Real Housewives of Miami : qui fait partie du casting ?

THE REAL Housewives of Miami est le septième spin-off de la franchise télévisée à succès.

L’émission Bravo est de retour pour une sixième saison avec un casting de visages familiers.

Bravo

Le casting de la saison 6 de Real Housewives of Miami photographié lors d’une altercation[/caption]

Qui fait partie du casting de Real Housewives of Miami ?

La saison 6 de Real Housewives of Miami comprend des acteurs de retour :

Alexia Népola

Larsa Pippen

Lisa Hochstein

Guerdy Abraira

Julia Lemigova

Nicole Martin

Les amis récurrents du casting qui font également des apparitions sont Ana Quincoces, Kiki Barth, Marysol Patton et Adriana de Moura.

La saison 6 continue de raconter la vie personnelle et professionnelle des femmes au foyer mentionnées ci-dessus.

Les intrigues de cette saison comprennent la relation de Larsa avec Marcus Jordan, le mariage d’Alexia avec Todd Nepola et les fiançailles du Dr Nicole.

Les téléspectateurs peuvent également se connecter pour voir la querelle de Julia et Marysol, le divorce de Lisa avec Lenny et comment Guerdy fait face à son diagnostic de cancer du sein.

Où puis-je regarder le RHOM ?

Le 1er novembre 2023, la saison 6 de RHOM sera diffusée à 21 h HNE via Bravo.

Après la première de l’émission par câble, les fans peuvent regarder de nouveaux épisodes le lendemain sur Peacock.

Pourquoi RHOM a-t-il été annulé après la saison 3 ?

Après que RHOM ait conclu sa troisième saison, le programme a été interrompu car ses audiences n’ont pas réussi à égaler le succès des autres retombées de la franchise.

Le showrunner Andy Cohen a attribué l’annulation de RHOM au faible nombre de téléspectateurs, ainsi qu’à l’absence de la défunte mère de Marysol Patton, Elsa.

« La raison pour laquelle nous avons laissé tomber c’est que je me souviens que les audiences ont baissé vers la fin de la saison, ce qui n’arrive jamais », a expliqué Andy.

Il a déclaré aux fans de la série via Instagram : « Comme si ça s’était passé pour les retrouvailles, et si ça se passait vers la fin, ce n’est jamais bon signe.

Bravo

Auparavant, The Real Housewives of Miami avait été annulé, mais il a depuis fait son retour[/caption]

«Je pense que cela a motivé la décision de ne pas le reprendre.

« Les gens me posent tout le temps des questions sur Miami et me demandent : « Le ramènerez-vous un jour ?

« Mais de toute façon, j’entends votre amour tout le temps et j’apprécie vraiment la série et les femmes. »

Il a ajouté : « Je pense que Miami, comme c’était le cas sur Bravo, a vraiment souffert du fait que Mama Elsa n’était pas là dans la saison 3.

« Elle était très malade. Je pense qu’elle jouait un rôle plus important dans cette série que les gens ne le pensaient.

La saison 3 s’est terminée le 14 novembre 2013 et la série est restée annulée pendant sept ans.

Le 1er février 2021, il a été annoncé que la saison 4 de RHOM était en développement.

Le 16 décembre de la même année, RHOM a fait son retour en créant sa quatrième saison sur Peacock.