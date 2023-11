Réactions du baseball fantastique aux échanges et signatures hors saison de la MLB

Tristan H. Cockcroft et Eric KarabellLecture de 3 minutes

Où finira Shohei Ohtani pour la saison 2024 ? PA

En suivant les échanges et les signatures de la MLB hors saison avec les implications du baseball fantastique pour la saison à venir, Eric Karabell et Tristan H. Cockcroft analyseront et fourniront des perspectives pour tous les acteurs clés impliqués.

Shohei Ohtani est le joueur le plus en vue du mix, même en espérant qu’il ne lancera pas du tout en 2024. Parmi ceux qui volonté prenez le monticule la saison prochaine, nous avons des joueurs comme Aaron Nola, Blake Snell et Josh Hader potentiellement en mouvement. Au marbre, des noms comme Cody Bellinger et Matt Chapman pourraient générer du buzz.

Revenez souvent car de plus en plus de joueurs trouvent leurs nouvelles maisons potentielles pour 2023.

Les joueurs seront séparés par position, puis classés par ordre de pertinence fantastique au sein de chaque groupe de position. Sont également inclus des liens vers des histoires d’analyse autonomes et/ou des vidéos concernant les signatures et les échanges d’agents libres.

Note: Les joueurs qui finissent par re-signer avec leur équipe précédente ne seront pas toujours inclus. Sept joueurs ont reçu des offres de qualification prolongées de la part de leurs équipes et ont jusqu’à 16 h HE le 14 novembre pour accepter ou refuser. Ces joueurs seront répertoriés en italique jusqu’à ce qu’ils prennent leur décision.

Receveur

Quelques noms encore disponibles : Mitch Garver, Gary Sanchez, Curt Casali, Austin Hedges, Yasmani Grandal, Tom Murphy, Victor Caratini, Martin Maldonado

Première base

Quelques noms encore disponibles : Rhys Hoskins, Joey Gallo, Carlos Santana, CJ Cron, Gio Urshela, Garrett Cooper, Joey Votto, Ji Man Choi, Brandon Belt

Seconde base

Quelques noms encore disponibles : Adam Frazier, Whit Merrifield, Donovan Solano, Tony Kemp, Brad Miller

Arrêt-court

Quelques noms encore disponibles : Isiah Kiner-Falefa, Amed Rosario, Tim Anderson, Enrique Hernandez, Brandon Crawford, Adalberto Mondesi, Elvis Andrus, Didi Gregorius

Troisieme base

Quelques noms encore disponibles: Matt Chapman, Jeimer Candelario, Evan Longoria, Mike Moustakas, Josh Donaldson, Justin Turner, Eduardo Escobar

Champ extérieur

Mark Canha est passé des Brewers aux Tigers: Détroit a acquis le contrat de Canha en échange d’un lanceur de ligue mineure, acceptant de récupérer l’option d’équipe vétéran de 11,5 millions de dollars. L’un des meilleurs spécialistes de la base actuellement dans le jeu (bien que cela soit autant dû à son penchant pour les lancers qu’à son jugement sur la zone de frappe), Canha devrait occuper un rôle aussi important à Détroit que ceux qu’il a occupés. pour les Athletics, les Mets et les Brewers au cours des cinq dernières saisons, avec une production fantastique similaire.

Canha figurait parmi les 200 meilleurs choix au classement général (et parmi les 125 meilleurs frappeurs) dans les ligues à points, mais également parmi les 300 meilleurs joueurs de rôtisserie en 2023, ce dernier étant dû à sa vitesse supérieure à la moyenne et à son taux de réussite inhabituellement bon dans le vol de buts (80). % carrière). — Cockcroft

Quelques noms encore disponibles: Cody Bellinger, Teoscar Hernandez, Joc Pederson, Harrison Bader, Lourdes Gurriel Jr., Michael Brantley, Tommy Pham, David Peralta, Randal Grichuk, Michael Taylor, Robbie Grossman, Kevin Kiermaier, Garrett Cooper, Andrew McCutchen, Eddie Rosario, Adam Duvall, Aaron Hicks, Jesse Winker, Jurickson Profar, Kevin Pillar, Jung Hoo Lee (KBO)

Frappeur désigné

Quelques noms encore disponibles : Shohei OhtaniJD Martínez, Jorge Soler

Lanceur partant

Quelques noms encore disponibles : Clayton Kershaw, Aaron Nola, Blake Snell, Eduardo Rodríguez, Sonny Gray, Jordan Montgomery, Michael Wacha, Marcus Stroman, Mike Clevinger, Lucas Giolito, Luis Severino, Kenta Maeda, Jack Flaherty, Martin Perez, Zack Greinke, Seth Lugo, Johnny Cueto, James Paxton, Rich Hill, Michael Lorenzen, Kyle Gibson, Vince Velasquez , Hyun Jin Ryu, Corey Kluber, Yoshinobu Yamamoto (NPB), Shota Imanaga (NPB)

Pichet de relève

Quelques noms encore disponibles: Josh Hader, Liam Hendriks, Craig Kimbrel, Will Smith, Andrew Chafin, David Robertson, Daniel Hudson, Dylan Floro, Nick Martinez, Hector Neris, Keynan Middleton, Wandy Peralta, Aroldis Chapman