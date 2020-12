Les vaccins peuvent parfois provoquer des réactions allergiques, mais ils sont généralement rares et de courte durée.

Les régulateurs britanniques examinent les rapports de réactions allergiques chez deux personnes qui ont reçu le nouveau vaccin Pfizer COVID-19 mardi, le premier jour d’un programme de vaccination. En attendant, ils disent aux gens de ne pas se faire vacciner s’ils ont des antécédents de réactions allergiques graves.

Un regard sur les réactions allergiques aux vaccins:

À quelle fréquence se produisent-ils?

Des réactions allergiques peuvent survenir avec de nombreux vaccins et les experts affirment qu’elles ne sont pas inattendues.

Dans l’étude Pfizer-BioNTech portant sur 42000 personnes, le taux était à peu près le même chez ceux qui ont reçu le vaccin contre le coronavirus et ceux qui ont reçu une injection factice. Les examinateurs de la Food and Drug Administration des États-Unis qui ont examiné les données de sécurité de l’étude ont constaté que 137 – soit 0,63% – des vaccinés avaient signalé des symptômes évocateurs d’une réaction allergique, contre 111 – ou 0,51% – dans le groupe placebo.

Une étude de 2015 aux États-Unis examinant le taux d’anaphylaxie – une réaction allergique grave et potentiellement mortelle – a révélé qu’elle se produisait environ une fois par million de doses de vaccin. L’étude a évalué des enfants et des adultes vaccinés contre de nombreuses maladies, notamment la polio, la rougeole et la méningite.

«Pour la population en général, cela ne signifie pas qu’ils devraient être anxieux de recevoir la vaccination», a déclaré Stephen Evans, expert en vaccins à la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Il a noté que même les aliments courants peuvent provoquer des réactions allergiques graves.

POURQUOI CES RÉACTIONS SE PRODUISENT-ELLES?

Les scientifiques affirment que les gens peuvent être sensibles aux composants de l’injection, comme la gélatine ou les protéines d’œuf, ou au vaccin lui-même. Il est parfois conseillé aux personnes allergiques aux œufs de ne pas se faire vacciner contre la grippe, car ce vaccin est principalement cultivé dans des œufs de poule.

Les symptômes courants d’une réaction allergique comprennent une éruption cutanée, une irritation cutanée, une toux ou des difficultés à respirer.

Les ingrédients exacts utilisés dans le nouveau vaccin COVID-19 de Pfizer sont exclusifs et ne sont pas divulgués publiquement. Le vaccin utilise une nouvelle technologie et est enrobé de nanoparticules lipidiques, qui ont été utilisées dans des médicaments.

Certaines personnes réagissent à presque tous les médicaments ou vaccins, a déclaré le Dr Ashish Jha, doyen de l’école de santé publique de l’Université Brown. La clé est de savoir si les réactions au vaccin sont plus courantes ou plus graves __ et cela ne semble pas être le cas jusqu’à présent, a-t-il déclaré.

QUELS SONT LES AUTRES EFFETS SECONDAIRES?

Les effets secondaires typiques de nombreux vaccins comprennent des choses comme une douleur au bras due à l’injection, de la fièvre et des douleurs musculaires. Dans l’étude Pfizer, les participants ont également signalé de la fatigue, des maux de tête et des frissons.

Des effets secondaires plus graves sont signalés aux régulateurs ou aux responsables de la santé pour une enquête plus approfondie. Mais il faut souvent du temps pour déterminer si le vaccin a causé l’effet secondaire ou si la personne a reçu le vaccin par coïncidence avant de tomber malade.

Quant au vaccin COVID-19, « il est tellement médiatisé que chaque petite chose qui arrive tout le temps va être amplifiée », a déclaré Jha.

«Nous devrions en parler, nous devrions être honnêtes avec les gens, mais nous devrions le replacer dans son contexte et aider les gens à comprendre», a-t-il dit. «Il y a une petite proportion de personnes qui ont une réaction allergique à presque tous les médicaments.»