Réactions mitigées alors que Disney dévoile la vidéo du Bayou Adventure Ride de Tiana

Disney a pris la décision inhabituelle de publier aujourd’hui une vidéo complète en POV (point de vue) de sa nouvelle attraction très attendue, Tiana’s Bayou Adventure, près d’un mois avant son ouverture à Walt Disney World le 28 juin.

Le manège, qui remplace l’emblématique Splash Mountain, a suscité une vague de réactions mitigées parmi les téléspectateurs de YouTube. Nous avons examiné les 1 500 premiers commentaires d’utilisateurs de YouTube soumis au cours des 6 premières heures suivant le début de la vidéo pour compiler ce résumé.

Il convient de noter que les commentaires que nous avons examinés sont tous basés sur le point de vue officiel de Disney, et non sur des expériences de conduite en personne, et qu’ils représentent l’opinion des utilisateurs de YouTube et non de WDWMAGIC. Nous entendrons de nombreuses autres critiques en personne une fois les avant-premières commencées le 2 juin, et nous aurons également un examen approfondi de WDWMAGIC après avoir pu expérimenter le trajet en personne.

Bien que les animatroniques et certains aspects visuels du manège aient été loués, le sentiment général a été biaisé négativement, de nombreux téléspectateurs de YouTube exprimant leur déception quant à la narration et à l’expérience globale de la nouvelle attraction.

Histoire et récit : une opportunité manquée ?

L’une des critiques les plus fréquentes concerne le scénario du manège. Les téléspectateurs trouvent que l’intrigue, centrée sur Tiana à la recherche de musiciens de fête, manque de profondeur et de cohérence. Beaucoup pensent que l’histoire ne capture pas la magie de « La Princesse et la Grenouille » et rate une occasion d’inclure des éléments plus emblématiques du film.

« Le scénario est un raté pour moi. Vous auriez pu travailler sur le Dr Facilier et ses amis vaudous. En cherchant un groupe pour la fête, nous aurions pu prendre un mauvais chemin dans le bayou et avoir la tension sombre et maléfique qui nous a menés. jusqu’à la goutte », commente un téléspectateur.

Un autre téléspectateur fait écho à ce sentiment en déclarant : « Il y a environ 3 histoires dans ce manège. Premièrement, nous recherchons des personnes/créatures, c’est-à-dire des musiciens, pour jouer dans un groupe. Deuxièmement, nous sommes rétrécis ou transformés en grenouilles pour rechercher de minuscules musiciens. Troisièmement, nous sommes un groupe. ingrédient/épice spécial pour la fête de Tiana.

Comparaisons avec Splash Mountain

De nombreux fans ne peuvent s’empêcher de comparer Tiana’s Bayou Adventure à son prédécesseur, Splash Mountain. Le nouveau manège est souvent défavorablement comparé à l’ancien, les téléspectateurs déplorant la perte de l’histoire cohérente de l’original, de la tension dramatique et de la musique mémorable.

« Splash Mountain a eu une histoire avec un ANTAGONISTE. Celui-ci… non, vous cherchez plutôt une sorte d’épice… Je pars au Japon. ZIP-A-DEE-DOO-DAH TOUT LE MONDE », lit-on dans un commentaire.

« D’une histoire amusante de zipadeedodah qui commence par une belle balade tranquille dans la maison de Brer Rabbit… Et maintenant nous avons… de la nourriture », remarque un autre utilisateur.

Ride Experience : critiques des espaces vides

Le nouveau manège est également critiqué pour avoir trop d’espace vide et d’air mort, ce qui rend certaines parties ternes et sans vie. Les téléspectateurs notent que certaines sections semblent décevantes et manquent des éléments attrayants qui ont fait de Splash Mountain une attraction appréciée.

« Certaines portions sont étrangement silencieuses… » souligne un téléspectateur.

« À l’exception de la finale, cela semble tellement vide. Il semble y avoir beaucoup d’espace mort dont ils ne savaient vraiment pas quoi faire », déclare une autre critique.

Non Dr Facilier

Les fans parlent particulièrement des opportunités manquées dans la conception et la narration du manège. L’absence du Dr Facilier, un antagoniste clé du film, est un point de discorde courant. Beaucoup pensent que son inclusion aurait ajouté une tension et un enthousiasme indispensables.

« La plus grande opportunité manquée dans l’histoire des parcs Disney est de laisser de côté Facilier et de ne pas se demander ‘êtes-vous prêt !???’ jouer tout en montant la colline pour la descente finale », note un fan déçu.

« J’ai dépensé tout mon argent en plantes en plastique et en lumières de Noël pour cacher tous les espaces morts. La magie du Bayou ? Ce n’est pas de la magie. Le mot ‘ennuyeux’ me vient à l’esprit », ajoute un autre.

Éloge de l’animatronique et des visuels

Malgré les critiques, plusieurs aspects du trajet reçoivent des éloges. Les téléspectateurs apprécient l’animatronique et la conception visuelle de haute qualité, que beaucoup considèrent comme une amélioration significative par rapport à Splash Mountain.

« Les animatroniques sont belles et bien réalisées. J’adore Tiana et je pense que c’est génial qu’elle reçoive de l’amour. Cette dernière scène est belle et impressionnante », remarque un utilisateur.

Un autre téléspectateur ajoute : « Visuellement, c’est fantastique, et ‘Special Spice’ est un ver d’oreille fantastique. »

Les fans notent également l’attrait du manège pour un public plus jeune qui n’a peut-être pas fait l’expérience de Splash Mountain, certains exprimant leur enthousiasme à l’idée de le voir en personne. « Les animatroniques ont l’air incroyables ! J’ai hâte de les monter le mois prochain ! » lit-on dans un commentaire.

Réactions mitigées

Jusqu’à présent, la réaction globale des téléspectateurs a été une déception, beaucoup exprimant que le trajet ne répond pas à leurs attentes. Malgré quelques éloges pour l’animatronique et les effets visuels, le manque d’histoire captivante et les nombreuses opportunités manquées laissent de nombreux fans aspirer à Splash Mountain.

« C’est tellement décevant, Tiana méritait bien mieux que ce festival de sieste », commente un utilisateur.

« Un gâchis beau, ennuyeux et confus. Aucun sentiment de drame, de rythme, d’excitation. Tant d’air mort et de fleurs en plastique. Mais beaucoup, beaucoup de lucioles », conclut une autre critique.

Alors que Tiana’s Bayou Adventure se prépare à ouvrir ses portes, il reste à voir comment l’attraction sera accueillie par le grand public. Pour l’instant, les réactions mitigées de la vidéo officielle POV mettent en évidence les défis auxquels Disney est confronté pour réinventer ses attractions bien-aimées tout en répondant aux attentes élevées de ses fans.