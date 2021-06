Réactions à la décision de non-contest de l’État de NC dans le CWS en raison de COVID-19

Une grande partie du Wolfpack dormait sur la côte est lorsque la saison de baseball de l’État de Caroline du Nord s’est terminée amèrement à 2 h 10 HE, après une journée déjà décourageante à Omaha.

La NCAA a annoncé tôt samedi matin que le match de 13 heures des College World Series entre Vanderbilt et NC State serait déclaré sans concours en raison des protocoles COVID-19.

« La NCAA et le comité regrettent que les étudiants-athlètes et le personnel d’entraîneurs de NC State ne puissent pas continuer dans le championnat auquel ils ont obtenu le droit de participer », a déclaré la NCAA dans un communiqué.

Le directeur des sports de NC State, Boo Corrigan, a publié une déclaration samedi matin et a déclaré que les dernières 24 heures avaient été « extrêmement difficiles » pour toutes les personnes impliquées.

« La santé et la sécurité de nos étudiants-athlètes et de notre personnel seront toujours notre priorité inébranlable. Le moment choisi est tout simplement dévastateur pour toutes les personnes impliquées, mais cela ne diminue en rien leurs incroyables réalisations cette saison », a déclaré Corrigan.

L’ancien secondeur de la NFL Emmanuel Acho a partagé son dégoût pour la décision de faire une annonce au moment où la NCAA l’a fait.

« La #NCAA déclarant l’État de la NC incapable de jouer, faisant ainsi avancer Vanderbilt aux finales de la #CWS, est une ordure. Le faire à 2h15 du matin sur la côte est est faible, même pour la NCAA », a-t-il tweeté.

L’annonce intervient après que Vanderbilt a battu NC State 3-1 en désavantage numérique, qui a joué vendredi avec neuf joueurs de position et quatre lanceurs – tout ce que le Wolfpack avait à disposition.

« Cette équipe était à une victoire de son tout premier voyage en finale », Le co-éditeur de D1Baseball, Aaron Fitt, a tweeté. « Que cela se termine par un « pas de concours » est tout simplement atroce. »

L’annulation de la saison de baseball de NC State apporte des souvenirs amers des dernières courses du championnat NCAA écourtées en raison de COVID-19 au cours de la dernière année – le basket-ball masculin VCU et le hockey Notre Dame pour n’en nommer que quelques-uns.

Selon D1Baseball.com, deux joueurs de NC State, qui n’étaient pas vaccinés, ont été testés positifs pour COVID-19 cette semaine. Selon le protocole COVID-19, l’ensemble de la liste a été testé et quatre sont revenus positifs. Ces quatre tests positifs provenaient d’individus vaccinés présents dans la pirogue vendredi.

Après le match de vendredi soir, l’entraîneur de baseball de NC State Elliott Avent a déclaré que ce n’était pas à lui de dire à ses joueurs de se faire vacciner.

« Mon travail consiste à leur enseigner le baseball, à m’assurer qu’ils reçoivent une éducation et à les garder sur la bonne voie », a déclaré Avent. « Mais je n’essaie pas d’endoctriner mes enfants avec mes valeurs ou mes opinions. Évidemment, on parle de beaucoup de choses, mais ce sont des jeunes hommes qui peuvent prendre leurs propres décisions. Et c’est ce qu’ils ont fait.

Après que la NCAA a abandonné sa décision tôt samedi matin, Tanner Allen, de l’État du Mississippi, a tweeté sa sympathie pour le Wolfpack, peu de temps après que les Bulldogs ont perdu 8-5 contre le Texas vendredi.

« Je ne peux même pas imaginer ce qu’ils vivent en ce moment. Ils ont travaillé toute leur vie pour avoir une chance de remporter un championnat national et en un clin d’œil, c’est parti », a tweeté Allen. « Cela doit être le sentiment le plus impuissant au monde ! »

L’analyste de CBS Sports, Danny Kanell, a reflété le sentiment d’Allen.

« Des joueurs qui avaient déjà annulé une saison, maintenant une course magique annulée. Arrachés hors de leur emprise par quelque chose hors de leur contrôle. Vidés », a-t-il déclaré.

De plus, le journaliste de WBIR-TV, David Schiele, a pensé à ce que ressentirait le Wolfpack à son réveil.

« Les nouvelles avec lesquelles ils vont se réveiller… smh. Wow », a-t-il dit.

Nicole Auerbach de l’Athletic a qualifié la situation d’embarrassante de la part de la NCAA.

« La NCAA doit beaucoup plus d’explications à toutes les personnes impliquées dans cette épreuve embarrassante et décevante », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté: « La même chose s’est produite avec VCU à March Madness. La NCAA est restée silencieuse sur ce qui s’est passé et ce qui a déclenché le non-concours. C’est leur politique et ce sont eux qui travaillent avec les services de santé locaux. Expliquez-le. Ce n’est pas un Violation de la loi HIPAA pour expliquer ce qui s’est passé. »

Le journaliste politique de la WFLA, Evan Donovan, a déclaré que le résultat de NC State dans les College World Series était « tragiquement évitable ».

Kanell a ensuite tweeté à la NCAA, critiquant son protocole le jour du match.

« Vous ne laisserez pas les joueurs de NC State continuer à jouer, mais vous autoriserez 23 000 fans non testés, non vaccinés et potentiels non masqués ? Qu’en est-il de la sécurité des joueurs ? Oh, attendez… ce n’est pas vraiment le sujet de vos protocoles, n’est-ce pas ? » il a dit.

Avec NC State exclu des College World Series, Vanderbilt s’est qualifié pour la finale et affrontera soit le Texas, soit l’État du Mississippi après le match du vainqueur de samedi.

Daniella Medina est productrice numérique pour le réseau USA TODAY. Suivez-la sur Twitter @danimedinanews.