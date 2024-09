Réactions sur la PS5 Pro, ambiance anniversaire de Destiny et plus encore

Les tags de jeux sur Steam sont utilisés à outrance, au point qu’ils sont assez inutiles. « Pointer-et-cliquer » a été réduit à n’importe quel jeu avec un curseur, et « action » semble signifier n’importe quel jeu dans lequel vous vous déplacez. En général, plutôt que de vous attirer vers un jeu, leur principale utilité est de vous mettre en garde contre un jeu. Et généralement, quand je vois les mots « jeu de plateforme de précision », je sais que ce n’est pas pour moi. J’adore les plateformes, mais je déteste être puni pour chaque imperfection – laissez-moi juste faire. Je ne sais donc pas pourquoi je me suis retrouvé à installer Barre oblique/Sauter malgré sa description « précise ». Peut-être était-ce parce qu’il était accompagné de « Short » et n’était pas par « Difficile ». Oh, et aussi « gratuit ». – John Walker En savoir plus