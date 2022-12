Reagan Sipla et Alyssa Hughes se relaient pour envoyer St. Charles North après Lake Park – Shaw Local

ST. CHARLES – Reagan Sipla « sort prête à jouer », et sa sélection de coups efficace n’est qu’une fraction de la présence globale qu’elle porte sur le terrain pour St. Charles North.

Sipla, une attaquante junior de St. Charles North, a marqué ses 16 points sur 6 tirs sur 9 depuis le terrain en première mi-temps. Alyssa Hughes a ensuite pris le relais offensivement avec 16 de ses 20 points au total en seconde période pour finalement mener les North Stars à une victoire 58-50 contre Lake Park mercredi.

“…[Sipla] voit très bien le sol et ce n’est pas la première fois qu’elle nous porte en première mi-temps », a déclaré l’entraîneur des North Stars, Mike Tomczak. “Elle sort juste prête à jouer chaque match.”

Sipla, le combo avant / arrière de 6 pieds 1 pouce, se concentre sur «prendre les bons coups».

“Il y a beaucoup de fois où le mouvement de la balle est si bon, ce sont ces regards aller-retour, et c’est exactement ce que nous recherchons”, a déclaré Sipla à propos de son efficacité. “Donc je pense que compte tenu de cela et avec la pratique, je pense que frapper ceux-ci est généralement ce qui va se passer quand c’est au bon endroit, au bon moment.”

La forte attaque est ensuite suivie de sa défense traditionnellement forte dans l’autre sens. Sipla a le sentiment d’avoir pris un coup de pouce cette saison.

“Ouais absolument. J’ai grandi aussi, mais aussi du temps dans la salle de musculation [and] temps à travailler sur ce genre de choses », a déclaré Sipla. “Je le veux juste. je me sens comme [that’s a] partie vraiment importante de mon jeu. “

Alyssa Hughes (3) de St.Charles North tire un trois points contre Lake Park lors d’un match de basket-ball à l’école secondaire St.Charles East le mercredi 21 décembre 2022. (Sean King pour Shaw Local)

Les North Stars (9-3, 4-1) détenaient une étroite avance de 27-26 à la mi-temps, mais ont réussi à la faire grimper jusqu’à 14 avec 1:13 à jouer au troisième quart, en grande partie grâce à un troisième de 14 points. quart d’explosion de Hughes.

Hughes, un engagement de Wash-U St. Louis, n’était que 1 sur 9 du terrain en première mi-temps, mais a pu retrouver son étincelle de tir qui a souvent porté les North Stars au cours de ses quatre années.

“Je pense que la mi-temps est définitivement un bon moment pour oublier ce qui s’est passé en première mi-temps [and] passez de toutes vos erreurs », a déclaré Hughes. “Reagan a eu une première mi-temps incroyable [and] a super bien tiré le ballon, ce qui a attiré l’attention de la défense et je pense que cela m’a aidé à obtenir plus de tirs ouverts en seconde période. De même à ce que [Sipla] dit avec des gens qui conduisent, qui cherchent à démarrer, ce sont les photos que nous recherchons.

Lake Park (8-4, 3-2) n’irait pas tranquillement. Alimentés en grande partie par Michela Barbanente et Gabi Burgess sur une brève course, les Lancers ont finalement tiré moins de six avec 4:02 à faire sur le lay-up de Grace Cord, mais Hughes a ensuite répondu avec un lay-up avec 1:48 à faire.

Les Lancers sont ensuite allés 2 sur 4 de la ligne des lancers francs dans la dernière minute 1:23 du concours et n’ont pas pu trouver une autre étincelle offensive en retard.

Grace Cord (35) de Lake Park conduit la ligne de base contre Reagan Sipla (2) de St.Charles North lors d’un match de basket-ball à St.Charles East High School le mercredi 21 décembre 2022. (Sean King pour Shaw Local)

Burgess avait 15 points et quatre rebonds, tandis que Barbanente avait 12 points et 10 rebonds. Cord avait 14 points et trois rebonds et Alli Gogola avait sept points et quatre rebonds.

Katrina Stack a ajouté 10 points, 10 rebonds et quatre contres pour St. Charles North.

“Exactement ce dont nous venons de parler : nettoyer les petites choses”, a déclaré l’entraîneur des Lancers Brian Rupp. « Cela a commencé par des choses comme nettoyer nos laissez-passer ou obtenir un laissez-passer ; mais ensuite, quand il est temps de gagner un match, nous devons nettoyer les lancers francs. J’ai pensé aux revirements et aux lancers francs [7 of 15 on the night] étaient [an issue late].”

“… Nous étions juste là”, a poursuivi Rupp. « Nous avons tiré à 50 % depuis le terrain ; nous avons gagné cette statistique. Nous n’avons pas assez tiré sur eux, mais nous avons tiré mieux qu’eux depuis la ligne des trois points. Ils nous ont sortis de la ligne des lancers francs et ils nous ont fait des revirements. Les rebonds étaient plus-quatre pour eux. Leur défense vise à obtenir ces chiffres d’affaires afin qu’ils puissent simplement faire des seaux faciles, n’est-ce pas? Nous en avons parlé. Nous devons limiter ce genre de choses et j’espère que c’est l’une de ces choses où une expérience d’apprentissage peut se produire.