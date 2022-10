Reading Femmes 0 – 1 Arsenal Femmes

Arsenal, blessé, a enregistré une victoire 1-0 contre Reading pour restaurer sa position en tête du classement de la Super League féminine, à égalité de points avec Manchester United et Chelsea.

Les Red Devils ont neuf points après trois matchs avec 10 buts marqués et aucun encaissé, tandis que les Gunners affichent un bilan défensif similaire et le même nombre de points, mais ont marqué un but de moins. Reading n’a pas encore enregistré de point WSL cette saison.

Les pionniers de la ligue ont donné le ton dès le début lorsque Stina Blackstenius a affronté la gardienne de Reading Jacqueline Burns en 48 secondes, mais s’est rendu coupable d’avoir repoussé une pléthore d’occasions par la suite, ce qui aurait rendu le score beaucoup plus confortable pour l’entraîneur-chef Jonas. Eidevall qui a décrit le succès comme “énervé”.

Karen Carney et Rachel Yankey discutent des équipes qui se sont démarquées au cours des premières semaines de la saison WSL et qui semblent pouvoir se battre pour les premières places



Blackstenius a marqué le seul but d’une soirée humide et venteuse à la demi-heure grâce à une passe particulièrement lisse de Kim Little, glissant le ballon sans effort sur la trajectoire de l’attaquant, qui a pivoté et l’a fouillé devant un Burns impuissant.

Little a ensuite eu la chance de mettre les points à l’abri du point de penalty à la 60e minute, après que le centre de Beth Mead ait été géré par Lily Woodham, mais le capitaine d’Arsenal a gaspillé le cadeau alors que Burns a réalisé un autre arrêt lors de ses impressionnants débuts à Reading.

Notes des joueurs En lisant: Burns (9), Cooper (8), Evans (7), Mukandi (5), Eikeland (6), Primmer (7), Vanhaevermaet (7), Rowe (7), Harries (7), Dowie (6), Boisham (6). Sous-titres : Bryson (6), Wade (n/a), Wellings (n/a) Arsenal: Zinsberger (9), McCabe (7), Catley (7), Wubben-Moy (5), Wienroither (7), Walti (7), Little (8), Miedema (7), Foord (7), Mead (6 ), Blackstenius (8). Sous-titres : Hurtig (6), Nobbs (6), Maanum (7), Beattie (n/a) Joueur du match : Manuela Zinsberger

L’équipe d’Eidevall avait besoin d’une série d’arrêts salvateurs de la part de sa propre gardienne, Manuela Zinsberger, pour préserver sa cage inviolée alors que Reading commençait tard, devenant plus courageux et plus audacieux au fur et à mesure que les chances allaient et venaient pour Emma Harries et Natasha Dowie.

Les visiteurs ont peut-être été obligés de payer lorsque le corner de Woodham est revenu du poteau avant qu’une belle réaction de Zinsberger, qui a remporté un huitième blanchissage consécutif record, ait refusé Dowie à bout portant. Le buteur autrichien d’Arsenal détient désormais également le record de tous les temps pour les feuilles blanches de la WSL.

Eidevall satisfait de sa victoire “énervée”

Jonas Eidevall a déclaré que c'était une victoire bien méritée pour son équipe d'Arsenal contre Reading, qui a battu ses adversaires 1-0 à l'extérieur.



L’entraîneur-chef d’Arsenal, Jonas Eidevall :

“Nous avons créé suffisamment d’occasions de marquer pour marquer une seconde. Quand vous n’avez qu’un seul but, ça va toujours être un peu plus nerveux dans les dernières minutes. Je pense que nous l’avons contrôlé dans l’ensemble.

“Rien à redire là-bas. Nous sommes satisfaits de la feuille blanche, nous continuons à nous battre pour cela. Nous avons eu de bons sorts en préparation. Une fois que nous sommes sortis de leur pression, nous avons dû changer de vitesse. Nous avons créé de bonnes situations à partir de cela. .

“C’était agréable de voir que nous pouvions faire quatre remplacements en seconde période et conserver la qualité. C’était agréable à voir. Tous les joueurs veulent jouer, c’est comme ça que ça devrait être. Mais nous devons garder les joueurs sur leurs gardes, alertes. C’est ce qu’il y a de mieux pour l’équipe. C’est ma décision, je suis content de la prendre.”

Chambers: Gutté de ne pas prendre quelque chose

Kelly Chambers a déclaré que son équipe était déçue de ne rien avoir remporté lors de sa défaite 1-0 contre Arsenal.



L’entraîneur-chef de Reading, Kelly Chambers :

“C’est bien d’être sorti d’un match comme celui-ci vidé de n’avoir rien retiré. Nous avons dit que nous voulions une performance aujourd’hui – c’est exactement ce que j’ai obtenu.

“Nous voulions une performance sur laquelle bâtir. Nous devions y croire. Nous avons eu deux séances d’entraînement pour nous préparer à ce match. Le message à la fin est que cela ne peut pas être juste pour un match, nous ‘ faut continuer ça maintenant.

“Nous créons des occasions, c’est la chose positive. Arsenal devrait gagner ce match. Nous devons prendre les points positifs et tirer parti de cette performance.”

Et après?

Arsenal direction la France pour affronter les champions d’Europe en titre Olympique Lyonnais en phase de groupes de la Ligue des champions le 19 octobre, alors que En lisant sont les prochains en action contre West Ham le 23 octobre.