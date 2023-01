Reader Mailbag : Appelez pour des questions

World Soccer Talk lance une toute nouvelle fonctionnalité sur le site Web. C’est un Reader Mailbag hebdomadaire où vous pouvez poster vos questions, et nous ferons de notre mieux pour y répondre dans une colonne hebdomadaire.

Les auditeurs du podcast World Soccer Talk connaissent déjà le segment Listener Mailbag. Les auditeurs envoient leurs questions sur les dernières nouvelles télévisées et en streaming et sur ce qu’ils ont vu au cours de la semaine dernière du football mondial. Ce segment se poursuivra sur le podcast hebdomadaire. Mais le Reader Mailbag du site Web est nouveau.

Reader Mailbag fonctionne comme suit. Postez vos questions dans la section des commentaires sur tout ce qui concerne le monde du football. Droits de télévision et de streaming, dernières nouvelles et mises à jour, hypothèses sur l’avenir du sport, etc. Le Reader Mailbag est un moyen de soulever vos questions ou commentaires auxquels World Soccer Talk peut répondre.

Bien sûr, World Soccer Talk est le leader de l’information sur les droits médiatiques du football. C’est notre spécialité et notre expertise. Cependant, les questions ou commentaires que vous soulevez dans le Reader Mailbag ne doivent pas nécessairement concerner uniquement la télévision ou le streaming.

World Soccer Talk publiera ensuite les réponses dans notre Reader Mailbag hebdomadaire tous les mardis. Ce message contiendra des réponses ou des commentaires sur tout et n’importe quoi.

Essentiellement, il s’agit d’une grande discussion pour résoudre toutes les questions des lecteurs.

Le sac postal du lecteur

Participer au Reader Mailbag est simple. C’est juste la section des commentaires. Comme il s’agit du premier message, vous pouvez laisser des questions ou des notes en utilisant la section des commentaires ci-dessous. Ensuite, mardi, nous publierons la version complète du Reader Mailbag.

À partir de ce moment, ce sera une discussion hebdomadaire. Par exemple, les commentaires laissés sur le Reader Mailbag du 10 janvier recevront une réponse et une réponse dans le Reader Mailbag du 17 janvier. Ensuite, il devient un article hebdomadaire tous les mardis, vous donnant, à vous, le public, une chance de suivre toute l’action du week-end et de la digérer.

Encore une fois, vos commentaires peuvent concerner tout ce qui concerne le monde du football. Il n’est pas nécessaire que ce soit uniquement la télévision ou le streaming, bien que personne ne couvre ces sujets aussi complètement que World Soccer Talk.