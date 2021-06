Réactions aux embauches controversées de la NBA Jason Kidd et Chauncey Billups

Une partie du chaos du marché des entraîneurs de la NBA atteint sa phase finale, alors que des rapports ont commencé à circuler le 25 juin selon lesquels les Dallas Mavericks finalisaient un accord avec Jason Kidd pour être leur prochain entraîneur-chef. Le lendemain, Chauncey Billups a été signalé comme l’embauche prévue pour le poste d’entraîneur-chef des Portland Trail Blazers.

Sur le terrain, les deux entraîneurs ont de l’expérience et des distinctions à leur actif. Kidd a été entraîneur-chef à Milwaukee et à Brooklyn et a passé les deux dernières saisons en tant qu’assistant avec les Lakers de Los Angeles. Billups est actuellement assistant avec les Clippers, et lui et Kidd ont été plusieurs fois All-Stars au cours de leur carrière de joueur.

Cependant, la controverse hors cour est rapidement devenue un sujet de conversation autour des deux embauches. En 2001, Kidd a été arrêté pour suspicion d’avoir frappé sa femme et a plaidé coupable de violence conjugale. Il a également plaidé coupable à une accusation de conduite en état d’ébriété en 2012. Billups a réglé une affaire civile basée sur un incident de 1997 dans lequel une femme a allégué que Billups et son ancien coéquipier Ron Mercer l’avaient violée. Des accusations criminelles n’ont jamais été déposées, mais rapports de police a déclaré qu’un examen du kit de viol de la victime a montré des blessures compatibles avec une agression sexuelle.

Dave Deckhard, rédacteur en chef du site SB Nation des Trail Blazers, a publié un article qui comprenait des réactions à l’embauche de Billups par cinq femmes fans de l’équipe.

« En ce moment, je me sens inaudible. J’ai l’impression que mes sentiments et mes opinions – et ceux des femmes que j’aime et que je respecte, qui ont survécu à des abus – n’ont aucune importance », a écrit une femme identifiée comme AB. « Ils ont fait miroiter le nom d’une femme devant nous pour nous faire croire qu’elle avait une chance, puis se sont retournés et ont engagé un homme avec des allégations de viol contre lui. »

Le « nom de femme » référencé est Becky Hammon, entraîneur adjoint des Spurs de San Antonio. Hammon était finaliste pour le poste des Trail Blazers, et si elle avait été embauchée, elle aurait été la première femme entraîneure en chef d’une équipe NBA. Elle était auparavant envisagée pour des postes d’entraîneur-chef avec les Milwaukee Bucks et les Indiana Pacers, mais a finalement été abandonnée malgré sept saisons d’expérience d’entraîneur dans la ligue.

La star des Blazers, Damian Lillard, a déclaré à The Athletic plus tôt ce mois-ci qu’il avait approuvé Billups ou Kidd (qui s’est ensuite retiré de l’examen du poste) pour être le prochain entraîneur-chef de l’équipe. Il a été critiqué par les fans pour avoir soutenu les deux hommes malgré les allégations portées contre eux, mais Lillard a répondu et a nié être au courant des cas. Il n’a pas abordé sa position actuelle sur l’embauche.

Haley O’Shaughnessy, qui anime le podcast sur le basket-ball Spinsters, a expliqué le mal que des approbations comme celle de Lillard peuvent causer à d’autres victimes de violence sexuelle.

« Lorsque vous ignorez le passé de quelqu’un, vous envoyez un message à toutes les femmes de votre vie », a-t-elle écrit sur Twitter. « Vous rejetez ce que Chauncey a fait, et vous rejetez à votre tour les traumatismes passés de nombreuses personnes, même s’ils ne vous ont pas partagé ces expériences. »

Les allégations refaites contre Billups ont été une surprise pour d’autres que Lillard, y compris Van Lathan de The Ringer. Il a fait écho à d’autres commentaires en ligne qui affirmaient que l’allégation n’avait jamais été discutée publiquement au cours de son emploi passé avec ESPN et les Clippers.

« Je jure devant Dieu que je n’ai jamais rien entendu de tout cela à propos de Chauncey Billups jusqu’à présent. Je veux dire pas JAMAIS », a déclaré Lathan sur Twitter.

L’embauche de Kidd a fait l’objet d’un examen plus approfondi sur les réseaux sociaux, car l’organisation Mavericks se remet toujours d’une enquête de Sports Illustrated en 2018, qui a révélé une « culture d’entreprise truffée de misogynie et de comportements sexuels prédateurs ».

Jasmyn Wimbish, qui couvre la NBA et la WNBA pour CBS Sports, a souligné le contraste entre l’embauche de Kidd et la promesse du propriétaire de Mavs, Mark Cuban, de changer la culture de l’organisation après le scandale.

« Mark Cuban est passé à la télévision nationale et a pleuré lorsqu’il a été grillé par Rachel Nichols à propos du lieu de travail toxique créé par son équipe, et trois ans plus tard, il embauche Jason Kidd? » a-t-elle déclaré sur Twitter.

Josh Eberly, un fan des Mavericks et écrivain pour HOOP Mag, NBA Canada et FanSided, a également contesté l’embauche à la lumière des problèmes passés des Mavs en matière de harcèlement sexuel et d’agression.

« Les Mavericks signant Kidd étaient le pire look possible compte tenu de leur histoire récente et ils s’en fichaient », a-t-il déclaré.

Actuellement, aucune des deux embauches n’a été officiellement annoncée par les équipes impliquées.

