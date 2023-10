Réaction Twitter de Sky Force : Akshay Kumar annonce son nouveau film, les internautes s’attachent pour une aventure passionnante

Force céleste d’Akshay Kumar : L’acteur de Bollywood Akshay Kumar a surpris ses fans à l’occasion de Gandhi Jayanti en annonçant son prochain film intitulé « Sky Force ». L’acteur a posté un bref clip sur son Instagram et a informé ses fans que le film sortirait l’année prochaine. Sky Force est une histoire vraie inédite qui capture le courage, l’émotion et le patriotisme de tous ces hommes en uniforme impliqués dans la première et la plus meurtrière frappe aérienne de l’Inde contre le Pakistan. Le film mettra également en vedette Nimrat Kaur et Sara Ali Khan dans des rôles importants. Le film est réalisé par Abhishek Kapur et Sandeep Kewlani. Sur le plan professionnel, Akshay sera vu dans plusieurs films au cours des prochains mois, notamment le prochain drame de survie Mission Raniganj.