Real Madrid 5-3 Al Hilal : Victoire en finale de la Coupe du monde des clubs pour l’équipe de Carlo Ancelotti

Le Real Madrid a remporté la Coupe du monde des clubs pour la cinquième fois depuis 2014 alors que l’équipe de Carlo Ancelotti battait Al Hilal 5-3 à Rabat.

Vinicius Junior a ouvert le score avec une finition basse avant que Federico Valverde n’ajoute une seconde à la 18e minute.

L’équipe saoudienne d’Al Hilal est revenue dans le match par l’intermédiaire de Moussa Marega, avant que le but de Karim Benzema en seconde période ne rétablisse le coussin de deux buts de Madrid.

Valverde a ensuite ajouté un quatrième pour l’équipe espagnole avec son deuxième de la nuit, mais Luciano Vietto a obtenu un autre retour pour les vainqueurs de la Ligue des champions de l’AFC 2021 au milieu d’une défense lâche.

Lorsque Vinicius Jr a obtenu le cinquième de son équipe, il semblait que Madrid se dirigerait vers la victoire, mais Vietto en a attrapé un autre et Marega a raté une bonne occasion de porter le score à 5-4 avec 10 minutes à jouer.

King Kroos le créateur d’histoire

Le Real Madrid considère cela comme la huitième fois qu’il est couronné meilleure équipe de club du football mondial. Le trophée de samedi s’ajoute à leurs quatre titres précédents en Coupe du monde des clubs, ainsi qu’à leurs trois victoires à la Coupe intercontinentale – la compétition disputée entre les champions d’Europe et d’Amérique du Sud entre 1960 et 2004.

Madrid a désormais remporté deux fois plus de titres de ce type que son rival le plus proche au palmarès, l’AC Milan. Et dans le succès des deux clubs, Carlo Ancelotti a joué un rôle majeur ; d’abord en remportant deux coupes intercontinentales en tant que joueur de Milan, puis en remportant la Coupe du monde des clubs en tant qu’entraîneur de Milan, et maintenant en remportant le trophée pour la deuxième fois en tant que patron de Madrid.

Mais les cinq titres d’Ancelotti lui laissent encore un de moins que Toni Kroos. Il s’agissait du cinquième titre allemand en Coupe du monde des clubs avec Madrid, après sa victoire en 2013 avec le Bayern Munich. Juste derrière Kroos dans les joueurs les plus décorés de la compétition se trouvent quatre de ses coéquipiers madrilènes : Karim Benzema, Luka Modric, Nacho et Dani Carvajal ont chacun remporté le trophée cinq fois, ayant joué un rôle dans tous les succès madrilènes depuis 2014.

La victoire de Madrid marque également une autre étape intéressante – c’est la 10e année consécutive que la Coupe du Monde des Clubs est remportée par les représentants des champions européens. Les Corinthians ont été la dernière équipe d’Amérique du Sud à l’emporter, battant Chelsea 1-0 en 2012.

Guillermo Raï

Les buts de Valverde, le soulagement d’Ancelotti

L’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti a promis de déchirer son badge d’entraîneur et de quitter le match si le milieu de terrain Federico Valverde ne marquait pas 10 buts ou plus cette saison. Cela semblait un risque étant donné que Valverde n’avait marqué que six buts en 148 matchs précédents pour Madrid.

Mais le regain de confiance de l’Uruguayen a rapidement porté ses fruits et il avait atteint huit buts toutes compétitions confondues début novembre. Celles-ci comprenaient des frappes spectaculaires contre Barcelone, l’Atletico Madrid et Séville en Liga, et le Celtic en Ligue des champions.

Au cours des mois qui ont suivi, y compris une Coupe du monde décevante avec son pays, Valverde n’a pas été à son meilleur et l’a dit lui-même avant la demi-finale de la Coupe du monde des clubs de mercredi. Il a ensuite marqué lors de la victoire 4-1 contre Al Ahly, une frappe à bout portant prise avec confiance.



Le numéro 10 est entré dans la finale de ce soir. Après que le gardien d’Al-Hilal, Abdullah Al-Mayouf, ait repoussé le centre de Luka Modric, la première frappe puissante de Valverde a décoché un défenseur en route vers le filet. Le joueur de 24 ans a ensuite couru vers le banc pour un câlin avec Ancelotti et a vraisemblablement dit à son patron que son titre d’entraîneur était en sécurité.

La confiance de Valverde était également évidente à l’approche de l’heure de jeu, lorsqu’un joli retour à la maison du centre de Dani Carvajal l’a vu célébrer le but numéro 11 cette saison.

Dermot Corrigan

Kroos et Modric : une révérence définitive ?

Il y a eu beaucoup de débats avant le match, mais l’entraîneur madrilène Ancelotti est resté avec Kroos et Modric dans son milieu de terrain de départ pour cette finale. Cela signifiait que Dani Ceballos était sur le banc, malgré les récentes performances énergiques et confiantes de l’Andalou.

Ainsi, Kroos, 33 ans, et Modric, 37 ans, ont entamé leur 15e finale en près d’une décennie en tant que coéquipiers madrilènes, dont 14 ont tous deux commencé.

C’était un jeu idéal pour que les deux vieux chefs expérimentés jouent ensemble. Le rythme de jeu n’était pas au niveau de la Ligue des champions, ils avaient donc beaucoup de temps et d’espace pour aider leur équipe à assembler des mouvements.

Kroos a été impliqué dans le démarrage du mouvement à partir duquel Vinicius Jr a ouvert le score, tandis que Modric a mis le centre qui a mené directement à Valverde, portant le score à 2-0.

Lorsque Madrid menait 5-2 à 20 minutes de la fin, Ancelotti a retiré ses deux milieux de terrain vétérans pour un repos bien mérité. La façon dont Madrid a presque perdu le contrôle du match tard, a également montré à quel point leur expérience est importante.

L’Italien a beaucoup parlé ces derniers temps d’une transition en cours dans son équipe, et Modric et Kroos sont en rupture de contrat en juin, aucun des deux n’étant sûr à 100% de continuer.

L’idée est venue que c’était peut-être la dernière finale que les deux sont susceptibles de commencer ensemble pour Madrid. Il sera très intéressant de voir si Ancelotti fait confiance aux deux dans son XI pour les 16 derniers matchs de la Ligue des champions contre Liverpool.

Dermot Corrigan

Problème à nouveau dans la position problématique de Madrid

Lorsque l’arrière gauche Ferland Mendy s’est blessé lors du derby de la Copa del Rey contre l’Atletico Madrid, la sonnette d’alarme s’est déclenchée.

Ancelotti a réagi en déplaçant Eduardo Camavinga du milieu de terrain et l’y a maintenu en tant que partant pour les cinq prochains matchs. « Il n’aime pas jouer là-bas, mais nous si. Il nous a tous surpris », a déclaré Ancelotti après la victoire 2-0 de Madrid sur Valence, un match qui a vu Camavinga à son meilleur.

Lors des matchs qu’ils ont disputés avec Camavinga à l’arrière gauche, Madrid a éliminé l’Atletico en Coupe d’Espagne, fait match nul contre la Real Sociedad (0-0), battu Valence (2-0) et perdu à Majorque (1-0) en Liga. , et a battu Al Ahly (1-4) et Al Hilal (5-3) pour remporter la Coupe du Monde des Clubs.

En demi-finale, Camavinga a été dominé par Hussein El Shahat, sur qui il a commis une faute pour concéder un penalty qui aurait pu mettre le Real en difficulté. En finale, il a de nouveau été exposé.

Bien que le Français ait partagé la responsabilité avec Alaba et Antonio Rudiger, qui jouaient Marega à ses côtés, le premier but d’Al Hilal est venu de son flanc. Le second aussi, avec Camavinga éloigné du jeu alors qu’il revenait d’une attaque.

Ce n’était pas sa meilleure soirée, et il ne s’agissait pas seulement de sa position. Lorsqu’il a été transféré au milieu de terrain après l’arrivée d’Alaba, il n’a pas réussi à faire les interventions attendues de lui autour de sa propre boîte.

Mendy ne sera pas de retour avant fin mars au plus tôt, et Madrid affrontera Liverpool, Atletico et Barcelone dans les semaines à venir. Ces deux matchs au Maroc pourraient amener Ancelotti à repenser ses choix d’arrière gauche, une position problématique pour l’Italien.

Mario Cortegana

Le Moulay Abdellah, teint en blanc

Une majorité des 44 439 fans du stade Moulay Abdellah ont célébré la victoire de Madrid avec ferveur, beaucoup scandant les mêmes chansons que l’on peut entendre un dimanche au Santiago Bernabeu.

Ainsi, malgré le fait d’être à Rabat et d’affronter des équipes égyptiennes et saoudiennes respectivement en demi-finale et en finale, Madrid semblait jouer à domicile. Notamment lors de la finale contre Al Hilal, qui a réuni sous un millier de supporters, une tache parmi les maillots blancs.

Selon les estimations, seuls 800 supporters madrilènes se seraient rendus à la finale depuis l’Espagne, mais cela n’a pas empêché l’équipe d’Ancelotti de bénéficier d’un solide soutien. Un fond blanc a célébré les trois buts de Vinicius Jr dans le tournoi et les neuf de l’équipe d’Ancelotti, qui a remporté le trophée.

Guillermo Raï

Al Hilal a montré la force du football saoudien

Jusqu’à l’arrivée de Cristiano à Al Nassr, Al Hilal était considérée comme l’équipe la plus importante d’Arabie saoudite, et ce n’est pas étonnant. C’est le club avec le plus de titres de champion du pays, avec 18, et aussi celui avec le plus de titres en Ligue des champions de l’AFC, avec quatre.

Ils comptent six joueurs étrangers dans leurs rangs et 12 ayant disputé le dernier Mondial des clubs. Il y a même encore de l’espoir au club qu’un joueur du calibre de Lionel Messi puisse finir par les rejoindre.

L’Arabie saoudite, dans son exploration d’une candidature à la Coupe du monde 2030, continue de parier sur l’amélioration de son niveau national avec des entraîneurs étrangers tels que Ramon Diaz d’Al Hilal, une vieille connaissance d’Ancelotti avec qui il s’est embrassé avant le match. Les deux hommes se sont affrontés dans le championnat italien et se sont retrouvés quatre décennies plus tard en finale d’une Coupe du monde des clubs.

Ce soir, ils ont couru Madrid plus près que certains auraient pu s’y attendre, mais l’équipe espagnole avait trop de qualité.

Guillermo Raï

