‘Real Housewives’ Braunwyn Windham-Burke parle de la coparentalité avec son mari et de la vie avec sa petite amie

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’ancienne star de « Real Housewives of Orange County », Braunwyn Windham-Burke, s’est entretenue avec Fox News Digital de son statut avec son mari, Sean Burke, et de la vie avec sa petite amie Victoria Brito. Windham-Burke a également partagé une étape importante dans sa relation : elle et Victoria Brito vivent maintenant ensemble à temps partiel sur la côte Est.

« Shawn et moi sommes amis. Nous sommes une famille et nous sommes des parents », a-t-elle déclaré. « Nous le découvrons au fur et à mesure. Vous savez, il n’y a pas beaucoup de couples que j’ai vus faire cela auparavant, alors nous essayons en quelque sorte de le comprendre. Pour le moment, nous nous concentrons vraiment sur en gardant le plus de stabilité possible pour les enfants. »

Windham-Burke a annoncé sa séparation d’avec son mari à l’été 2021, et depuis lors, les deux parties ont commencé à voir d’autres personnes. La star du « RHOC » a révélé à Fox News Digital qu’elle partageait son temps entre New York – où elle vit avec Brito – et le comté d’Orange, où une grande partie de sa famille vit encore.

« Nous faisons donc quelque chose qui s’appelle la nidification, où nous entrons et sortons de la maison à tour de rôle », a-t-elle déclaré à propos d’elle et de Burke. « J’ai été malade. En fait, il est venu ici avec moi pour l’aider. »

‘RHOC’ STAR BRAUNWYN WINDHAM-BURKE SORT COMME GAY: ‘JE SUIS TELLEMENT HEUREUX’

Le couple partage sept enfants : Bella, 21 ans, Rowan, 19 ans, Jacob, 16 ans, les jumeaux Curren et Caden, 9 ans, Koa, 7 ans et Hazel, 4 ans.

« Alors, vous savez, nous sommes vraiment amis, nous sommes vraiment une famille, et nous essayons juste de faire ce qu’il y a de mieux », a-t-elle poursuivi. « Je n’ai pas pu m’occuper des enfants ces derniers jours. Je ne voulais pas les rendre malades. Alors, vous savez, il est là. C’est juste que ça marche pour nous. »

Windham-Burke, qui a marqué l’histoire de « Real Housewives » en étant le premier membre ouvertement gay de la distribution, a partagé avec Fox News Digital comment elle a rencontré sa petite amie pour la première fois.

« Nous nous sommes rencontrés par le biais d’amis communs », a-t-elle partagé. « Alors ma petite amie Amy traînait au dîner, et elle est entrée. »

KELLY DODD BLAMES LA SORTIE ‘RHOC’ SUR BRAUNWYN WINDHAM-BURKE DANS DES TEXTES EXPLOSIFS

Elle a précisé qu’elle avait commencé à envoyer des SMS à Brito pendant environ deux semaines avant leur premier rendez-vous dans la Grosse Pomme.

« C’était comme le rendez-vous parfait à New York », a-t-elle déclaré. « Nous nous sommes rencontrés à Dumbo au Jane’s Carousel, avons traversé le pont de Brooklyn jusqu’à l’exposition Van Gogh. Nous venons d’avoir le meilleur premier rendez-vous qui a duré sept jours. »

Windham-Burke a partagé que chacun de ses enfants a pris sa nouvelle relation différemment et son aînée, Bella, a eu du mal à accepter que la relation de ses parents ait changé.

BRAUNWYN WINDHAM-BURKE DIT QU’ELLE SERAIT « LE CŒUR BRISÉ » SI LE MARI SORT AVEC QUELQU’UN D’AUTRE APRÈS QU’ELLE SOIT SORTIE LE MOIS DERNIER

« J’ai toujours été très consciente de traiter chacun de mes enfants comme des individus. Alors que Rowan, ma deuxième fille, se dit : « Oh mon Dieu, j’aime Vic, sortons ensemble. » Bella m’a dit : « Tu sais quoi, maman ? Je ne suis pas tout à fait prête à la rencontrer » et je dois respecter ça », a-t-elle déclaré. « Je respecte cela. Donc, chaque enfant est différent, et je pense que nous avons beaucoup d’enfants comme nous. C’est vraiment important de répondre à chacun de leurs besoins pendant une telle période de changement. »

La mère de sept enfants a été un grand défenseur de la communauté LGBTQ + et a partagé qu’elle est la grande maréchale de la fierté du comté d’Orange et qu’elle célébrera ce samedi.

« J’adore l’idée que la représentation dans les médias grand public devient de plus en plus visible », a-t-elle déclaré à propos de la communauté LGBTQ+. « Ce que je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas, c’est que oui, c’est une grande fête. Il y a beaucoup d’arcs-en-ciel, il y a beaucoup de paillettes, mais la fierté est à l’origine une protestation. »

Elle a partagé qu’elle et sa mère célébreront dans le comté d’Orange et espèrent ensuite sur un vol les yeux rouges pour célébrer la fierté de New York sur le char GLAAD et NFL Super Bowl.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

En ce qui concerne le temps passé par la star de télé-réalité avec la franchise « Real Housewives », elle prévoit d’aller dans une direction différente, mais souhaite toujours utiliser la télévision comme plate-forme pour partager les histoires des gens.

« J’ai récemment filmé quelque chose qui me passionne vraiment et qui correspond davantage à ce vers quoi je me dirige en ce moment », a-t-elle déclaré. « Je découvre s’il est récupéré d’un jour à l’autre, et il s’agit de partager des histoires. »

Windham-Burke a ajouté qu’elle n’avait « pas pensé » à déménager à travers le pays, mais espère inspirer les autres à vivre la vie de leurs rêves.

« Vous savez, à 44 ans, j’ai déménagé à travers le pays à New York comme un peu sur un coup de tête. Je peux vraiment dire que je n’ai pas réfléchi à cette décision. Je l’ai juste fait et j’ai en quelque sorte créé cette toute nouvelle vie », a-t-elle déclaré. .

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Je pense que c’est un peu comme la morale de mon histoire, au moins, c’est qu’il n’est jamais trop tard pour commencer un deuxième chapitre et vivre une vie de rêve. J’espère que si quelqu’un me suit sur Instagram, il pourra le voir, ouais , les choses sont difficiles, vous savez, nous avons traité beaucoup de choses difficiles, mais il y a toujours cette doublure argentée. Il y a toujours ce pot d’or à la fin, vous savez, continuez à mettre un pied devant l’autre. «

Larry Fink de Fox News a contribué à ce rapport.