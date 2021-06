Real Housewives of Beverly Hills LIVE – Crystal Kung Minkoff admet avoir passé, travaillant dans une agence d’escortes

APRÈS un aperçu de Crystal Kung Minkoff avouant son passé à l’agence d’escorte, Real Housewives of Beverly Hills est de retour avec l’épisode 2 de la saison 3.

La série télé-réalité est populaire depuis 2010 et fait partie des cinq autres volets de la De vraies femmes au foyer la franchise.

De vraies femmes au foyer de Beverly HillsLa saison 11 diffusera son nouvel épisode trois sur Bravo à 20 h HE.

L’émission peut être diffusée sur Hulu, Peacock TV, Sling et FuboTV avec un abonnement payant.

Ceux avec Bravo peuvent également diffuser les épisodes sur le site Web avec un identifiant de fournisseur.

La saison 11 de RHOBH a été diffusée le 19 mai 2021.

Une promo pour l’épisode 2 de la saison 3 a vu Crystal admet qu’elle a déjà travaillé comme agence d’escorte – mais pas comme escorte.

Elle a avoué lors d’un jeu de Deux vérités et un mensonge et a partagé avec les dames : « J’ai été arrêtée. Je travaillais dans une agence d’escorte. On m’a proposé de devenir madame. »

Elle a ensuite révélé que le mensonge était qu’elle avait été arrêtée, expliquant: « Je travaillais dans une agence d’escorte. Cependant, je n’étais pas une escorte … J’étais l’opératrice. J’avais 18 ans juste avant l’université. »

Crystal a poursuivi dans un confessionnal : « Je n’y ai travaillé qu’un été, mais j’ai grandi assez vite cet été-là. »

Lisez notre blog en direct Real Housewives of Beverly Hills ci-dessous pour les toutes dernières nouvelles et mises à jour…