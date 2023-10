Réactions excessives de la semaine 4 de la NFL et contrôle de la réalité : le jeu a-t-il dépassé Bill Belichick ? Les dauphins sont-ils des tigres en papier ?

Semaine 4 dans le NFL était fou, surtout au début des matchs du dimanche après-midi. Les Commanders de Washington ont failli renverser les Eagles de Philadelphie en prolongation, tandis que les Broncos de Denver ont effectué une remontée furieuse contre les Bears de Chicago. Les Cowboys de Dallas ont écrasé les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Texans de Houston ont détruit les Steelers de Pittsburgh. Les 49ers de San Francisco sont restés invaincus et les Bengals de Cincinnati ont continué à lutter.

Il y a eu de nombreuses réactions à ce qui s’est passé, mais lesquelles sont des réactions excessives et lesquelles sont la réalité ? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Matt Eberflus ne devrait pas être l’entraîneur-chef des Bears la semaine prochaine

Réaction excessive ou réalité : Réalité

Quelque chose doit être fait à Chicago si les Bears veulent changer les choses – ou le font-ils (nous en reparlerons dans un instant) ? Les Bears ont perdu une avance de 21 points, ce qui correspond à la plus grande avance perdue de l’histoire de la franchise. Ils ont perdu 14 matchs consécutifs et Justin Fields a été le quart partant lors de 12 défaites consécutives (la plus longue de tous les quarts de premier tour depuis Archie Manning). Fields a lancé 335 verges et quatre touchés et a quand même encaissé la défaite, les Bears ayant accordé plus de 25 points en 14 matchs consécutifs.

Eberflus a fait partie de l’effondrement, se lançant quatrième et un sur les 18 des Broncos au lieu de marquer un panier avec 2:52 à jouer dans un match de 28-28. Les Bears ont été bourrés et le ballon a été retiré des mains de Fields.

Les Bears possèdent actuellement les choix n°1 et n°2 du classement. Repêchage de la NFL. Il y a peut-être une raison pour laquelle ils perdent à ce stade, mais Eberflus ne durera pas la saison. Il ne devrait probablement pas être entraîneur-chef la semaine prochaine.

Les dauphins sont des tigres de papier

Réaction excessive ou réalité : Réaction exagérée

Une défaite éclatante contre Buffalo ne devrait en écraser aucun super Bowl espoirs à Miami, mais c’est une mauvaise perte pour les Dolphins – d’autant plus qu’ils ont pu jouer à Buffalo le premier jour d’octobre. La défense des Bills a empêché l’offensive des Dolphins de réaliser de gros jeux, car ils n’avaient que quatre verges sur plus de 20 verges. Miami a réalisé une moyenne de 7,5 verges par course et 142 verges au sol, mais n’a quand même pu récolter que 20 points.

Les Bills – en particulier Josh Allen – n’ont que le numéro des Dolphins. Allen a réussi 21 sur 25 pour 320 verges avec quatre touchés par la passe et un score au sol (note parfaite de 158,3) car la défense de Miami n’avait aucune réponse pour lui ou Stefon Diggs (six attrapés, 120 verges, trois touchés). Miami n’a forcé Buffalo à dégager que deux fois sur les 10 possessions qui n’ont pas abouti à la fin de la mi-temps ou du match.

Les Dolphins sont toujours des prétendants à l’AFC Est et à la conférence. Buffalo a juste le numéro de Miami.

Le jeu offensif de la NFL a dépassé Bill Belichick

Réaction excessive ou réalité : Réalité

Les Patriots n’avaient même pas leur place sur le même terrain que les Cowboys de Dallas lors de leur défaite éclatante de 38-3, la plus grande défaite de la carrière de Belichick. C’est la troisième saison consécutive que les Patriots débutent avec une fiche de 1-3 et l’offensive n’est pas meilleure que l’an dernier.

La Nouvelle-Angleterre compte 55 points en quatre matchs, le plus bas depuis 2000 pour la franchise (première année de Belichick). Les Patriots sont restés sans but lors de leurs 10 derniers entraînements du match.

Belichick peut toujours entraîner la défense avec les meilleurs d’entre eux, mais l’offensive règne dans la NFL d’aujourd’hui. Les Patriots n’ont pas eu cette étincelle offensive depuis le départ de Tom Brady en 2019, ce qui mérite d’être réfléchi lorsqu’on se demande si Brady était réellement celui qui a fait de Belichick l’un des plus grands entraîneurs-chefs de tous les temps.

Belichick peut toujours entraîner, mais il ne semble tout simplement pas disposer des bons éléments offensifs dans son équipe. Le fait que Mac Jones soit mis sur le banc ne va pas arranger les choses.

Joe Burrow doit prendre quelques matchs

Réaction excessive ou réalité : Réalité

Ce fut une autre sortie brutale pour Burrow alors que les Bengals ont été éliminés par les Titans. Burrow a terminé 20 sur 30 pour 165 verges sans touché ni interception lors de la défaite 27-3, ajoutant à ses difficultés alors que les Bengals prennent un départ 1-3. Terrier

a le moins de verges par tentative (4,8) au cours de quatre matchs d’équipe par n’importe quel quart-arrière au cours d’une saison depuis 1950 (minimum 150 tentatives).

Les Bengals n’ont marqué que 49 points en quatre matchs. N’oubliez pas qu’ils ont Burrow, Ja’Marr Chase, Tee Higgins et Joe Mixon sur leur liste. Au cours des deux derniers matchs, Burrow a une fiche de 46 sur 79 pour 424 verges sans touché et deux revirements. Chase veut le ballon et Higgins a trois matchs avec moins de 25 verges en réception.

Les Bengals sont en désordre en attaque et le mollet de Burrow ne s’améliore pas. Peut-être que quelques matchs de repos feraient du bien à leur quart-arrière de franchise, même si cela coûte des matchs à Cincinnati dans le processus. Les Bengals perdent avec Terrier, en tout cas.

Le remplacement de Matt Canada sera le changement apporté par Mike Tomlin

Réaction excessive ou réalité : Réalité

L’offensive des Steelers a atteint un nouveau point bas lors de la défaite de dimanche contre les Texans. Ils n’ont marqué que six points et totalisé seulement 225 verges offensives lors de la défaite éclatante, leur 52e match consécutif sans 400 verges au total (la plus longue séquence depuis les Cardinals de l’Arizona 2009-2013).

Kenny Pickett n’était que 15e sur 23 pour 114 verges et une interception avant de quitter le match avec une blessure au genou. Les Steelers n’ont marqué qu’en seconde période et ont totalisé 53 verges à la mi-temps en 24 jeux.

L’entraîneur-chef Mike Tomlin a déclaré que les Steelers devaient « apporter quelques changements » après la défaite, qui devraient commencer par le Canada. Pittsburgh est 25e pour le total de verges depuis que le Canada est devenu coordonnateur offensif en 2021 et 31e pour les verges par jeu. Ils sont également 26e pour les points marqués au cours de cette période.

Pickett ne s’améliore pas et la ligne offensive a été atroce tout au long du règne du Canada. Il est peut-être temps de changer.

Les Eagles sont la meilleure équipe de la NFC

Réaction excessive ou réalité : Réaction exagérée

Les Eagles ont une fiche de 4-0 pour la deuxième saison consécutive, mais les champions en titre de la NFC ne dominent pas leurs adversaires comme l’an dernier. Une semaine le jeu de course est excellent et le jeu de passes est off. Une semaine, la défense peut bloquer la passe et la semaine suivante, les équipes convertissent de gros jeux contre le secondaire.

Philadelphie a eu besoin d’une prolongation pour battre Washington dimanche, atteignant ainsi un score de 4-0. Jalen Hurts a réalisé son meilleur match de l’année, mais le jeu de course était interrompu et l’offensive est passée à 4 sur 12 au troisième essai. La défense a abandonné une passe de touché alors qu’il ne restait plus de temps réglementaire, mais a été sauvée par Ron Rivera qui n’a pas marqué deux points et la victoire, ce qui leur a permis de forcer un trois-et-out en prolongation (la deuxième chance dont ils avaient besoin).

Les Eagles sont l’une des deux équipes invaincues et ont beaucoup de talent, mais ils essaient de tout reconstituer. San Francisco a une fiche de 4-0 et joue très bien chaque semaine, mais bien sûr, ce n’est que le premier jour d’octobre.

Philadelphie sait comment gagner, et cela suffit pour le moment. Ils doivent nettoyer certaines choses, mais jouent au bon moment pour assurer la victoire.