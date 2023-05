Real Madrid 1-1 Man City: Carlo Ancelotti soutient que l’égalisation de Manchester City n’aurait pas dû compter | Nouvelles du football

L’entraîneur-chef du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a déclaré que l’égalisation de Manchester City lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions mardi n’aurait pas dû compter.

Ancelotti n’était pas content que l’arbitre n’ait pas consulté le VAR après le but de City parce qu’il sentait que Bernardo Silva avait pris le ballon au-dessus de la ligne de touche dans la préparation de la superbe frappe de Kevin De Bruyne.

L’arbitre Artur Soares Dias a montré à Ancelotti un carton jaune pour être entré sur le terrain de jeu alors qu’il protestait contre le but et l’Italien n’était toujours pas satisfait de l’officiel après le match.

David Ornstein de l’Athletic et Riath Al-Samarrai du Daily Mail reviennent sur la brillante performance de Kevin De Bruyne au Bernabeu.



« Le ballon était hors du terrain », a déclaré Ancelotti. « La technologie l’a dit. Je ne comprends pas pourquoi VAR ne l’a pas vérifié. L’arbitre n’a pas prêté attention à beaucoup de choses ce soir. »

Vinicius Jr avait donné au Real Madrid l’avantage contre le cours du jeu avec un effort tonitruant avant que De Bruyne n’intervienne pour que son équipe les ramène à égalité avec une frappe tout aussi impressionnante lorsque les hôtes étaient aux commandes.

L’équipe d’Ancelotti avait eu du mal à faire face à City pendant la première demi-heure, mais a grandi dans le match après avoir pris les devants et a semblé plus menaçante en seconde période.

Ils doivent maintenant battre City à l’Etihad, un exploit que seul Brentford a réussi cette saison, pour atteindre la finale de la Ligue des champions s’ils souhaitent éviter les pénalités.

Ancelotti, s’adressant à BT Sporta ajouté : « Un bon match, un match intéressant. Difficile pour nous en première mi-temps, en deuxième mi-temps c’était beaucoup mieux. Ils contrôlaient la possession en première mi-temps mais nous étions dans un bon contrôle défensivement et quand nous avons commencé à jouer le ballon nous a créé beaucoup de difficultés.

« Il faut rester calme, il faut garder la position défensive, ne pas devenir fou pour appuyer, rester là et jouer le bloc bas, et quand nous en avons eu l’occasion, nous avons marqué le premier but. [Vinicius Junior] est dans un moment fantastique mais l’équipe a bien joué.

« Je suis satisfait, avec une bonne sensation sur le match de mercredi. »

Pep : Le match retour est comme une finale

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a décrit la performance de ses joueurs lors du match nul 1-1 avec le Real Madrid comme « exceptionnelle ».



Pep Guardiola a été impressionné par la façon dont son équipe a géré l’occasion au Santiago Bernabeu pour mettre en place ce qui est maintenant en fait un match de barrage à l’Etihad pour atteindre la finale de la Ligue des champions.

« Quand nous étions meilleurs, ils marquent. Quand ils étaient meilleurs, nous marquons », a-t-il déclaré à BT Sport. « Jeu serré, serré. Le Bernabeu en demi-finale, parfois nous avons eu de bons moments et parfois c’était difficile avec la qualité qu’ils ont sur le ballon. Finale mercredi prochain à domicile avec notre peuple.

« Nous avons également très bien commencé en deuxième mi-temps, puis après avoir obtenu le match, nous n’avons pas pu le prendre. Ils jouent beaucoup de passes sur la gauche et ils sont vraiment bons là-bas, mais nous avons ensuite marqué un but fantastique grâce à Kevin. [De Bruyne] et ont eu de bons moments, puis à la fin, ils ont eu quelques bonnes occasions.

« Ils sont tellement exigeants, avec l’expérience et la qualité. Nous voyageons à Manchester et nous verrons ce que nous pouvons faire de mieux.

« Lorsque vous jouez à ce genre de match, c’est comme un barrage, alors j’espère que nous pourrons apprendre, mieux défendre et mieux attaquer. »

La presse espagnole avait présenté le match de mardi soir comme une bataille entre Vinicius et Erling Haaland, deux des jeunes joueurs les plus talentueux d’Europe.

C’est l’homme du Real Madrid qui a volé la vedette car Haaland avait le moins de contacts de tous les partants, mais Guardiola a salué la performance de l’attaquant norvégien.

« Les poches et les distances entre le défenseur central et les arrières latéraux étaient occupées », a ajouté Guardiola. « Ce n’était pas facile pour Erling. Il s’est bien déplacé et a eu ses chances. »

Et après?

celui du Real Madrid le prochain match est à domicile Getafe en Liga samedi – coup d’envoi à 20h.

Les champions d’Europe se rendent ensuite à l’Etihad pour affronter Ville de Man lors de leur demi-finale retour de Ligue des champions le 17 mai – coup d’envoi à 20 heures.

dimanche 14 mai 13h00



Coup d’envoi 14h00





Avant leur match revanche avec le Real, City se rend à Goodison Park pour affronter Everton en Premier League dimanche, en direct sur Sports du ciel; coup d’envoi 14h.

Les matchs restants de Man City

14 mai : Everton (A) – Premier League, coup d’envoi 14h, en direct Sports du ciel

17 mai : Real Madrid (H) – Ligue des Champions, coup d’envoi 20h

Le 21 mai: Chelsea (H) – Premier League, coup d’envoi 16h

Le 24 mai: Brighton (A) – Premier League, coup d’envoi à 20h, en direct Sports du ciel

28 mai : Brentford (A) – Premier League, coup d’envoi 16h30

3 juin : Manchester United (N) – Finale de la FA Cup, coup d’envoi à 15h