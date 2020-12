FORT WORTH, Texas: Austin Reaves a marqué 32 points avec six rebonds et neuf passes décisives en carrière et l’Oklahoma a battu le TCU 82-78 dimanche lors du premier match du Big 12 de la saison.

Reaves a coulé un 3 points sur un jeu cassé avec le chronomètre des tirs descendant pour donner à l’Oklahoma une avance de 79-74 avec 55 secondes à jouer. Ensuite, Alondes Williams a saisi un rebond majeur et Brady Manek a utilisé la deuxième chance pour une avance de quatre points avec 9,4 secondes à faire.

Reaves a terminé 7 sur 16 sur le terrain et 16 sur 18 sur la ligne des lancers francs tandis que l’Oklahoma a tiré 51,9% du terrain et 20 sur 24 sur la ligne.

Manek a ajouté 14 points et six rebonds pour l’Oklahoma (2-0), et DeVion Harmon a marqué 13. Williams a récolté six points, cinq rebonds et quatre passes. Les Sooners ont commencé leur saison il y a trois jours à peine avec une victoire de 39 points sur l’UTSA.

Reaves avait 12 points en première mi-temps et Harmon neuf, mais l’Oklahoma était en baisse de 42-39. Le blocage de Manek a déclenché son pointeur 3 dans la transition pour égaliser à 42.

Mike Miles a conduit TCU (4-1) avec un record en carrière de 21 points. RJ Nembhard a ajouté 18 points avec cinq passes et PJ Fuller en a marqué 15.

Cela faisait partie de l’initiative de planification de la ligue que chaque équipe disputait deux matchs de conférence en décembre. Les Sooners joueront le # 17 Texas Tech plus tard ce mois-ci et TCU jouera dans l’état de l’Oklahoma.

