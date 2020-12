RIO DE JANEIRO (AP) – Avant l’aube du 1er décembre, Leonardo de Carvalho Leal s’est préparé à laisser sa famille derrière lui dans la ville brésilienne de Ponta Grossa, dans l’État de Parana. Sa mère l’a accablé d’adieux et lui a offert un bracelet qui, selon elle, lui avait porté chance. Il l’a tripoté sur son poignet pendant tout le trajet jusqu’à l’aéroport, ne sachant pas quand il pourrait la revoir.

«Peut-être que je me blâmais un peu, d’avoir laissé tant de gens vulnérables», a-t-il déclaré dans une interview vidéo avec l’Associated Press, les larmes coulant en se rappelant son départ. «Mais ce que j’ai fait était juste.

Leal et sa petite amie de six ans, Mayara Stelle – tous deux étudiants en droit de 22 ans – ont créé cette année un compte Twitter avec pour mission déclarée d’appeler les sites Web brésiliens à diffuser des «discours de haine et de fausses nouvelles», et de les torpiller. les revenus publicitaires des sites. Ils ont recueilli 410000 abonnés, plus que le nombre d’habitants de leur ville de taille moyenne.

Ils ont également rassemblé une légion d’ennemis. Vitriol a afflué, dirigé vers leur compte, Sleeping Giants Brésil. Estimant que leur identité sera bientôt révélée après une décision contre Twitter, ils s’attendent à ce qu’ils soient personnellement ciblés, pour des poursuites judiciaires ou pire.

La peur que leurs familles soient prises dans le barrage parce qu’elles avaient souvent accédé au compte chez leurs parents, disent-ils, c’est pourquoi ils ont laissé leur vie derrière eux et choisissent de faire connaître leur identité à l’Associated Press et à Folha de S.Paulo. , Le plus grand journal du Brésil. L’AP les a observés accéder et utiliser le compte Sleeping Giants Brazil, et a vérifié les noms qu’ils avaient fournis par rapport à leurs cartes d’identité émises par le gouvernement.

« Les menaces qui disent: » Je vais te tuer « ou » J’offre 100 000 reais (20 000 dollars) pour le responsable du propriétaire du profil « seront désormais dirigées contre Mayara et Leo », a déclaré Stelle à partir de une ville en dehors de Sao Paulo. «C’est une décision de protéger nos familles et de contrôler l’exposition pour montrer que nous sommes des gens ordinaires, comme n’importe qui d’autre qui peut avoir une idée. Et cette idée peut être brillante, changer les choses. »

Cette année, le Brésil a été inondé de désinformation sur la pandémie, encouragée par les affirmations douteuses du président Jair Bolsonaro. Il marque la poursuite d’une bataille numérique dans le plus grand pays d’Amérique latine, chaque partie de la nation polarisée cherchant à se présenter comme «propriétaire de la vérité», comme le dit une expression en portugais.

La poursuite des géants endormis Le Brésil fait partie d’une tendance croissante au cours des dernières années à instrumentaliser le pouvoir judiciaire contre ceux qui entraînent le feu sur les médias conservateurs, les groupes d’intérêt et l’administration de Bolsonaro, selon Taís Gasparian, associé du cabinet d’avocats Rodrigues Barbosa, Mac Dowell de Figueiredo, Gasparian qui travaille avec les médias et la liberté d’expression depuis des décennies. Souvent, les infractions alléguées peuvent être couvertes par le droit à la liberté d’expression ou à la liberté de la presse. Cette année, cela a inclus un écrivain, un dessinateur et un joueur de beach-volley.

Sleeping Giants Brazil a suivi le playbook de son prédécesseur américain, qui, après la victoire présidentielle de Donald Trump en 2016, a alerté les entreprises sur le fait que leurs publicités apparaissaient sur des sites Web tels que Breitbart News, une plateforme que les critiques ont accusée à plusieurs reprises de diffuser du contenu raciste, xénophobe et sexiste. Les publicités des entreprises étaient souvent placées automatiquement via Google, et elles décampaient en masse en apprenant les risques pour leurs marques. Une vidéo qui a fait surface à la mi-2019 montrait l’ancien président exécutif de Breitbart, Steve Bannon, affirmant que Sleeping Giants avait coûté à l’organisation 90% de ses revenus publicitaires.

Le nombre d’adeptes de Sleeping Giants Brazil a dépassé celui de la poignée américaine en renversant une annonce après l’autre. Une des principales cibles était Jornal da Cidade Online, un site Web conservateur basé dans le sud du Brésil. Le contenu du site a été démystifié à plusieurs reprises par des organisations de vérification des faits, et un rapport technique préliminaire montre que «c’est l’un des grands diffuseurs de fausses nouvelles dans notre pays», a déclaré le législateur Lídice da Mata, le rapporteur de l’enquête en cours du Congrès sur la désinformation. , dans une réponse écrite aux questions AP.

Des dizaines d’annonceurs au Brésil – parmi eux Dell, McDonalds, Facebook et Pizza Domino – ont répondu publiquement aux alertes de Sleeping Giants Brazil et ont informé les utilisateurs de Twitter sur leurs publicités apparaissant sur Jornal da Cidade, affirmant qu’ils les supprimeraient en raison du contenu du site ou l’avaient déjà fait. La Banque d’État du Brésil a fait de même, provoquant une réprimande rapide de la part du fils de Bolsonaro et de son secrétaire à la communication, qui ont déclaré sur Twitter que le journalisme indépendant était important.

Jornal da Cidade a réclamé des dommages à la réputation et financiers et a intenté un procès à Twitter, exigeant que la plate-forme transfère des données associées au compte Sleeping Giants Brazil qui pourraient identifier ses utilisateurs. La semaine dernière, Twitter a fourni au tribunal les adresses IP du compte, selon une personne au courant de l’affaire, qui n’est pas autorisée à parler publiquement. Twitter a déclaré dans un courrier électronique qu’il «avait combattu vigoureusement cette affaire à travers plusieurs appels différents» et qu’il continuerait à défendre la liberté d’expression et les droits à la vie privée.

Le rédacteur en chef de Jornal da Cidade, José Tolentino, a refusé une demande d’interview et a renvoyé l’AP au cabinet d’avocats qui le représentait. Son avocat Simone Custódio a refusé une demande d’entretien, n’a pas répondu aux questions envoyées par courrier électronique sur l’affaire, affirmant à la place qu’ils attendraient le bon moment pour commenter publiquement dans le respect des meilleurs intérêts de leur client.

«Les attaques lâches contre Jornal da Cidade Online cachent des personnes, des entreprises et des entités qui agissent certainement dans leur tentative désirée d’installer le radicalisme de gauche au Brésil ou d’autres intérêts encore plus sordides», lit-on dans un éditorial qu’il a publié le 4 décembre. a nié à plusieurs reprises avoir diffusé de la désinformation.

Danilo Doneda, un avocat spécialisé dans la protection des données, a déclaré à l’AP que la liberté d’expression est garantie aux Brésiliens, mais que la constitution a la particularité d’interdire l’anonymat. Doneda, membre du nouveau conseil gouvernemental de protection des données, compare Sleeping Giants Brazil au pseudonyme d’un auteur connu de son éditeur.

« Twitter peut rassembler les éléments, techniquement, pour atteindre ces personnes, donc c’est un pseudonyme, pas un anonymat », a déclaré Doneda.

D’autres ont été confrontés à des répercussions juridiques en utilisant leurs noms.

L’écrivain JP Cuenca a été frappé par plus de 140 poursuites dans 21 États brésiliens depuis qu’il a composé un tweet en juin, selon son avocat, Fernando Hideo. Le tweet, qui semblait appeler à la violence contre Bolsonaro et les pasteurs évangéliques, était une version brésilienne d’une citation historique.

Police fédérale interrogé le dessinateur Renato Aroeira en juillet, après avoir décrit Bolsonaro comme transformant une croix rouge représentant des hôpitaux en croix gammée; le président avait récemment appelé ses adeptes des médias sociaux à entrer dans les hôpitaux et à filmer s’ils étaient en fait surchargés de patients COVID-19. Et la joueuse de volleyball de plage Carol Solberg a crié «Out, Bolsonaro!» lors d’un entretien devant le tribunal le 20 septembre dans l’État de Rio de Janeiro; un terrain de sport l’a avertie qu’elle pourrait faire face à une amende allant jusqu’à 20 000 $ et à une suspension de 6 matchs si elle s’exprimait à nouveau.

La polarisation a pris racine depuis la vaste enquête sur le lavage de voitures au Brésil qui a débuté en 2014 et a révélé une corruption endémique, suivie de la destitution de la présidente Dilma Rousseff. La raison en était la violation des lois budgétaires du Brésil, mais son Parti des travailleurs attribuait la révocation à des motifs politiques.

Dans ce fossé politique, Bolsonaro, un député marginal affirmant qu’il rétablirait la loi et l’ordre dans la nation assiégée, mettrait Dieu et le pays au-dessus de tout, relâcherait le contrôle des armes à feu et bannirait la politique de gauche.

Sa campagne 2018 a été dynamisée par les réseaux sociaux et l’application de messagerie WhatsApp. Les médias ont rapporté que les dirigeants avaient financé des messages explosifs sur WhatsApp – dont la plupart contenaient du contenu jugé faux par les vérificateurs de faits – et, ce faisant, avaient potentiellement enfreint les lois sur le financement des campagnes. Cela a incité le Congrès à lancer son enquête sur la propagation de la désinformation avant les élections.

L’un des hommes d’affaires nommés dans une histoire était Luciano Hang, un booster de Bolsonaro et un magnat des grands magasins avec un penchant pour porter des costumes vert vif avec des cravates jaunes – les couleurs du drapeau brésilien. Il a nié les affirmations et a poursuivi l’auteur de l’histoire Patrícia Campos Mello, l’un des journalistes les plus en vue du pays, et Folha de S.Paulo. Un juge ce mois-ci s’est prononcé en sa faveur et a ordonné le paiement de 100 000 reais. Le journal et Campos Mello vont faire appel devant un tribunal supérieur, selon Gasparian, l’avocat qui les représente.

Partout, Bolsonaro a dénigré les médias grand public, les qualifiant souvent de «fake news». En février, il a répété une allégation démentie et sexuellement accusée à propos de Campos Mello, qui a remporté l’année dernière le Prix international de la liberté de la presse après avoir couvert sa campagne.

Les sites Web conservateurs sympathiques l’ont constamment encouragé. L’un est Jornal da Cidade, que le laboratoire de recherche scientifique numérique du Conseil de l’Atlantique (DFRLab) a qualifié de site pro-Bolsonaro. Sa position éditoriale est explicite dans son procès contre Twitter, affirmant que le rédacteur en chef Tolentino a cherché «à mettre en lumière la lutte de l’actuelle administration fédérale pour gouverner le pays, malgré les accusations sans fondement dont il est publiquement victime».

Lorsque Leal et Stelle ont demandé à Dell de supprimer ses publicités de Jornal da Cidade, Tolentino a publié un texte disant que les adeptes de Sleeping Giants étaient «tous des gauchistes frustrés, méchants, criminels et envieux» et que son site reçoit plus d’un million de visites par jour. Il compte 1,5 million d’abonnés sur Facebook, où ses publications sur le COVID-19 ont largement surpassé celles des médias traditionnels, en particulier ceux qui politisent la crise sanitaire, selon un rapport du DFRLab en mai.

Sleeping Giants Brazil a ciblé Jornal da Cidade dès le début, a déclaré Stelle, en raison de son contenu lié au coronavirus. Cela comprend la promotion de la chloroquine pour lutter contre le COVID-19, un médicament antipaludique que Bolsonaro a lancé malgré un nombre croissant de preuves indiquant qu’il est inefficace contre la maladie. En avril, le Congrès a prolongé son enquête pour enquêter sur la désinformation sur la pandémie.

Le site a publié un article avec le titre: «Une analyse catastrophique des vaccins contre le virus chinois:« Ils interfèrent directement dans le matériel génétique ».» Il a été démystifié par deux groupes de vérification des faits distincts, Agencia Lupa et Comprova, mais pas avant accumulant 191 000 interactions sur Facebook. Jornal da Cidade a remplacé l’histoire par une correction, qui a recueilli moins de 3% autant d’interactions.

Et avant les élections municipales de cette année, Jornal da Cidade a hébergé six des dix liens les plus partagés sur Facebook qui ont encouragé les Brésiliens à croire en la fraude électorale et à la manipulation électorale, selon une étude publiée le 10 novembre par le département de l’analyse des politiques publiques à la Fondation Getulio Vargas, une université.

Cristina Tardáguila, directrice associée du Réseau international de vérification des faits et fondatrice d’Agencia Lupa, a déclaré que Sleeping Giants Brazil était naïf en ne garantissant pas la transparence et en concentrant ses efforts sur un côté du spectre politique, ce qui nuit à la crédibilité et a remis des munitions aux opposants.

« Il y avait une certaine naïveté à penser qu’ils seraient portés sur les épaules du peuple, mais les Brésiliens sont ultra polarisés », a déclaré Tardáguila. «La moitié des gens voulaient faire cela, mais l’autre moitié voulait les tuer, les détruire.»

Elle a ajouté qu’elle craignait que la justice n’ait pas pris en compte le risque physique très réel auquel les administrateurs du compte pourraient être confrontés. L’AP a examiné plus de dix menaces physiques diffusées publiquement sur Twitter. Jornal da Cidade n’a incité aucune violence à leur encontre.

Leal et Stelle ne restent pas là pour voir si les menaces ne sont que des fanfaronnades de la part de guerriers du clavier. Ils déménagent dans leur nouvelle maison – l’endroit dont ils ont refusé de divulguer – où ils ont l’intention de continuer à travailler.

Da Mata, rapporteur pour l’enquête du Congrès, a qualifié les Géants endormis du Brésil de «travail vraiment important, une initiative qui aide à lutter contre la désinformation dans son ensemble».

Jornal da Cidade n’est qu’un des sites recherchés par Sleeping Giants Brazil. La membre du Congrès Carla Zambelli, proche alliée de Bolsonaro, a appelé en août toutes les personnes ciblées à intenter des poursuites civiles et pénales.

Leal et Stelle disent qu’ils savent que leur combat ne fait que commencer.

«Nous avons essayé de nous préparer le plus possible à cela. Nous parions tout sur ce projet », a déclaré Leal. «La démonétisation des fausses informations signifie faire face au pire d’Internet: racistes, xénophobes, etc. À partir du moment où vous enlevez l’argent à ces gens, ils n’oublient jamais. ___ Suivez Biller sur Twitter: @DLBiller