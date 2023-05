Reading Femmes 0 – 3 Chelsea Femmes

Les buts de Sam Kerr et Guro Reiten ont propulsé Chelsea Women vers un quatrième titre WSL consécutif le dernier jour de la saison, battant Reading Women 3-0 alors que les Royals étaient relégués.

Les Blues avaient deux points d’avance sur Manchester United avant les derniers matches de la saison 2022/23, sachant qu’une victoire les mènerait à un autre trophée de la ligue.

Ce fut finalement une victoire facile pour Chelsea, Kerr les tirant devant en 18 minutes après une superbe passe de Reiten. L’internationale norvégienne a ensuite profité d’une erreur en défense pour se marquer juste avant la pause.

Chelsea a remporté le trophée WSL pour la quatrième année consécutive après sa victoire 3-0 sur Reading



La deuxième mi-temps a été plus calme mais s’est terminée avec style à la 88e minute alors qu’un superbe ballon au-dessus du sommet a trouvé la course de Kerr, qui a marqué sur le rebond après que son effort initial ait touché le poteau.

Il s’agit également d’un troisième doublé national consécutif pour l’équipe d’Emma Hayes, qui a remporté le trophée de la FA Cup féminine il y a deux semaines.

Il y avait cependant du désespoir pour leurs adversaires, car Kelly Chambers ‘Reading a été reléguée au championnat féminin après huit saisons dans la WSL.

Comment Chelsea a remporté le titre WSL

Sam Kerr se dirige vers Chelsea pour donner une avance de 1-0 sur Reading



Les 14 premières minutes ont été assez régulières – mais après deux énormes occasions, Chelsea a finalement pris les devants. Kerr a envoyé un premier effort clignotant sur le visage du but, avant que la gardienne de Reading Grace Moloney ne fasse un arrêt sensationnel pour empêcher le tir d’Erin Cuthbert.

Mais le buteur a été rapidement battu alors que Chelsea prenait les devants à la 18e minute. Reiten a battu deux défenseurs à gauche de la surface avant d’envoyer un centre dans la surface. Kerr était là pour battre son marqueur, hochant la tête devant Moloney.

Chelsea mène 2-0 contre Reading grâce à Guro Reiten et se rapproche encore plus du titre WSL



Reading a riposté presque instantanément, mais Justine Vanhaevermaet a dirigé le centre d’Emma Makandi. C’était l’une des seules occasions de la mi-temps pour les Royals, et la pression de Chelsea a rapidement porté ses fruits une deuxième fois alors qu’ils doublaient leur avance juste avant la pause.

Un moment d’indécision et une mauvaise touche d’Easther Mayi Kith ont permis à Reiten de se faufiler avant de rentrer à la maison devant Moloney alors que Chelsea croisait à la mi-temps.

Ils ont continué à sonder après la pause. Lauren James a lancé un centre vers le poteau arrière, mais Kerr n’a pas pu y arriver à temps. C’était une situation similaire peu de temps après, avec Pernille Harder incapable d’atteindre la livraison de Cuthbert à temps.

Kerr frappe le poteau, mais le tape ensuite sur le rebond, pour faire 3-0 à Chelsea contre Reading



Mais l’un des moments forts de la seconde mi-temps a été les adieux affectueux à Harder et Magdalena Eriksson alors qu’ils quittaient le club cet été. Les deux ont été remplacés, ayant eu la chance de dire au revoir aux fans après leur excellent service.

Il était normal que Kerr soit le joueur pour compléter le tout après une superbe saison de l’attaquant australien. Jelena Cankovic a pompé le ballon vers l’avant, que Kerr a verrouillé à la fin. Son premier tir a touché le bas du poteau, mais elle était attentive au rebond, tirant devant Moloney et assurant à Chelsea le titre WSL.

Hayes timide sur l’avenir : je suis crevé

La manager de Chelsea, Emma Hayes, a fait l'éloge de son équipe gagnante de la WSL avant de terminer l'interview d'après-match avec un moment de « mic-drop »



L’entraîneur de Chelsea Emma Hayes à Sky Sports :

« Quelle équipe incroyable j’ai. J’étais marqué par le caméraman à plein temps, donc je ne pouvais pas lâcher quelques larmes.

« Il ne s’agit pas seulement de construire une équipe, vous savez à quel point je me soucie du sport et de l’entreprise – regarder ce mur de 6 000 fans m’a procuré tellement de joie.

« Les gens disent qu’il ne faut pas prendre de décisions majeures dans la vie quand on est assommé, et je suis assommé. Mais je vais profiter de ces célébrations. Je me sens soulagé alors que je prends la pression pour le club.

« Combien de personnes pensent à leur prochaine étape alors qu’elles sont complètement crevées ? Je vais m’en aller, me détendre, être maman, faire toutes ces choses. Je viens de vous montrer l’art d’éviter une question !

« Je suis contrarié aussi car elle [Chambers] est très enceinte, elle n’a pas besoin de ce stress. Je suis vraiment fière d’elle car elle est dans le métier depuis 20 ans. Si j’étais un club de haut niveau dans ce pays, je m’en prendrais à Kelly Chambers car elle a tellement de connaissances.

« Parfois, elle n’obtient pas la reconnaissance du travail qu’elle a accompli, en construisant un club de football avec le budget le plus bas possible. Je suis triste pour elle. Cela vous demande tellement. J’ai hâte de laisser mes cheveux bas.

« Je pleurais pour Kelly. Je pleurais pour Magda. Je pleurais car je dois avoir des semaines de congé. J’apprécie ça et je ressens l’émotion. Garder ma motivation élevée n’a pas été difficile. »

Kerr : Nous fêterons comme si c’était notre premier titre

Sam Kerr dit que le sentiment de remporter le titre WSL s'améliore chaque année après avoir décroché son quatrième titre consécutif avec Chelsea



Le buteur de Chelsea Sam Kerr sur Sky Sports :

« Je pense qu’ils s’améliorent chaque année. Ils deviennent définitivement plus durs, donc ça rend plus doux quand c’est serré au sommet. C’est mon quatrième mais certains sont les premiers, donc nous allons célébrer comme si c’était notre premier.

« J’ai apprécié. C’est toujours agréable d’accueillir de nouveaux joueurs dans l’équipe et comme je l’ai dit, c’est la première année de certaines personnes, donc c’est agréable de le refaire. Ce fut une joie de jouer avec tous les nouveaux joueurs et j’espère que nous ‘ J’en aurai d’autres à venir.

« Les gens ne sont jamais contents, n’est-ce pas? Si je marque, ils disent que ce n’est pas une question de statistiques et si je ne marque pas, c’est une question de statistiques, alors je fais n’importe quoi. Je continue à soulever ces trophées et je ne peu importe ce que les gens disent de moi.

Image:

Kerr célèbre après avoir dirigé Chelsea contre Reading





« Nous sommes la meilleure équipe d’Angleterre. Ce n’est pas à propos de moi, c’est à propos de l’équipe et je suis heureux alors que puis-je dire.

« Nous avons montré au cours des dernières années que lors des derniers matchs de la saison, nous sommes une équipe différente. Une fois que vous êtes éliminé de la Ligue des champions, il est plus facile d’être frais et de se préparer pour les matchs.

« Après avoir été éliminés, aussi déçus que nous l’étions, nous avons eu deux jours de congé, puis nous avons repris nos activités et nous avons eu plus de temps.

« Il y avait un peu de pression [for the title], mais l’année dernière c’était la même chose. Nous savions que nous devions gagner chaque match et si nous le faisions, nous prenions soin de nous et nous l’aimons ainsi.

« Nous jouons mieux sous pression et la prochaine étape pour nous est de jouer comme ça en Ligue des champions. C’est incroyable, mais cela aurait été formidable d’avoir deux trophées de plus.

« Je ne pense pas que ce soit beaucoup [for the Champions League]. Nous sommes allés au coude à coude pour des morceaux des deux jambes, mais nous ne sommes pas loin. Et il nous manquait de grands joueurs – Millie Bright, Pernille n’étaient pas en forme et la ligue devient plus difficile, donc c’est difficile. »

Eriksson : La façon dont nous gagnons est si importante

Magdalena Eriksson et Pernille Harder donnent leur réaction à Sky Sports après avoir remporté le trophée WSL avec Chelsea



La capitaine de Chelsea Magda Eriksson à Sky Sports :

« C’est mon prefere Reading Women 0 – 3 Chelsea Women gagner. C’est comme ça que nous l’avons fait cette année – tout le monde a joué son rôle et a été important. C’est comme ça qu’on fait à Chelsea. Nous avons perdu notre manager pendant une courte période et nous avons dû intensifier – cela en dit long sur cette équipe. Je suis vraiment heureux de dire au revoir après une si belle saison.

« J’ai vécu dans le déni car je ne voulais pas me concentrer dessus avant le match. Dès que j’ai été remplacé, les émotions sont venues. Je me sens dépassé.

« Nous sommes tellement fiers de l’environnement que nous créons en tant qu’équipe. Il ne s’agit pas seulement de gagner, il s’agit d’être une famille avec des joueurs qui progressent et se développent. C’est quelque chose pour lequel je suis tout à fait, la façon dont nous gagnons est si importante. »

Chambers : une journée difficile pour Reading

Kelly Chambers donne une interview émouvante après une défaite 3-0 contre Chelsea, qui voit son équipe de Reading reléguée au championnat féminin



Gestionnaire de lecture Kelly Chambers à Sky Sports:

« C’est une journée difficile. En termes de saison, la ligue ne ment pas. Vous devez être assez bon tout au long de la saison, mais pour le moment, un club comme le nôtre ne peut pas rivaliser avec l’investissement que d’autres clubs mettent dans.

« Mais je suis très fier. Nous sommes dans la ligue depuis huit ans et chaque année, nous avons eu le budget le plus bas, mais nous avons réussi à rivaliser et à trouver des moyens de nous assurer de rester dans la ligue. C’est un journée très difficile dans l’ensemble.

« La première conversation sera avec le club pour s’assurer de la suite, où veulent-ils aller et comment ils veulent faire avancer l’équipe féminine.

« Ensuite, il s’agit de construire une équipe pour l’année prochaine et d’entrer dans le championnat prêt à concourir et à essayer de rebondir directement. »