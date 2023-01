Reader Mailbag : des réponses à vos questions

Tout d’abord, je tiens à vous remercier tous pour le temps que vous avez consacré à poser des questions aussi fantastiques lors du tout premier appel à questions. Je ne peux pas promettre que j’aurai toujours les réponses que vous recherchez, mais mon équipe (Kyle Fansler, Derek Reese, Chris Moore) et moi-même ferons de notre mieux.

Avant de passer aux réponses à vos questions, assurez-vous de poster de nouvelles questions dans la section des commentaires sous. Ensuite, tous les mardis, nous répondrons à vos questions dans la rubrique Reader Mailbag.

Les questions de cette semaine sont regroupées par sujet :

FOOTBALL EN STREAMING

Rachel : Où puis-je regarder la Serie A, en particulier Salernitana, aux États-Unis ? Avez-vous également des mises à jour sur les matchs internationaux joués aux États-Unis, tels que les équipes de Premier League, les équipes de LaLiga, les équipes nationales, etc. ?

Discussion sur le football mondial : Pour regarder Unione Sportiva Salernitana 1919 et la grande majorité des matchs de Serie A, inscrivez-vous à Paramount+. Les fans de Serie A peuvent bénéficier de 30 jours gratuits en activant cette offre et en utilisant le code promo SERIEA.

En ce qui concerne la Premier League, la Liga et les équipes nationales ainsi que d’autres formes de football, il y a trop d’options à énumérer ici. Mais téléchargez notre guide gratuit Ultimate Soccer TV & Streaming, qui comprend un lien vers un PDF qui décompose toutes les options de visualisation.

Jason : La Primeira Liga portugaise aura-t-elle de nouveaux droits TV ou streaming aux USA pour la saison 2023/2024 ? Il est enterré sur GolTV en ce moment.

Discussion sur le football mondial : Le Portugal continue d’être un vivier de talents – soit comme destination initiale pour les joueurs signés d’Amérique du Sud (Enzo Fernández, par exemple) qui veulent faire leurs preuves en Europe avant de passer à un plus grand club, soit pour les footballeurs portugais qui montent à travers la Ligue.

La réalité est qu’il s’agit toujours d’une ligue de niche. Oui, il est enterré sur GolTV, mais tous les principaux matchs de Primeira Liga sont diffusés à la télévision, ce qu’aucun autre diffuseur américain ne peut fournir.

Il est probable que la ligue portugaise continue sur GolTV. C’est jusqu’à ce qu’un diffuseur différent paie plus que ce que propose GolTV.

Bryan: Vu que l’accord de la Ligue 1 avec beIN Sports expire après la saison prochaine, ce serait bien d’avoir plus d’yeux sur la ligue s’ils étaient plus accessibles à regarder qu’ils ne le sont actuellement ici aux États-Unis.

Discussion sur le football mondial : La Ligue 1 française se trouve dans une position difficile. À part beIN SPORTS, aucun autre diffuseur de télévision de langue anglaise aux États-Unis ne peut garantir que chaque match majeur de la Ligue 1 sera diffusé en direct en anglais, en espagnol et en streaming.

Tous les autres diffuseurs ont des ligues concurrentes (CBS avec la Serie A, par exemple) ou d’autres sports (football universitaire sur ESPN) qui empêcheraient la diffusion de la grande majorité des matchs. Cette voie n’est donc pas viable.

Dans le même temps, alors que la Ligue 1 envisage sa future portée aux États-Unis, peut-être que la Ligue 1 a trouvé son niveau avec beIN SPORTS. La ligue a fait très peu pour se promouvoir avec succès aux États-Unis. Et bien qu’il ait sous ses ailes un club très commercial comme le Paris Saint-Germain, le PSG est plutôt un phénomène de l’UEFA Champions League aux États-Unis.

Michal : Pourquoi l’Aussie A-League n’est-elle pas à la télévision américaine ? Paramount + montre la Ligue A en Australie et Paramount + montre la Ligue des champions asiatique aux États-Unis. ESPN + montre la coupe d’Australie. Cela n’a aucun sens !

Discussion sur le football mondial : Paramount + détient les droits de la A-League australienne en Australie. Cependant, les droits de montrer la ligue aux États-Unis n’ont été achetés par personne après la fin de leur contrat avec ESPN +. Vous pouvez cependant.

Quant à la Ligue des champions asiatique, il s’agissait d’un accord de droits distinct avec l’AFC, qui n’incluait pas les droits de la A-League.

PAON

Tony : Avez-vous une idée de quand Peacock diffusera des jeux en 4K ?

Discussion sur le football mondial : Aucune date n’a encore été annoncée. Comme nous l’avons signalé pour la première fois, certains matchs de Premier League seront en 4K sur Peacock cette année. En plus de cette bonne nouvelle, certains jeux pourront être entendus en Dolby Atmos et en audio 5.1 dans le courant de 2023.

ESPN

Brendan : Qu’est-il arrivé à Jon Champion, un excellent commentateur sur ESPN, qui a couvert la MLS ? Est-il retourné en Angleterre ? Je ne l’ai vu sur aucun jeu.

Discussion sur le football mondial : Le commentateur ESPN Jon Champion est au Royaume-Uni depuis la fin de la saison 2023 de la MLS. Il est toujours sous contrat pour ESPN, mais avait été autorisé à appeler certains matchs de Premier League pour Amazon Prime en Angleterre ainsi que des matchs de la Coupe du monde pour ITV.

Il est cependant de retour sur ESPN. Champion a commenté cinq matchs anglais pour ESPN + au cours de la semaine dernière de la FA Cup et de la League Cup.

À en juger par la qualité audio (comme John l’a mentionné dans l’appel à questions de Reader Mailbag), Champion appelle définitivement les jeux d’un studio en Angleterre ou aux États-Unis. J’adore le commentaire de Jon Champion, mais appeler des jeux depuis un studio au son stérile plutôt que depuis le portique de commentaires n’est pas idéal pour les téléspectateurs.

La grande question pour Jon Champion est de savoir où va-t-il maintenant qu’ESPN a un nombre très limité de droits de football. Si MLS ne pousse pas fort pour le signer pour le Season Pass MLS d’Apple, ils manquent quelque chose.

MLS

En parlant de MLS. Chris a une question.

Chris : Avez-vous des informations sur la manière dont les jeux MLS seront diffusés sur Apple ? Ce serait formidable d’en savoir plus sur les plans d’avant et d’après-match. Est-ce que certaines personnes locales feront partie des émissions?

Discussion sur le football mondial : Nous aurons plus d’informations dans les semaines à venir sur tous les aspects de la couverture du Season Pass MLS. En attendant, pour une couverture locale, votre meilleur pari est de vous abonner à MLS Season Pass, puis vous pouvez utiliser l’application pour synchroniser l’audio du radiodiffuseur local qui détient les droits audio locaux sur le jeu.

Sur la base de la liste préliminaire des commentateurs et analystes de la MLS, certains talents travaillaient auparavant pour les réseaux sportifs régionaux qui appellent désormais des jeux pour MLS Season Pass. Cependant, rien ne garantit que Steve Cangialosi, par exemple, appellera des matchs pour les New York Red Bulls. Il est plus probable qu’il appellera une gamme d’équipes différentes tout au long de la saison.