Samara Weaving et Radio Silence se promènent une fois de plus dans l’allée.

L’actrice et le collectif de cinéastes composé de Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett et Chad Villella se réunissent pour réaliser Prêt ou pas 2une suite de leur succès de comédie noire d’horreur de 2019, pour Searchlight Pictures.

Écrit par Guy Busick et R. Christopher Murphy, le film raconte l’histoire d’une mariée, interprétée par Weaving, qui apprend le rituel de la nuit de noces de sa nouvelle famille : tirer une carte d’un jeu de puzzle. En jouant, si quelqu’un tire la carte de cache-cache, comme elle le fait, alors un jeu meurtrier est joué, le tout dans le but d’apaiser un ancien accord familial avec le diable.

Parmi les acteurs figuraient Adam Brody, Henry Czerny et Andie MacDowell.

Prêt ou pasréalisé pour seulement 6 millions de dollars, a rapporté plus de 28 millions de dollars au niveau national et était à l’époque la sortie la plus large pour Searchlight. Il a recueilli de fortes critiques qui ont loué sa capacité à créer du suspense et à tuer tout en faisant également des commentaires sociaux. Sa réputation et sa rentabilité ne cessent de croître sur le marché du divertissement à domicile.

Tripp Vinson, Bradley J. Fischer, William Sherak et James Vanderbilt reviennent en tant que producteurs. Villella et Tara Farney seront les productrices exécutives.

Aucun détail de prise ou d’intrigue n’a été donné, mais Busick et Murphy reviennent également pour écrire.

La nouvelle de la suite arrive le soir même alors que Searchlight organisait une projection du film au théâtre El Capitan à Hollywood. Weaving et Radio Silence devaient être présents pour une séance de questions-réponses après la projection.

Le vice-président de la production Richard Ruiz et la directrice créative Cornelia Burleigh superviseront le projet de Searchlight, relevant des codirecteurs de la production et du développement DanTram Nguyen et Katie Goodson-Thomas.

Prêt ou pas a également propulsé la carrière de Weaving et des cinéastes vers de nouveaux sommets professionnels. Radio Silence s’est lancé dans le moteur d’horreur du studio, revitalisant le Crier franchise avec 2022 Crier et 2023 Cri VI. Ils ont également affronté des ballerines vampires avec Abigaïlpublié par Universal plus tôt cette année.

Le tissage est apparu dans des films récents tels que Bill et Ted font face à la musique, Images de projecteur Chevalier et l’ode de Damien Chazelle aux débuts d’Hollywood Babylone.

Le tissage est repris par CAA et 111 Media. Radio Silence est repris par UTA et Brillstein Entertainment Partners.