Reader Mailbag : réponses en streaming et appel à questions

Dans le Reader Mailbag de cette semaine, nous répondons à des questions allant de la Ligue 1, Paramount + ainsi qu’un tournoi de championnat CONMEBOL.

Nosferatu : Pourquoi Paramount+ prend-il autant de temps, relativement parlant (par rapport à Peacock et à l’application NBC Sports et ESPN+) pour obtenir des rediffusions de jeux ?

Conférence mondiale sur le football : Nous avons déjà entendu cela de la part de nombreux lecteurs, nous avons donc décidé de faire un test la semaine dernière. Nous avons analysé trois jeux pour voir combien de temps il faut pour que les matchs soient disponibles à la demande. Les jeux que nous avons surveillés étaient :

Fiorentina vs Sampdoria (Coppa Italia)

Real Betis vs Barcelone (Supercoupe d’Espagne)

Fulham contre Chelsea (Premier League)

Tous les trois ont été diffusés en direct le jeudi 12 janvier.

Alors qu’avons-nous trouvé ? Tous les trois étaient disponibles à la demande via leurs services de streaming respectifs en moins de deux heures après la fin des jeux.

Bien que cela ne signifie pas que tous les jeux sont disponibles dans les deux heures suivant leur fin, Paramount +, ESPN + et Peacock ont ​​tous réussi ce test avec brio.

Christian : Pouvez-vous me dire si le championnat CONMEBOL des moins de 20 ans sera diffusé à la télévision américaine quelque part ? En ligne ou à la télévision.

Conférence mondiale sur le football : Au moment de mettre sous presse, aucun diffuseur n’a récupéré les droits de la compétition.

Greg : Cela ne fait-il pas partie du problème de la Ligue 1 que les Qataris possèdent à la fois le PSG et BeIN SPORTS ?

Conférence mondiale sur le football : C’est exact, Greg. De plus, le président de beIN SPORTS est Nasser Al-Khelaifi qui est également le président du Paris Saint-Germain. Ainsi, même si beIN SPORTS n’a pas les droits mondiaux sur la Ligue 1, il est dans l’intérêt du PSG de continuer à être sur beIN SPORTS aux États-Unis. Les dirigeants de la Ligue 1 peuvent ne pas être d’accord, mais quand vous avez une équipe dans la ligue avec autant de pouvoir, ce n’est pas dans le meilleur intérêt de la ligue elle-même.

La Ligue 1 française a de grandes aspirations à se développer aux États-Unis, mais aucun diffuseur de télévision ne proposera de diffuser plusieurs matchs chaque semaine en direct à la télévision et les autres sur son service de streaming. Si la Ligue 1 décide de passer à un autre diffuseur à partir de la saison 2024/25, elle devra sacrifier le fait de ne pas être à la télévision. Mais d’ici là, peut-être que la télévision ne sera plus vraiment un facteur. Pourtant, la Ligue 1 ne veut pas non plus se perdre sur une plateforme de streaming.

