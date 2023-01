Reader Mailbag : répondre à vos questions sur le football

Il est temps pour un autre ajout du sac postal World Soccer Talk Reader. Cette semaine, nous abordons la couverture de l’US Open Cup, la Premier League Fan Fest, la CONCACAF, la Serie A et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA.

N’oubliez pas d’ajouter toute nouvelle question vous pourriez avoir dans les commentaires ci-dessous, et nous ferons de notre mieux pour y répondre la semaine prochaine. Les questions ne doivent pas nécessairement porter sur le streaming. N’oubliez pas qu’ils peuvent aussi parler de football.

Dave : Quelques questions sur l’US Open Cup :

1) Turner a-t-il annoncé des plans de couverture et/ou des droits externalisés à quelqu’un d’autre ?

2) Quels tours sont historiquement les plus divertissants, avec un bon mélange de vairons et de grands noms (comme le troisième/quatrième tour proprement dit de la FA Cup) ? Je me souviens l’année dernière avoir eu plusieurs semaines très amusantes

Conférence mondiale sur le football : 1) Il n’y a pas eu de nouvelles supplémentaires sur la couverture télévisée de l’US Open Cup depuis que notre histoire a discuté de l’accord il y a près de douze mois. Une fois que nous nous rapprocherons du premier tour fin mars, nous espérons avoir plus de détails sur les droits médias.

2) Le tour où les équipes MLS commencent à entrer (cette année est le troisième tour, les 25 et 26 avril) où elles affronteront potentiellement des équipes professionnelles ou même amateurs de division inférieure est toujours très amusant. Tout le monde aime une bonne histoire d’opprimé et quelques moments de tuerie de géants. Nous espérons une autre course de type Sacramento cette année, tout comme l’année dernière lorsqu’ils ont atteint la finale de l’US Open Cup.

Dave, merci pour vos questions. Il sera certainement fascinant de voir comment Warner Bros-Discovery diffuse l’US Open Cup étant donné que la couverture de l’année dernière sur ESPN + était l’une des meilleures de mémoire récente.

Bill : Je me demandais juste si vous étiez allés au Fan Fest à Orlando le week-end dernier et si non, pourquoi pas (juste fouineur) ? Je sais que le Fan Fest est un truc sportif très américain et pas le respect sérieux du sport que vous préférez tous, mais ça a l’air amusant d’être là.

Conférence mondiale sur le football : Nous y étions. Kartik Krishnaiyer et moi sommes arrivés jeudi soir pour préparer nos entretiens matinaux avec le talent de NBC Sports vendredi. Nous avons interviewé Rebecca Lowe, Tim Howard et The 2 Robbies. Puis samedi, j’ai interviewé Alan Shearer, Gary Cahill et les dirigeants de NBC Sports, alors gardez un œil sur ces interviews plus tard dans la semaine sur ce site Web.

Dans l’ensemble, j’ai vraiment apprécié le week-end là-bas. Pour moi personnellement, ma partie préférée a été de parler aux fans de football qui ont voyagé à travers le pays pour assister au Fan Fest à Orlando. J’ai aussi adoré voir tous les différents maillots que portaient les fans de football américains, qui étaient pour le moins un mélange éclectique de clubs.

Si vous lisez ceci et que vous n’avez jamais assisté à l’un des Fan Fests, je vous recommande fortement d’aller au suivant. C’était tellement amusant.

Francisco : Pour la saison prochaine, y aura-t-il un service ou une chaîne de streaming qui obtiendra les droits de diffusion de la Serie A italienne en espagnol ?

Conférence mondiale sur le football : Paramount + continue de détenir les droits sur la Serie A dans toutes les langues, mais jusqu’à présent, le service de streaming a hésité à proposer des commentaires en espagnol aux jeux.

Honnêtement, cependant, le coût de la fourniture de commentaires en espagnol pour les matchs de Serie A peut être prohibitif. Je ne crois pas qu’il y ait suffisamment de demande de la part des téléspectateurs de langue espagnole pour que cela en vaille la peine.

Francisco, je sais que d’autres fans de Serie A ont également demandé des commentaires en espagnol. Mon conseil serait d’essayer de rassembler plus de fans sur les réseaux sociaux et de leur demander de faire savoir à Paramount + que vous voulez des jeux en espagnol.

Jason : Quelles compétitions basées sur la CONCACAF sont sur Paramount+ en 2023 ?

Conférence mondiale sur le football : Dans la perspective de 2023, Paramount + a la Concacaf Nations League, qui revient fin mars.

Jason : Quel service de streaming a la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA en février ?

Conférence mondiale sur le football : Excellente question, Jason. Comme vous le savez probablement, FOX Sports et Telemundo détiennent les droits télévisuels de la compétition. Bien que FOX Sports n’ait toujours pas de service de streaming direct au consommateur (autre que Tubi, qui diffusait des jeux à la demande lors de la Coupe du monde), votre meilleur pari est de regarder tous les matchs en espagnol via Peacock Premium pour 4,99 $ par mois (qui comprend également 180 matchs de Premier League par saison ainsi que des matchs USMNT et USWNT).

Vraisemblablement, FOX Sports affichera des jeux via son application FOX Sports.

C’est tout pour cette semaine. N’oubliez pas de posez vos questions dans les commentaires ci-dessous, et nous répondrons dans le Reader Mailbag mardi prochain