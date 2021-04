LECTURE L’hôte de Rainbow, LeVar Burton, devrait accueillir l’hôte invité Jeopardy! après que les fans de Twitter lui aient demandé de remplacer feu Alex Trebek.

Le jeu télévisé emblématique a déjà vu de nombreux visages notables derrière le podium, dont Katie Couric, Ken Jenningset le Dr Oz.

4 L’acteur et animateur de longue date de Reading Rainbow a été confirmé comme animateur invité Jeopardy! Crédits: Getty

LeVar, 64 ans, mieux connu pour être l’hôte de longue date de Reading Rainbow, prendra le relais Péril! pendant quelques épisodes, et les fans sont très satisfaits du résultat.

Partageant les nouvelles sur leur page Twitter officielle, beaucoup ont afflué pour partager leur appréciation pour la star de Star Trek: The Next Generation et exiger qu’il soit rendu permanent.

Un tweeté sous l’annonce: « C’est l’étape 1. L’étape 2 est

@levarburton devient l’hôte permanent. Étape 3 – qui est garantie,

Est-ce que l’intérêt pour Jeopardy augmente, les téléspectateurs nouveaux et divers sont à l’écoute, et la série s’incline pour faire le geste le plus sage possible qu’elle puisse jamais faire. Écoutez-moi bien! »

4 L’animateur de longue date de l’émission, Alex Trebek, est décédé l’année dernière Crédit: AP

4 LeVar présente Reading Rainbow depuis 23 ans Crédits: Getty

« Nous l’avons fait !!!!! Rainbow LeVar Burton est l’hôte invité. Prochaine étape, l’hôte à temps plein !, » a ajouté un autre.

Un troisième jaillit: « Une nouvelle fantastique. Et à la fin du dernier épisode de la saison 37, vous pouvez annoncer @levarburton en tant qu’hôte permanent, de retour dans la saison 38. »

Alors qu’un quatrième a répondu: « Faites-nous savoir qui héberge quels épisodes afin que je puisse sauter ceux qui ne sont pas LeVar Burton. »

Le passage de LeVar suivra l’ancre de CNN Anderson Cooper et Katie Couric, qui est devenu le spectacles première invitée, pour remplacer l’hôte de longue date Alex, décédé l’année dernière à l’âge de 80 ans après avoir lutté contre un cancer du pancréas.

La fente d’invité de Katie a été suivie par la personnalité controversée de la télévision Dr Oz.

4 D’autres hôtes invités ont inclus l’ancre de CNN Anderson Cooper Crédit: Twitter / Jeopardy

Les deux semaines d’hébergement de Mehmet Oz ont suscité un tollé au sujet de certaines de ses croyances médicales impopulaires.

Cinq cents anciens Jeopardy! les candidats ont signé une lettre s’opposant à la sélection d’Oz comme hôte invité.

D’autres célébrités seront l’hôte invité comprennent le Dr Sanjay Gupta, Savannah Guthrie et Mayim Bialik de The Big Bang Theory.

Nouveaux épisodes de Jeopardy! sera diffusé sur ABC à 19h tous les jours de la semaine.