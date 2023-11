Réagir à l’actualité de Carlos Mendoza Mets

Mais il y a de la place pour plus d’un manager talentueux dans les Majors, et ce n’est pas parce que les Mets ont reniflé des embauches inexpérimentées dans un passé récent – ​​Mickey Callaway, Carlos Beltrán, Luis Rojas et al – que l’avenir apportera plus de la même chose. Counsell, après tout, était autrefois un nouvel employé. Il en a été de même pour tous les managers du Temple de la renommée de l’histoire du baseball. Même Joe Torre, qui possédait une expérience significative en matière de gestion lorsque les Yankees l’ont recruté en 1996, a fait la une du Daily News «Clueless Joe» un jour après sa conférence de presse d’introduction.