‘Real Housewives Of Potomac’ Le combat de Mia et Jacqueline BFF

Voici un combat qu’on n’a jamais vu venir ! Les vraies femmes au foyer du Potomac atteint un nouveau creux ce dimanche lorsque Mia et sa meilleure amie Jacqueline ont une énorme dispute sur le chemin du Mexique.

Mia a été au centre de tant de controverses cette saison de Vraies femmes au foyer du Potomac – et tout au long de tout cela, sa meilleure amie Jacqueline a été super fidèle… mais tout cela pourrait changer bien assez tôt.

Nous avons un clip exclusif du prochain épisode de dimanche où l’amitié de Mia Thornton et Jacqueline Blake est mise à l’épreuve de manière majeure. Regardez le clip ci-dessous où Mia explique aux autres dames pourquoi une dispute s’est ensuivie lors du voyage de leurs filles au Mexique.





Ce n’est pas Mia qui fait l’imbécile en première classe ! Il y a une bonne raison pour laquelle les enfants et la parentalité sont généralement des sujets interdits entre amis (et ennemis). Selon vous, qui était le plus coupable dans cette affaire ? Mia pour avoir d’abord fait croire à Jacqueline qu’elle ne savait pas où étaient ses enfants ou Jacqueline pour avoir frappé à l’endroit le plus sensible de Mia ? Tout le monde se souvient que Mia est devenue folle lors de sa première saison lorsque des commentaires ont été faits sur sa mère. Cela va être intéressant de voir comment tout cela se déroule.