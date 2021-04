Chelsea a été remarquable du début à la fin contre le Real Madrid mardi soir, le nul 1-1 faisant d’eux les favoris pour se qualifier pour leur première finale de Ligue des champions depuis 2012. Mais vous ne l’auriez pas deviné en regardant Thomas Tuchel.

Le joueur de 47 ans a coupé une silhouette agitée et, parfois, exaspérée alors qu’il rôdait dans son espace technique au stade Alfredo di Stefano, exhortant ses joueurs à augmenter leur intensité et lançant ses mains de frustration lorsque les passes se sont égarées ou que les mouvements se sont cassés. vers le bas.

Tuchel est toujours plus exigeant, mais ses joueurs de Chelsea semblent répondre. À peine trois mois après le début de son mandat, il les a sur la bonne voie pour une place parmi les quatre premiers de la Premier League, une finale de la FA Cup et peut-être même le plus gros prix de tous.

Cela a été une transformation remarquable – la saison de Chelsea semblait risquer de dériver lorsqu’il a succédé à Frank Lampard en janvier – et la performance de mardi était une parfaite illustration du rôle de Tuchel. Sa sélection d’équipe et ses tactiques étaient parfaites pour l’occasion. Cela devient un événement régulier dans les grands jeux.

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a déclaré que l’attaquant Timo Werner devait garder la tête haute après avoir raté une grande chance lors du match nul 1-1 de mardi avec le Real Madrid



Tuchel a nommé une formation de départ inchangée pour la première fois depuis sa nomination, avec Timo Werner à nouveau en tête, flanqué de Christian Pulisic et Mason Mount.

Le Real Madrid était passé à trois arrière pour correspondre à la forme de Chelsea, mais le corps supplémentaire à l’arrière ne les a pas aidés dans la première heure du match. Au lieu de cela, ils ont été laissés pourchasser les ombres en raison de la vitesse et du mouvement des trois premiers de Chelsea.

Chelsea était prêt à bondir le plus rapidement possible à chaque fois qu’il remportait la possession, avec l’intention de choisir ensuite des coureurs derrière la ligne arrière du Real Madrid.

Cela a parfaitement fonctionné pour le but, lorsque Pulisic a accroché le ballon d’Antonio Rudiger par-dessus le dessus, a coupé à l’intérieur pour échapper à l’avance de Thibaut Courtois et a tiré à la maison une finition catégorique.

Chelsea aurait déjà été en tête à ce moment-là s’il n’y avait pas eu l’échec de Werner à se convertir de près quelques instants plus tôt.

La finition de l’Allemand reste irrégulière – à la grande frustration de Tuchel – mais on comprend aisément pourquoi il est préféré à Olivier Giroud ou Tammy Abraham en tête de ce côté.

Contre le Real Madrid mardi soir, comme contre Manchester City à Wembley il y a 10 jours, il était constamment en mouvement, ses courses hors-jeu ouvrant des lacunes dans la défense adverse et son intensité donnant le ton à l’attaque offensive de Chelsea.

Werner, Pulisic et Mount n’étaient pas les seuls à avoir reçu pour instruction d’essayer d’exploiter la ligne haute du Real Madrid.

L’inclusion de Cesar Azpilicueta à l’arrière droit a été considérée comme un mouvement défensif par Tuchel et il a certainement aidé Chelsea à contenir le maraudeur Marcelo. Mais on pouvait aussi le voir courir derrière et il en était de même pour Ben Chilwell sur le flanc opposé.

Le grand nombre de joueurs essayant de sortir du piège du hors-jeu du Real Madrid les a rendus encore plus difficiles à relever pour les hôtes et à Rudiger, Thiago Silva, Andreas Christensen et Jorginho, il y avait beaucoup de joueurs capables de les trouver.

Tuchel a parfaitement configuré son équipe pour exploiter une zone de faiblesse dans leur opposition – et cela a fonctionné.

Contrôlé par Kroos et Modric

Image:

N’Golo Kante a aidé à enchaîner Toni Kroos et Luka Modric



Lorsque Liverpool a affronté le Real Madrid sur le même terrain en quart de finale plus tôt ce mois-ci, leur échec à se rapprocher suffisamment de Toni Kroos et Luka Modric s’est avéré coûteux.

Le Real Madrid a remporté la bataille du milieu de terrain avec force cette nuit-là et Kroos, en particulier, a pu dicter la procédure, sans même perdre une passe jusqu’à la 34e minute.

Les milieux de terrain de Madrid n’ont pas eu le même luxe de la part de Chelsea. En fait, le jeu n’avait même pas une minute lorsque Kroos, habituellement imperturbable, a mal dirigé sa première passe sous pression, permettant à Azpilicueta d’intercepter. Chelsea a commencé de manière agressive et a continué de la même manière.

Tuchel était heureux de permettre à Kroos et Modric d’avoir la possession dans leur propre moitié de terrain, où ils ne pouvaient pas blesser Chelsea, mais à chaque fois qu’ils avançaient, ils devaient faire face à N’Golo Kante qui claquait sur leurs talons ou que Mount surveillait chacun de leurs mouvements.

Kroos et Modric ont joué un rôle déterminant dans la fourniture des munitions pour Vinicius Junior contre Liverpool, mais cette ligne d’approvisionnement a été coupée par Chelsea, le duo ne le trouvant que cinq fois entre eux avant son retrait à la 66e minute.

Chelsea n’a pas pu empêcher Karim Benzema de marquer l’égalisation sur un coup de pied arrêté, mais la manière dont ils ont enchaîné Kroos et Modric a été cruciale pour éliminer la menace du Real Madrid du jeu ouvert.

L’équipe de Zinedine Zidane a rarement menacé au cours des 90 minutes et l’effort exceptionnel de Benzema pour le but a été leur seul tir cadré de la soirée.

Ziyech, Havertz donnent un coup de pouce

Tuchel a également fait un usage intelligent de ses remplaçants.

Lorsque Werner et Pulisic étaient fatigués en seconde période, Kai Havertz et Hakim Ziyech ont été envoyés à leur place.

Havertz et Ziyech n’offrent pas le même rythme que les hommes qu’ils remplaçaient, mais Tuchel savait que le jeu exigeait quelque chose de différent à ce moment-là.

Au lieu de cela, leur capacité de passe a aidé Chelsea à contrôler la possession, empêchant le Real Madrid de faire monter la pression et de forcer les visiteurs à prendre le pied arrière.

Tuchel voulait toujours gagner le match et il y avait des opportunités de le faire grâce à certains des mouvements de passes astucieux que Havertz et Ziyech ont aidé à orchestrer, mais leur présence était principalement conçue pour leur donner un plus grand contrôle quand ils en avaient besoin.

Ce contrôle était tel que Chelsea ressemblait parfois à l’équipe locale, bénéficiant d’environ 50% de la possession malgré le score beaucoup plus favorable pour eux que pour le Real Madrid.

L’équipe de Zidane n’a pas pu prendre d’élan en conséquence et elle n’est pas la première équipe à avoir trouvé cette équipe de Chelsea si difficile à affronter.

Il faudra bien plus que cela pour satisfaire Tuchel, bien sûr. Il sait que cette cravate est loin d’être terminée. Mais il devient de plus en plus clair à chaque match de passe que Chelsea est entre de bonnes mains. Une saison difficile pour le club pourrait pourtant se terminer sur un sommet incroyable.