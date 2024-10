C’est officiel : Prêt ou pas 2 est en préparation. La nouvelle est annoncée ce soir par Radio Silence lors d’une projection Searchlight pour leur photo d’horreur culte de 2019 qui a tout déclenché. Le tournage principal et la date de sortie seront annoncés ultérieurement.

Prêt ou pas a lancé Radio Silence à une plus grande renommée auprès du public américain en plus de l’actrice australienne principale du film, Samara Weaving.

L’actrice a récemment déclaré à ComicBook.com : « Je suis tout à fait d’accord. Je pense que nous sommes tous d’accord, je ne sais pas. Je pense que nous sommes tous dans le coup… Je ne sais pas si nous avons eu notre poignée de main de sang, mais à peu près. Nous nous sommes serré la main, mais nous ne nous sommes pas coupés les mains ni frotté notre sang.

Le vice-président de la production Richard Ruiz et la directrice de la création Cornelia Burleigh superviseront la suite de Searchlight Pictures, relevant des co-responsables de la production et du développement DanTram Nguyen et Katie Goodson-Thomas.

L’original Prêt ou pas a suivi une jeune mariée (Weaving) alors qu’elle rejoignait la famille riche et excentrique de son nouveau mari (Mark O’Brien) (Adam Brody, Henry Czerny, Andie MacDowell) dans une tradition séculaire qui s’est transformée en un jeu mortel où chacun se bat pour son survie. La photo a accumulé 28,7 millions de dollars au niveau national, 57,6 millions de dollars dans le monde sur un coût de production de 6 millions de dollars.

Searchlight célèbre son 30e anniversaire avec une série de projections de leurs photos.

Radio Silence est autrement connu sous le nom de Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett. Le duo a ensuite redémarré Spyglass/Paramount’s Crier et Cri VI respectivement en 2022 et 2023. Cette année, le duo a réalisé la comédie vampire universelle, Abigaïl.

Les producteurs de la deuxième partie sont Tripp Vinson, Bradley J. Fischer, William Sherak et James Vanderbilt. Les EP sont Chad Villella, Tara Farney.

Radio Silence est repris par UTA et Brillstein Entertainment Partners. Weaving, lauréat du Screen Actors Guild Award pour sa performance exceptionnelle dans un film avec l’ensemble de Searchlight Pictures Trois panneaux d’affichage à l’extérieur d’Ebbing, Missouriest repris par CAA et 111 Media.