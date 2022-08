Réactions à la condamnation de Brittney Griner, 9 ans de prison

Brittney Griner, All-Star de la WNBA, a été reconnue coupable et condamnée à neuf ans de prison pour possession et trafic de drogue jeudi. Voici les réactions des milieux du basket-ball et de la politique :

“Aujourd’hui, la citoyenne américaine Brittney Griner a été condamnée à une peine de prison qui rappelle une fois de plus ce que le monde savait déjà : la Russie détient à tort Brittney. C’est inacceptable, et j’appelle la Russie à la libérer immédiatement afin qu’elle puisse être avec sa femme, ses proches, ses amis et ses coéquipiers. Mon administration continuera à travailler sans relâche et à explorer toutes les voies possibles pour ramener Brittney et Paul Whelan à la maison en toute sécurité dès que possible. » – a déclaré le président Joe Biden.

“Le verdict et la condamnation d’aujourd’hui sont injustifiés et malheureux, mais pas inattendus et Brittney Griner reste détenue à tort. L’engagement de la WNBA et de la NBA à son retour en toute sécurité n’a pas faibli et nous espérons que nous sommes proches de la fin de ce processus pour enfin ramener BG aux États-Unis. – La commissaire de la WNBA Cathy Engelbert et le commissaire de la NBA Adam Silver ont déclaré dans un communiqué conjoint.

« La détention injustifiée et la condamnation injuste de Brittney Griner sont des violations effrontées et inacceptables de l’État de droit par Poutine. La Russie doit la libérer immédiatement. – La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré dans un communiqué.

« La condamnation d’aujourd’hui de Brittney Griner était sévère selon les normes juridiques russes et va prouver ce que nous savons depuis le début, que Brittney est utilisée comme un pion politique. Nous apprécions et continuons à soutenir les efforts de (at)POTUS et (at)SecBlinken pour conclure rapidement un accord afin de ramener Brittney, Paul et tous les Américains à la maison. Ramener Brittney et Paul à la maison est le seul objectif, et en tant que tel, nous devons utiliser tous les outils disponibles. Nous devons rester concentrés et unis. C’est un moment de compassion et de compréhension commune qu’il sera difficile de conclure un accord pour ramener les Américains chez eux, mais c’est urgent et c’est la bonne chose à faire. — L’agent de longue date de Brittney Griner, Lindsay Kagawa Colas, tweeté.

« En pensant à BG et à la lumière qu’elle a apportée sans relâche à tout le monde autour d’elle. Même une fois la condamnation terminée, j’espère que (at) POTUS et (at) WhiteHouse continueront de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour ramener Brittney Griner et tous les autres Américains détenus à l’étranger. — Brianna Turner, coéquipière de Phoenix Mercury tweeté.

“Alors que nous savions que ce n’était jamais la procédure judiciaire qui ramènerait notre ami à la maison, le verdict d’aujourd’hui est une étape qui donne à réfléchir dans le cauchemar de 168 jours enduré par notre sœur, BG. Nous restons navrés pour elle, comme nous le faisons tous les jours depuis près de six mois. Nous restons reconnaissants et confiants envers les fonctionnaires qui travaillent chaque jour pour la rendre à sa famille et à nous. Nous restons fidèles à l’administration qui fera ce qu’il faut pour mettre fin à sa détention injustifiée. Nous sommes inspirés chaque jour par la force de BG et nous nous engageons fermement à la garder publiquement à l’esprit jusqu’à ce qu’elle soit de retour en toute sécurité sur le sol américain. Nous ne permettrons pas qu’elle soit oubliée. Nous sommes BG. – a déclaré le Phoenix Mercury dans un communiqué.

« Le verdict et la peine d’aujourd’hui, bien qu’inévitables, sont décevants. La décision injuste aujourd’hui est ce qu’elle est, injuste. C’est un coup terrible. Quelles que soient les conversations que le secrétaire Blinken et son homologue russe doivent avoir, nous espérons qu’ils les auront toutes à une vitesse délibérée. Parce qu’il est temps. C’est juste le temps. – L’Association des joueurs de la WNBA a déclaré dans un communiqué.

