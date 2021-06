Real Madrid, Arsenal après le Suédois Alexander Isak

Au milieu de toute l’action à l’Euro et à la Copa America, la fenêtre de transfert d’été s’est ouverte pour certaines ligues, les plus grands clubs européens cherchant à faire sensation sur le marché des transferts. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Real Madrid, Arsenal après la star suédoise Isak

Le Real Madrid s’apprête à affronter Arsenal pour la signature de l’attaquant de la Real Sociedad Alexandre Isak, selon COMME.

Le joueur de 21 ans a impressionné lors de l’Euro 2020 avec la Suède et Arsenal aurait pris contact avec les représentants de l’attaquant, mais leur décision pourrait devenir difficile avec l’intérêt du Real parmi une foule d’autres géants européens.

Le contrat d’Isak chez Sociedad aurait une clause libératoire de 70 millions d’euros, ce qui en fait une option légèrement plus abordable pour Los Blancos par rapport au Borussia Dortmund Erling Haaland ou du PSG Kylian Mbappé, qui sont tous deux valorisés à plus de 150 millions d’euros.

Isak a rejoint la Sociedad depuis Dortmund en 2019 pour un montant d’environ 15 millions d’euros et a encore trois ans sur son contrat, ce qui signifie que la Sociedad pourra attendre que sa clause de libération soit déclenchée ou le garder la saison prochaine.

Le joueur pourrait également être influencé par un éventuel coéquipier du Real Madrid sous la forme de Martin Odegaard. L’international norvégien a joué avec Isak alors qu’ils étaient tous les deux à la Real Sociedad et ils ont pu se reconnecter.

08h30 BST : Manchester United conclut un accord pour l’ailier du Borussia Dortmund Jadon Sancho, bien que les deux clubs restent séparés dans leur évaluation de l’ailier anglais, ont déclaré des sources à Rob Dawson d’ESPN.

United a laissé entendre qu’il était prêt à payer 72 millions de livres sterling pour signer Sancho, même si la star de Dortmund demande plus de 77 millions de livres sterling.

Des sources affirment que Dortmund veut également environ 4 millions de livres sterling de compléments, tandis que United doit encore convenir d’une structure de paiement pour les frais – une autre pierre d’achoppement potentielle.

Malgré les problèmes à surmonter, des sources ont déclaré à ESPN que des progrès étaient en cours et que toutes les parties étaient convaincues qu’un accord pouvait être trouvé.

PAPER GOSSIP (par Luke Thrower)

– West Ham United, Brighton & Hove Albion, Burnley et Norwich sont tous intéressés par la signature de Barcelone Martin Braithwaite. sortie espagnole sport rapporte que le quatuor de Premier League regarde tous l’international danois alors que Barcelone cherche à le faire avancer après les signatures de Sergio Agüero et Memphis Depay. Martin Braithwaite, 30 ans, a rejoint le club catalan pour 18 millions d’euros lors d’une crise de blessures en février 2020 et le club espère récupérer autant que possible.

– Les Wolverhampton Wanderers sont intéressés par la signature d’un jeune de Chelsea et d’Écosse Billy Gilmour, selon Initié au football. Le joueur de 20 ans impressionné à l’Euro 2020 pour l’Écosse et le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, aurait donné le feu vert pour laisser Gilmour partir en prêt pour poursuivre son développement. Norwich City est une autre équipe qui a été liée au milieu de terrain ces derniers jours, mais le nouveau patron des Wolves, Bruno Lage, cherche à l’amener à Molineux dans le cadre d’un remaniement du milieu de terrain.

– L’AC Milan prévoit un triple coup de joueurs de Chelsea cet été alors qu’ils cherchent à se renforcer avant une nouvelle campagne. Calciomercato rapporte que le Rossoneri préparent un mouvement pour Hakim Ziyech, Olivier Giroud et Tiemoué Bakayoko. Les Blues sont prêts à laisser partir des joueurs cet été pour collecter des fonds, Ziyech étant l’un des joueurs dont les deux clubs ont parlé. Le joueur de 28 ans n’a pas beaucoup commencé sous Tuchel et pourrait être sur le point de sortir. Bakayoko, qui a passé du temps à Milan en prêt, est une possibilité avec le club londonien qui détient 15 millions d’euros, tandis que Giroud pourrait être sur le point de rejoindre le club pour un contrat de 4 millions d’euros par an après la conclusion de son contrat à Chelsea. cet été.

– L’entraîneur d’Anderlecht et légende de Manchester City Vincent Kompany cherche à recruter un jeune de son ancien club, selon le Courrier quotidien. Taylor Harwood Bellis, 19 ans, est très bien noté par City et Kompany souhaite poursuivre le développement du joueur avec l’équipe belge. Le défenseur s’est envolé pour la Belgique lundi et a subi un examen médical mercredi, selon le rapport.

– Le Courrier quotidien rapporte qu’Everton cherche à passer de James Rodriguez cet été, avec l’Atletico Madrid, Naples et l’AC Milan qui lorgnent tous sur le joueur de 29 ans. L’international colombien a rejoint les Toffees sous Carlo Ancelotti, mais après le départ de l’entraîneur au Real Madrid, le joueur semble également susceptible de partir … mais pas de revenir à Los Blancos. L’équipe de Goodison Park aurait des inquiétudes concernant le fair-play financier et le déplacement de Rodriguez allégerait le fardeau de son salaire.

– Arsenal a reçu un coup dur en essayant de ramener le joueur prêté Martin Odegaard du Real Madrid cet été. Le joueur a dit TV2 en Norvège qu’il restera dans la capitale espagnole la saison prochaine. Le joueur de 22 ans a impressionné Mikel Arteta lors de son court séjour au club, en prêtant en janvier, enregistrant 14 apparitions en Premier League. Cela signifie qu’Arsenal devra chercher ailleurs pour renforcer ses options d’attaque, après avoir également raté celui de Norwich. Emiliano Buendia qui a signé avec Aston Villa pour 33 millions de livres sterling.