accès largement fermé, se séparant de la Ligue des champions où la qualification est déterminée chaque année à partir des compétitions nationales.

Mais le président du Real Madrid, Florentino Perez, qui devait présider la Super League, continue de défier Ceferin en s’engageant à continuer à travailler à la relance de la Super League. Bien que la place de Madrid en demi-finale de la Ligue des champions la semaine prochaine ne soit pas menacée, la participation à l’avenir le sera à moins que l’ultimatum ne soit abandonné.

Le lancement de la Super League est devenu non viable lorsqu’il a été déserté mardi soir par les six clubs anglais – Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham Hotspur – suivis par l’Atletico Madrid et l’Inter Milan le lendemain.

L’UEFA évalue des sanctions pour les officiels des clubs impliqués dans la rébellion qui menaçait de déchirer le football européen après son lancement dimanche soir alors que Ceferin se préparait à dévoiler officiellement un nouveau format pour la Ligue des champions le lendemain.

« Nous attendons toujours une expertise juridique et ensuite nous dirons, mais tout le monde est confronté à des conséquences pour ses décisions et ils le savent », a déclaré Ceferin. « Pour moi, c’est une situation très différente entre les clubs qui ont admis leur erreur et ont dit: » Nous quitterons le projet « . Les autres savent surtout que je dirais que ce projet est mort, mais ils ne veulent pas y croire, probablement. «

Ceferin a dirigé vendredi une réunion virtuelle du principal organe décisionnel de l’UEFA, lors de laquelle a été discutée la possibilité de punir les officiels du club qui les ont induits en erreur.

« Nous avons convenu aujourd’hui au comité exécutif de nous connecter avec les fédérations de football, les associations nationales et les ligues concernées », a déclaré Ceferin. « Nous ferons cela la semaine prochaine et nous verrons. Ce serait bien que nous puissions voir ce que des ligues spécifiques peuvent faire, ce que les fédérations peuvent faire et ce que l’UEFA peut faire. »

Ceferin parlait exactement une semaine après avoir espéré avoir vu la perspective d’une Super League qui a été suspendue par des clubs d’élite depuis que l’AP a rapporté en janvier le plan de séparation financé par JP Morgan Chase qui a finalement été déclenché dimanche.

« C’était tout le temps quelque part dans les airs, pas exactement que cela se produirait, mais que quelque chose se passait », a déclaré Ceferin. « Mais j’ai toujours pensé que les gens ne peuvent pas autant mentir, parce que s’ils voulaient le faire, ils ne participeraient pas à la réunion de la CEA vendredi … mais la façon dont ils l’ont fait était la pire possible. »

L’Association des clubs européens dirigée – jusqu’à sa démission deux jours plus tard – par le président de la Juventus, Andrea Agnelli, a approuvé vendredi dernier un nouveau format pour la Ligue des champions pour 2024, tout comme une commission clé de l’UEFA. Mais il s’est avéré que les concessions faites pour apaiser les clubs les plus riches n’étaient pas suffisantes pour les empêcher de renier les promesses faites à Ceferin.

« Le pire jour a été samedi, car j’ai alors réalisé que c’était une pure trahison, que certaines personnes nous ont menti pendant des années », a déclaré Ceferin. «C’était assez étrange parce que je ne savais pas ce qui se passerait exactement le lendemain. C’était comme si quelque chose allait être annoncé, personne ne sait quoi.

«Ensuite, j’ai reçu un appel téléphonique de trois ou quatre clubs disant: ‘Nous sommes terriblement désolés, mais nous devons dire sinon nous sommes absents. … Mais dimanche, quand je me suis réveillé, j’étais sûr, j’étais très confiant pour faire face à cela et résoudre cela. «