Reader Mailbag : réponses à vos questions sur le streaming de football

C’est à nouveau l’heure de World Soccer Talk Reader Mailbag. Cette semaine, nous parlons de la FA Cup et du Championship sur ESPN+, du football sur HBO Max et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA sur FOX.

N’oubliez pas d’ajouter des questions vous pourriez avoir à propos du football et/ou du streaming dans les commentaires ci-dessouset nous ferons de notre mieux pour y répondre la semaine prochaine !

Bill : les 16 matchs de la FA Cup [fourth round] ont été diffusés par ESPN + et c’est génial, mais un seul des quatre matchs du championnat est sur ESPN +. Comme nous le savons tous, sur une semaine normale de 14 à 15 matchs de championnat, seuls 3 ou 4 sont diffusés sur ESPN+. Je comprends que la FA Cup est gagnante et que les batailles David-Goliath plus ESPN obtiennent des équipes EPL, mais s’ils peuvent montrer autant de matchs de FA Cup, pourquoi ne peuvent-ils pas montrer plus de matchs de championnat?

Discussion sur le football mondial : C’est une excellente question, et c’en est une que nous recevons de temps à autre. Tout d’abord, permettez-moi de dire qu’ESPN + diffuse tous les matchs de championnat que la Ligue anglaise de football (EFL) met à leur disposition. La raison pour laquelle l’EFL ne propose pas tous les matchs est que presque tous les clubs de la Ligue de football ont leurs propres services de streaming sur une plate-forme appelée iFollow.

Pour de nombreux clubs, demander aux fans de regarder les matchs via iFollow est un moyen important de générer plus d’argent.

Avec la Premier League, la ligue se lance sur le marché et propose tous les matchs aux diffuseurs. En revanche, l’EFL propose aux diffuseurs un package limité qui n’inclut pas tous les matchs.

Dave : Dans votre récent podcast, vous discutez des commentaires d’un commentateur à la recherche d’une option à équipe unique pour Apple/MLS Season Pass. Je suis curieux de savoir si quelque chose comme ça est en considération pour HBO Max (plan de football uniquement). Dans le même ordre d’idées, bien que je sois très satisfait de Peacock jusqu’à présent, je souhaite goûter à la couverture USSF de HBO Max pour ma propre curiosité. Y a-t-il un mois où je pourrais obtenir une meilleure valeur de 10 $ à 15 $ ? Mi-fin février pour la SheBelieves Cup ?

Discussion sur le football mondial : Donc, HBO Max, comme nous le savons, ne sera pas là longtemps. Warner Bros a récemment fusionné avec Discovery pour former Warner Bros-Discovery. Et si cette fusion ne suffisait pas, la nouvelle société vise à fusionner HBO Max et Discovery + dans une application combinée. La nouvelle application est censée s’appeler Max avec un lancement prévu au deuxième trimestre 2023.

Les rapports indiquent que Max peut inclure un niveau sportif distinct.

Ainsi, alors que HBO Max n’a pas d’essai gratuit et que SheBelieves Cup se jouera en février, Warner Bros-Discovery Sports n’a pas encore annoncé son calendrier de diffusion.

Ma recommandation serait d’attendre une semaine de plus jusqu’à ce que nous découvrions de Warner Bros-Discovery Sports quels sont leurs plans de couverture. Et si la plupart des jeux seront sur HBO Max, alors février serait un mois idéal pour faire un essai routier.

De plus, HBO Max a une tonne de grandes séries, y compris la série à succès Le dernier de Nous ainsi que mon préféré, la version britannique de Des fantômes.

Cpcva : C’est un peu tôt mais comment FOX va-t-elle diffuser la Coupe du monde féminine cet été ? Sera-ce uniquement sur FS1 et FS2 ? J’ai de sérieux doutes que ce sera sur le gros FOX compte tenu des décalages horaires obscènes impliqués.

Discussion sur le football mondial : Les deux premiers matchs de la phase de groupes disputés par l’équipe nationale féminine des États-Unis seront diffusés en direct sur le réseau FOX. Ceux-ci bénéficient des heures de coup d’envoi à 21 h HE. Le troisième jeu joué par l’USWNT est à 3 heures du matin, il est donc plus probable qu’il y en ait un sur FS1.

Malheureusement, la majorité des heures de coup d’envoi de la Coupe du monde féminine ont des matchs au milieu de la nuit.

Voici un article plus détaillé qui traite des horaires des matchs de la Coupe du monde féminine.

.

C’est tout pour cette semaine. N’oubliez pas de posez vos questions dans les commentaires ci-dessous, et nous répondrons dans le Reader Mailbag mardi prochain.