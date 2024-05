Réaction rapportée dans les coulisses à l’apparition de Sexyy Red dans WWE NXT, rôle futur potentiel

Au cours de la dernière année, la montée en puissance de Trick Williams dans « WWE NXT » a été quelque chose à surveiller, culminant avec sa victoire au WWE NXT Championship en avril. En cours de route, la rappeuse Sexyy Red a été intégrée à l’engouement pour Williams grâce aux fans scandant les paroles de sa chanson « Shake Yo Dreads ». Après des mois d’attente, Red a finalement fait sa première apparition à la WWE dans « NXT » de cette semaine, accompagnée de l’annonce qu’elle hébergerait NXT Battleground le mois prochain.

Selon un rapport de Sélection combative, le rôle de Red dans « NXT » devrait se poursuivre au-delà de Battleground. À partir de maintenant, le rappeur devrait avoir une présence sur « NXT » similaire à celle de la chanteuse Poppy, qui a déjà fait plusieurs apparitions sur la marque et a sorti de nouvelles musiques coïncidant avec les événements de la WWE. Le rapport indique également qu’il était facile de travailler avec Red dans les coulisses, et l’épisode de mardi était même appelé « Sexyy Red Is NXT » en interne.

Red a ouvert le « NXT » de cette semaine en dévoilant le nouveau championnat nord-américain féminin aux côtés d’Ava, le premier vainqueur devant être décidé lors d’un match de classement à Battleground. À un moment donné, après avoir révélé le titre, il semblait que Tatum Paxley pourrait infliger une raclée à l’interprète musical, mais Michin s’est rapidement dirigée vers le ring pour défendre Red.

Plus tard dans la série, Red est apparu une fois de plus, accompagnant Williams et Je’Von Evans lors de leur match principal contre Gallus. Le rappeur s’est même impliqué en empêchant Joe Coffey d’utiliser le championnat NXT comme une arme, aidant ainsi Williams et Evans à remporter la victoire. Sur la base de la connexion créée par les fans de « NXT », le partenariat de travail entre Red et Williams se poursuivra probablement alors que le rappeur continuera à faire des apparitions au sein de la WWE.