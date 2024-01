Réactiver les espaces publics résiduels grâce à une conception dirigée par la communauté

Gauche : Maison de la Tache Rose / Centre : Nachtspur / Droite : Espace de lecture CWLane. Image © Tshepiso Seleke / Matías Ernstorfer / Francesco Rossini

Les villes et les établissements urbains contemporains se manifestent comme des structures complexes qui nécessitent une réflexion approfondie et une approche prudente. Les modèles sociaux et les aménagements spatiaux qui les composent sont en constante évolution et se transforment au fil du temps. Dans ce contexte, une question cruciale se pose : quel est le modèle prédominant pour les villes aujourd’hui ? De nombreuses villes contemporaines résultent d’un paradigme qui a atteint son apogée au XIXe siècle, caractérisé par une densification et une urbanisation intensives en réponse à des besoins qui ne reflétaient pas toujours ceux de ses habitants.

Dans certains cas, en raison des transformations vécues par les grandes villes, certains secteurs urbains sont tombés en désuétude, devenant des espaces résiduels ou s’éloignant des finalités orientées vers le développement communautaire. Reconnaissant que les individus sont le moteur de la dynamique des villes et des établissements humains, il est impératif de se réapproprier ces espaces. A cette fin, des approches théoriques telles que celle proposée par Le droit d’Henri Lefebvre à la ville et la ville aux 15 minutes sont présentées comme des alternatives. Dans ces cas-là, les gens retrouvent leur concentration, devenant des éléments clés de la conception et permettant le rétablissement d’un lien communauté-personne-espace.

Guarujá, São Paulo. Image © Johnny Miller / Scènes inégales

De nos jours, de nombreuses propositions illustrent le lien entre les personnes et les espaces ouverts et publics sous-utilisés à travers des interventions architecturales, qu’elles soient temporaires ou permanentes. Ces propositions partagent un élément commun de compréhension contextuelle et de planification adaptative à des besoins spécifiques.

Interventions architecturales temporaires : Espace de lecture CWLane

Francesco Rossini, professeur agrégé à l’École d’architecture de l’Université chinoise de Hong Kong (CUHK), souligne ce projet pilote dans le cadre d’un plan de recherche triennal financé par l’université. L’initiative vise à revitaliser un petit espace public dans l’un des plus anciens quartiers de Hong Kong, une ville connue pour son urbanisme extrêmement vertical, afin de créer un nouveau point de rassemblement communautaire.

Espace de lecture CWLane. Image © Francesco Rossini

Le projet consiste en une série de marches et de plates-formes inspirées du paysage de la ville, tandis que la couleur rouge vif et le motif géométrique blanc visent à capter l’attention des passants. De plus, il comporte des étagères sur le côté pouvant stocker plus de 350 livres. La transformation en espace de lecture est née des différentes discussions lors du processus d’engagement communautaire.

En impliquant la communauté, nous pouvons résoudre la tension entre les processus ascendants et descendants en créant un environnement urbain amélioré et plus inclusif. – Francesco Rossini

Espace de lecture CWLane. Image © Tongyun Zhu Terrie

Espace de lecture CWLane. Image © Tongyun Zhu Terrie

Considéré comme une intervention architecturale peu coûteuse, le choix du bois s’est basé sur son aptitude à supporter le poids et les exigences des utilisateurs. La structure en bois a été construite en trois jours par des étudiants, des bénévoles et des résidents, se révélant résistante même face à des conditions météorologiques extrêmes, comme un typhon.

CW Lane Reading Space, la première des trois interventions prévues, met l’accent sur l’importance de l’expérimentation avant de mettre en œuvre des changements permanents. En outre, en abordant la matérialité, la conception et l’impact urbain dans une approche holistique, la proposition suggère que de telles initiatives peuvent être reproduites dans d’autres espaces publics sous-utilisés, générant ainsi un impact durable et complet sur l’espace urbain.

Mettre l’accent sur les options de mobilité alternatives : Nachtspur

Depuis 2019, l’organisation Reallabor Radbahn gUG a promu la vision d’une piste cyclable à travers le centre de Berlin, en exploitant un espace désaffecté sous le viaduc du métro. Pour redynamiser cet espace, Radbahn a lancé un concours dont la proposition gagnante est venue de Studio SKIA, dirigé par Matias Ernstorfer. La sculpture lumineuse Nachtspur ou « Night Footprint » a été construite pour le dernier tronçon de la piste cyclable Radbahn.

Nachtspur se compose de quatre lignes lumineuses Neon Flex LED suspendues au viaduc à travers une structure en acier. Deux d’entre eux sont connectés au réseau électrique, tandis que l’alimentation des deux autres est assurée par deux vélos faisant office de générateurs. Le viaduc est protégé en tant que bâtiment patrimonial, la conception cherche donc à réduire autant que possible les points de contact entre l’infrastructure du métro et la sculpture lumineuse.

Nachtspur. Image gracieuseté de SKIA Studio / Matías Ernstorfer

La récupération des infrastructures urbaines grâce à l’éclairage peut être un outil de sensibilisation dans le contexte de la transition des transports, notamment dans les pays où l’hiver et les saisons sombres sont longues. – SKIA Studio

Nachtspur. Image © Matias Ernstorfer

Nachtspur. Image © Matias Ernstorfer

L’installation commence par des lignes horizontales ressemblant à un cycliste au repos. Au fur et à mesure qu’elles progressent vers le centre, ces lignes se transforment en courbes qui culminent juste au-dessus des vélos, symbolisant l’état d’activité maximal d’un cycliste. Vers la fin de la sculpture, les courbes diminuent progressivement leur oscillation jusqu’à redevenir une ligne horizontale.

La disposition finale des tuyaux LED est influencée par le développement des courbes cycloïdes trouvées dans un vélo. Comme l’a déclaré l’équipe de conception, Nachtspur est visité quotidiennement par des passants qui pourraient négliger le toit fourni par le viaduc du métro et le potentiel d’une piste cyclable couverte sans l’effet néon.

Exemples en Australie, au Brésil, en Afrique du Sud et dans d’autres contextes

La sous-utilisation des espaces est devenue courante dans divers contextes, car elle tend à partager un dénominateur commun avec les zones mal utilisées. Ce phénomène est particulièrement répandu dans la mesure où notre environnement bâti et nos villes sont systématiquement planifiés selon une approche de construction isolée plutôt que communautaire. Ce fait ouvre la possibilité de relier et de générer des expériences spatiales plus enrichissantes.

Relier les zones disjointes : intervention de Rodda Lane

Rodda Lane Intervention est un autre cas notable, dont le projet consistait à améliorer l’agrément du campus urbain du Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) en réunissant une série d’espaces redondants, diversifiés et non connectés. La réponse conceptuelle se concentre sur deux cours qui servent de points d’ancrage pour l’activité sociale sur le campus. De nouveaux sièges personnalisés et des structures d’ombrage de type pergola ont été placés entre les jardinières, ainsi qu’un éclairage accru pour améliorer l’expérience extérieure des étudiants et offrir de nouveaux endroits où habiter. Les espaces communs rassemblent divers domaines et étudiants pour favoriser l’intégration et améliorer l’expérience sur le campus.

Intervention de Rodda Lane. Image gracieuseté de l’architecture fraternelle

Intervention de Rodda Lane. Image © Peter Bennetts

Intervention de Rodda Lane. Image © Peter Bennetts

Matériaux recyclés et améliorations socio-spatiales : Cabral Lookout

De même, et comme exemple d’intersection urbaine, le projet Cabral Lookout a réalisé l’amélioration socio-spatiale d’un belvédère avec comme matériau principal des milliers de bouchons en plastique réutilisés, donnés par les habitants du quartier, créant un effet semblable aux carreaux de verre.

Belvédère de Cabral. Image gracieuseté de Cidade Quintal

L’espace central de la transformation du belvédère de Cabral est un plateau surplombant l’eau et la ville, où, selon les voisins, se trouvait autrefois une maison. L’accès au point de vue se fait à pied, par des ruelles et des escaliers. Il s’agissait de l’un des plus grands défis rencontrés lors de l’exécution du projet en raison de la quantité de matériaux à transporter manuellement. Une fois terminé, le plateau est devenu le plus grand espace du projet, utilisé pour les présentations communautaires. De plus, un escalier existant est utilisé pour fournir des angles de tournage et de répétitions, servant de tribune.

Belvédère de Cabral. Image © Ana Luzes

Belvédère de Cabral. Image © Ana Luzes

Transformer un point chaud de violence en un espace sûr : la Maison du Point Rose

Ce projet est situé dans une zone identifiée comme un point chaud de violence de genre, caractérisée par un manque d’éclairage public et une activité humaine limitée ; facteurs qui contribuent à un risque élevé de comportement violent et criminel. En réponse, le projet visait à récupérer l’espace, où les membres de la communauté pouvaient s’asseoir, trouver de l’ombre et de la lumière et participer à de petites productions théâtrales, à des activités lucides et à des dialogues abordant des solutions aux niveaux élevés de violence contre les femmes dans la région.

Maison de la Tache Rose. Image gracieuseté de Frankie Pappas International

Pour sa construction, tous les matériaux ont été obtenus localement tandis que toute la signalisation et la peinture ont été conçues et fabriquées à la main par les membres de la communauté. Dans ce contexte, grâce à l’intégration d’une démarche communautaire, le potentiel du Pink Spot réside dans ses habitants et leur réciprocité avec l’espace. Il s’agit d’un projet commandé, conçu et construit par la communauté.

Les solutions architecturales pour la sécurité dans les espaces publics comme ce coin ne sont pas architecturales, elles sont humaines. – Amnesty International Afrique du Sud

Maison de la Tache Rose. Image © Tshepiso Seleke

Maison de la Tache Rose. Image © Tshepiso Seleke

La valorisation d’un espace peut être motivée par divers facteurs et conduire à des résultats tout aussi variés. Ce qui maintient un lien constant entre ces projets et la communauté, c’est l’accent mis sur une conception centrée sur l’humain, facilitant la reconnexion des individus et des groupes sociaux et améliorant les qualités de la conception et des matériaux utilisés. Dans ce contexte, des éléments en apparence simples, comme un éclairage, un banc, un trait de peinture ou un morceau de bois, cessent d’être de simples gestes esthétiques ou des objets inertes et prennent un sens plus profond…