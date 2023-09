Real Madrid 2-0 Las Palmas (27 septembre 2023) Analyse du match

Le Real Madrid a rebondi après sa douloureuse défaite dans le derby avec une victoire 2-0 à domicile en Liga contre le modeste Las Palmas mercredi grâce aux buts de Brahim Díaz et Joselu.

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a apporté cinq changements à l’équipe de départ surclassée par l’Atletico Madrid 3-1 dimanche, mettant au repos le meilleur buteur de la Liga, Jude Bellingham, et offrant à la nouvelle recrue Diaz sa première titularisation de la saison.

Les hôtes étaient de loin supérieurs, mais ont gaspillé plus d’une douzaine d’occasions nettes en première mi-temps, Diaz et Joselu manquant de gardiens à bout portant.

Ils ont également été frustrés par le gardien Álvaro Valles qui a réalisé un certain nombre de beaux arrêts avant que Diaz ne sorte de l’impasse avec une frappe à bout portant dans les arrêts de jeu de la première mi-temps.

Le remplaçant Lucas Vázquez, remplaçant David Alaba, blessé, a adressé un centre à ras de terre depuis l’intérieur de la surface à Diaz qui a décoché une frappe imparable dans la lucarne du filet.

Alaba a ajouté aux problèmes de blessures de Madrid, Thibaut Courtois et Éder Militão étant probablement absents pour le reste de la saison.

Arda Güler, qui devait être disponible contre Las Palmas après s’être remis d’une opération au genou, s’est blessé à la cuisse à l’entraînement, ce qui retardera encore davantage ses débuts dans l’équipe.

Cependant, il y a eu de meilleures nouvelles avec le retour de l’attaquant brésilien Vinícius Júnior après un mois d’absence, tandis que Ferland Mendy est revenu dans la formation de départ et Dani Carvajal était un remplaçant inutilisé.

« Nous penserons au bon côté, c’est-à-dire que nous récupérons Mendy, nous récupérons Carvajal. Rudiger a reçu un coup », a déclaré Ancelotti. « Il pense que tout ira bien pour samedi. Alaba ne sera pas là, il a un problème de ravisseur, et on verra dans les prochains jours ce qu’on peut faire pour samedi. »

Il a ajouté : « Pour l’instant, nous avons Rudiger et Nacho, qui ont terminé aujourd’hui, voyons comment ils récupèrent. Marvel de l’académie s’est entraîné avec nous, [Álvaro] Carrillo, ils sont très bons. Pour l’instant, nous n’avons pas d’autre option. Voyons. Je pense que Rudiger ira bien. »

Joselu a prolongé l’avance du Real à la 54e minute, en hochant la tête d’un centre lobé de Rodrygo dans le filet et les hôtes ont confortablement clôturé la victoire.

« Nous nous sommes créés beaucoup d’occasions. Je pense que nous aurions dû marquer plus mais nous avons joué un match très complet et après une défaite, c’est toujours agréable de gagner, surtout à domicile », a déclaré Diaz à Movistar Plus.

Madrid s’est hissé à la deuxième place avec 18 points, devançant Barcelone, troisième, tenu en échec 2-2 par Majorque mardi.

Gérone est le leader surprise avec 19 points après avoir riposté pour s’imposer 2-1 à Villarreal mercredi et reste invaincu après sept matchs de la saison de Liga.