Réactions des fans à “The Best Man: The Final Chapters”

Êtes-vous prêt pour The Best Man: Les derniers chapitres?

L’attente est enfin terminée pour The Best Man: Les derniers chapitres où les relations évoluent et les griefs du passé refont surface dans l’intersection imprévisible entre la crise de la quarantaine et la renaissance de la quarantaine.

Basé sur les films classiques écrits et réalisés par Malcolm D. Leela série limitée Peacock succède à Harper (Taye Digg), Robyne (Sanaa Lathan), Jordan (Nia Long), Lance (Morris Châtaignier), Quentin (Harold Perrineau), Shelby (Mélissa De Sousa), Candice (Salle Regina), et Murch (Terrence Howard) dans les prochaines phases de leur vie et de leur carrière.

Regardez la bande-annonce ci-dessous :

“Quand j’ai écrit The Best Man, c’était par désir de me voir à l’écran”, a déclaré le créateur, producteur exécutif et co-showrunner Malcolm D. Lee. «En grandissant, j’ai rarement vu des Noirs – des hommes noirs en particulier – comme mes amis et moi nous voyions: des Afro-Américains éduqués, mobiles vers le haut qui étaient juste «normaux» (Barack et Michelle avant Barack et Michelle).

Les fans de la franchise m’ont constamment demandé (ainsi qu’à la distribution stellaire) quand allons-nous leur dire ce qui s’est passé avec ce groupe d’amis ? Et quelle meilleure façon de le faire que de leur donner ce qu’ils veulent (et plus) dans une série limitée.

Compte tenu du moment où nous nous trouvons, c’est le moment idéal pour revisiter Harper, Lance, Murch, Quentin, Jordan, Robyn, Candace et Shelby et faire le tour sauvage, émotionnel et hilarant avec eux, alors qu’ils gèrent leurs propres voyages. à travers la parentalité, l’activisme, le vieil amour, le nouvel amour et les complexités d’être noir dans l’Amérique du 21e siècle.

C’est maintenant plus que jamais que le monde a soif de voir ce que j’ai travaillé toute ma carrière pour montrer : des histoires universelles et relatables sur les Noirs et leur humanité. Ma mission a toujours été de rendre les histoires afro-américaines courantes. C’est le travail de ma vie de raconter des histoires qui nous incluent et nous élèvent. Et j’espère que mon héritage sera celui que j’ai représenté pour nous.