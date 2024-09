Réadaptation cardiaque par l’exercice pour les personnes atteintes de fibrillation auriculaire

Messages clés

• La réadaptation cardiaque basée sur l’exercice améliore probablement les symptômes et la qualité de vie et peut améliorer la capacité d’exercice (la quantité maximale d’effort physique qu’une personne peut tolérer) chez les adultes atteints de fibrillation auriculaire (FA).

• Il n’existe pas suffisamment de preuves pour connaître l’effet de l’exercice sur la mort ou les effets indésirables graves.

• La qualité des données probantes varie de modérée à très faible. Des recherches plus poussées de haute qualité sont nécessaires.

Qu’est-ce que la fibrillation auriculaire ?

La fibrillation auriculaire (FA) est un rythme cardiaque irrégulier. Elle peut augmenter le risque d’accident vasculaire cérébral et d’autres complications cardiaques. Les symptômes de la FA comprennent des palpitations, de la fatigue et des étourdissements. L’exercice peut être utile aux personnes atteintes de FA, car il affecte la santé cardiaque et le bien-être général.

Que voulions-nous découvrir ?

Nous avons examiné les avantages et les inconvénients possibles de la réadaptation cardiaque basée sur l’exercice pour les adultes atteints de FA.

Qu’avons-nous fait ?

Nous avons recherché des études comparant la réadaptation cardiaque par l’exercice à l’absence d’exercice chez les personnes atteintes de FA. Nous voulions connaître les effets sur la mortalité, les effets indésirables graves et les différentes mesures de la gravité de la FA et du bien-être des patients.

Qu’avons-nous trouvé ?

Nous avons inclus 20 études portant sur un total de 2039 personnes atteintes de FA. Au total, 101 décès et 28 effets indésirables graves ont été constatés. Il n’y avait pas suffisamment de preuves pour savoir si la réadaptation cardiaque basée sur l’exercice réduit le risque de décès ou d’effets indésirables graves. La réadaptation basée sur l’exercice réduit probablement la récidive de FA, les symptômes de FA et améliore probablement les aspects mentaux de la qualité de vie. La réadaptation cardiaque basée sur l’exercice peut également réduire la gravité des symptômes de FA et améliorer la capacité d’exercice.

Quelles sont les limites des preuves ?

Notre confiance dans les résultats globaux de l’étude est limitée car il est possible que les personnes participant aux études savaient quel traitement elles recevaient ; que la communication des résultats était incomplète ; que les résultats variaient selon les études ; et que le nombre de personnes incluses dans les études était relativement faible.

Dans quelle mesure les preuves sont-elles à jour ?

Les preuves sont à jour jusqu’en mars 2024.

