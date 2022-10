Réactions au prix Nobel de la paix pour les défenseurs des droits

L’invasion de l’Ukraine par la Russie au début de cette année a poussé les relations de Moscou avec ses voisins occidentaux à un nouveau plus bas. Même avant cela, les liens avaient été tendus sur le soutien du président russe Vladimir Poutine aux séparatistes pro-russes en Ukraine, le président biélorusse Alexandre Loukachenko et le dirigeant syrien Bashar Assad, et sa répression des opposants politiques tels qu’Alexei Navalny dans son pays.

BERLIN – Les responsables européens ont salué l’attribution du prix Nobel de la paix de cette année aux militants qui défendent les droits de l’homme et la démocratie en Russie, en Biélorussie et en Ukraine.

“J’espère que les autorités russes liront la justification du prix de la paix et la prendront à cœur”, a déclaré le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre après que le Comité Nobel a décerné le prix 2022 au militant biélorusse emprisonné Ales Bialiatski, au groupe russe Memorial et au groupe ukrainien organisation Centre pour les libertés civiles.

« Cela envoie un signal que maintenir la société civile au plus bas, c’est protéger son propre pouvoir. On le voit de l’extérieur et on le critique.