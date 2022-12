Réactions de célébrités et hommages – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Everett Collection

Nouvelles de Regardez qui parle étoile Allée KirstieLa mort de a éclaté le 5 décembre, et nombre de ses anciens partenaires et pairs d’Hollywood ont pleuré l’actrice via les réseaux sociaux après la nouvelle tragique. Tim Allen69 ans, qui a joué avec Kirstie dans Pour les plus riches ou les plus pauvres prendre à Twitter d’écrire un doux message pour son défunt ami. «Une douce âme passe à Kristie Alley. Triste, triste nouvelle. Prières pour toute sa famille », a-t-il écrit. Une autre célébrité à écrire sur la défunte gagnante d’un Emmy comprenait son ancien Regardez qui parle maintenant costar John Travolta, 68. “Kirstie était l’une des relations les plus spéciales que j’aie jamais eues. Je t’aime Kirstie. Je sais que nous nous reverrons », a-t-il légendé les photos de retour.

Plus à propos Allée Kirstie

Un élan d’amour pour le Il faut être deux star a continué au fur et à mesure que la sombre soirée avançait, y compris une publication Instagram de Scream Queens étoile Jamie Lee Curtis, 64. « Je viens d’apprendre la triste nouvelle du décès de Kirstie Alley. Elle était une grande feuille de bande dessinée dans @tvscreamqueens et une belle maman ours dans sa vie très réelle », lit-on dans la légende de Jamie. “Elle m’a aidé à acheter des grenouillères pour ma famille cette année-là pour Noël. Nous avons convenu d’être en désaccord sur certaines choses, mais nous avions un respect et une connexion mutuels. Mauvaise nouvelle.”

Une douce âme passe dans Kristie Alley. Triste, triste nouvelle. Prières pour toute sa famille. —Tim Allen (@ofctimallen) 6 décembre 2022

Jamie n’était pas le seul Scream Queens alun à publier sur le décès de Kirstie soit, comme Abigaïl Breslin, 26 ans, s’est également rendue sur Instagram pour parler de son chagrin. « RIP @kirstiealley tu étais une grande dame. Je suis si heureux d’avoir pu travailler avec vous sur Scream Queens saison 2 et j’ai toujours ri de la façon dont tu mets ton nom dans mon téléphone. J’espère que tu reposes en paix maintenant. Amour à la famille et aux amis de Kirsties. Xx”, a écrit l’actrice. Sa capture d’écran comprenait le contact téléphonique de Kirstie qui disait “Kirstie (comme assoiffée)”.

C’est une si triste nouvelle. Une femme belle, courageuse, drôle et aimée. Repose en paix, Kirstie Alley. https://t.co/3kUpIkV7QB – Megyn Kelly (@megynkelly) 6 décembre 2022

La nouvelle de la mort du gagnant du Golden Globe a été partagée via Instagram et Twitter le 5 décembre, via sa famille. « À tous nos amis, partout dans le monde… Nous sommes tristes de vous informer que notre mère incroyable, féroce et aimante est décédée après une bataille contre le cancer, découverte récemment », a commencé le communiqué. “Elle était entourée de sa famille la plus proche et s’est battue avec une grande force, nous laissant avec une certitude de sa joie de vivre sans fin et quelles que soient les aventures à venir. Aussi emblématique qu’elle était à l’écran, elle était une mère et une grand-mère encore plus incroyable.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





RIP Kirstie. Je t’aimais tellement. Nous nous reverrons. – Kristin Chenoweth (@KChenoweth) 6 décembre 2022

“Nous sommes reconnaissants à l’incroyable équipe de médecins et d’infirmières du Moffitt Cancer Center pour leurs soins. La joie de vivre et la passion de notre mère, de ses enfants, petits-enfants et de ses nombreux animaux, sans oublier sa joie éternelle de créer, étaient sans précédent et nous laissent inspirés pour vivre pleinement la vie comme elle l’a fait », ses enfants, Lilie28 et Vrai, 30, suite. « Nous vous remercions pour votre amour et vos prières et vous demandons de respecter notre vie privée en cette période difficile. Toujours avec amour, True et Lillie Parker. Bien que sa famille ait révélé qu’elle est décédée des suites d’un cancer, une cause officielle de décès a été révélée à ce moment-là.

Quelques autres célébrités ont ajouté des messages réfléchis sur les réseaux sociaux à propos de Kirstie, y compris un animateur de talk-show conservateur Candace Owensancien Fox News héberger Megyn Kellyet Un jour à la fois étoile Valérie Bertinelli. “Tellement triste pour Kirstie Alley. Elle était si gentille. Envoyer de l’amour à sa famille », Candace tweetétandis que Megyn a écrit, “C’est une si triste nouvelle. Une femme belle, courageuse, drôle et aimée. Repose en paix, Kirstie Alley. Et Valérie a également écrit un gentil messgae via Twitter. “Oh Kirstie, repose en paix”, a-t-elle écrit.

Lien connexe Lié: Le mari de Kirstie Alley : tout savoir sur ses 2 mariages avec Parker Stevenson et Bob Alley

Animateur radio Adam Carolla58 ans, a écrit un message par Twitter concernant la beauté tardive. “J’ai eu de la chance de te connaître @kirstiealley. Repose en paix, mon ami », a-t-il écrit. Quatre Noëls actrice Kristin Chenoweth54 ans, a également partagé une série de Photos faire le deuil de son amie. “Je t’aime Kirstie. Je te reverrai un jour. Je n’arrive pas à croire que tu sois parti”, a écrit la star de Broadway. “RIP Kirstie. Je t’aimais tellement. Nous nous reverrons », a également ajouté Kristin dans un tweet précédent.