Réaction mondiale à l’attaque surprise du Hamas palestinien contre Israël | Conflit israélo-palestinien Actualités

Le groupe palestinien Hamas a lancé la plus grande attaque contre Israël depuis des années, avec de nombreux morts, des otages pris et des combats faisant rage après une attaque surprise au cours de laquelle des hommes armés sont entrés dans des villes israéliennes après un barrage de roquettes tirées depuis la bande de Gaza.

Israël a déclaré que le Hamas avait déclaré la guerre alors que son armée se mobilisait et que ses forces aériennes lançaient des frappes sur Gaza, le Premier ministre Benjamin Netanyahu promettant de sévères représailles.

Voici la réaction internationale aux combats jusqu’à présent :

Belgique

« La Belgique condamne fermement les tirs massifs de roquettes contre des civils israéliens. La violence et la terreur ne font que perpétuer la souffrance et entravent la voie du dialogue. Nos pensées vont à toutes les personnes touchées. Nous suivons la situation de près », a écrit la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter.

République tchèque

« L’attaque menée depuis la bande de Gaza est un acte de terrorisme déplorable contre l’Etat d’Israël et la population civile », a déclaré le président Petr Pavel dans un communiqué. « Les tirs de roquettes et l’infiltration des commandos du Hamas en Israël bloqueront pendant longtemps tout effort visant à une solution pacifique au conflit palestino-israélien. »

Commission européenne

« Je condamne sans équivoque l’attaque menée par les terroristes du Hamas contre Israël… Israël a le droit de se défendre contre des attaques aussi odieuses », a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur X.

Le chef de la politique étrangère, Josep Borrell, a déclaré : « Nous condamnons sans équivoque les attaques du Hamas. Cette horrible violence doit cesser immédiatement. Le terrorisme et la violence ne résolvent rien.

Egypte

L’Egypte a mis en garde contre les « graves conséquences » d’une escalade des tensions entre Israël et les Palestiniens dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères repris par l’agence de presse officielle.

Il appelle à « faire preuve d’un maximum de retenue et à éviter d’exposer les civils à un danger supplémentaire ».

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a également eu un entretien téléphonique avec le chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, pour discuter de l’évolution de la situation, affirmant que les deux parties devraient faire preuve de retenue pour éviter de graves risques.

France

Le président français Emmanuel Macron a condamné les « attaques terroristes » contre Israël.

« Je condamne fermement les attaques terroristes qui frappent actuellement Israël. J’exprime toute ma solidarité avec les victimes, ainsi qu’avec leurs familles et leurs proches », a écrit Macron sur X.

L’ambassade de France en Israël a qualifié samedi ces attentats d’« attaques terroristes inadmissibles ».

« Horrifié par les développements venant du sud du pays. Ces attentats terroristes sont inadmissibles et doivent être condamnés par tous. Nous sommes aux côtés d’Israël et des Israéliens », a écrit l’ambassade de France sur X.

Allemagne

« Des nouvelles terrifiantes nous parviennent aujourd’hui d’#Israël. Nous sommes profondément choqués par les tirs de roquettes depuis Gaza et par l’escalade de la violence. L’Allemagne condamne ces attaques du Hamas et se tient aux côtés d’Israël », a déclaré le chancelier Olaf Scholz sur les réseaux sociaux.

La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a déclaré que Berlin « condamne fermement les attaques terroristes de Gaza contre Israël ».

Baerbock a déclaré que le Hamas « contribue à l’intensification de la violence », ajoutant que « la violence et les tirs de roquettes visant des personnes innocentes doivent cesser immédiatement ».

Grèce

« La Grèce condamne fermement le lancement aujourd’hui de lourdes attaques à la roquette depuis Gaza contre Israël. La Grèce se tient aux côtés d’Israël et est profondément préoccupée par cette escalade inacceptable de la violence », a publié le ministère grec des Affaires étrangères sur X.

La Grèce condamne fermement le lancement aujourd’hui de lourdes attaques à la roquette depuis Gaza contre Israël.

Hezbollah

Le groupe armé libanais Hezbollah a publié un communiqué affirmant qu’il suivait de près la situation à Gaza et était en « contact direct avec les dirigeants de la résistance palestinienne ».

Suite aux événements impliquant des combattants de Gaza qui ont tiré un barrage de roquettes sur Israël, le communiqué ajoute qu’il s’agit d’une « réponse décisive à l’occupation continue d’Israël et d’un message à ceux qui recherchent une normalisation avec Israël ».

L’Iran

Un conseiller du guide suprême Ali Hosseini Khamenei a déclaré que l’Iran soutenait l’attaque palestinienne, a rapporté le site d’information semi-officiel ISNA.

« Nous félicitons les combattants palestiniens », a déclaré le conseiller Rahim Safavi, cité par le journal. « Nous serons aux côtés des combattants palestiniens jusqu’à la libération de la Palestine et de Jérusalem. »

Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que les attaques perpétrées par son allié le Hamas étaient la preuve de la confiance accrue des Palestiniens face à l’occupation israélienne.

« Dans cette opération, l’élément de surprise et d’autres méthodes combinées ont été utilisés, ce qui montre la confiance du peuple palestinien face aux occupants », a déclaré le porte-parole du ministère, Nasser Kanaani.

Les attaques « ont prouvé que le régime sioniste est plus vulnérable que jamais et que l’initiative est entre les mains de la jeunesse palestinienne », a déclaré le porte-parole du gouvernement, Ali Bahadori-Jahromi, à l’agence de presse officielle IRNA.

Italie

L’Italie a déclaré qu’elle soutenait « le droit d’Israël à se défendre » contre « l’attaque brutale » du Hamas.

Le gouvernement a déclaré qu’il « condamnait dans les termes les plus fermes la terreur et la violence en cours contre des civils innocents ».

Israël

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que son pays était en « guerre » et qu’il était convaincu qu’il « gagnerait ».

« Notre ennemi paiera un prix qu’il n’a jamais connu », a déclaré Netanyahu dans une déclaration vidéo.

Japon

Le Japon a condamné les tirs de roquettes et les attaques transfrontalières du Hamas et d’autres groupes armés palestiniens sur le territoire israélien, a déclaré le ministère des Affaires étrangères. « Le Japon exhorte toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue pour éviter de nouveaux dommages. »

Koweit

Le Koweït a exprimé sa « grave préoccupation » quant à l’évolution de la situation entre Israël et les Palestiniens, accusant Israël de ce qu’il a appelé ses « attaques flagrantes ».

Le ministère des Affaires étrangères a appelé dans un communiqué la communauté internationale à « mettre fin aux pratiques provocatrices de l’occupation » et à la « politique d’expansion des colonies ».

OTAN

L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord a condamné « les attaques terroristes du Hamas contre Israël, partenaire de l’OTAN », a déclaré un porte-parole de l’alliance de défense.

« Nos pensées vont aux victimes et à toutes les personnes touchées. Le terrorisme constitue une menace fondamentale pour les sociétés libres et Israël a le droit de se défendre », a déclaré le porte-parole Dylan White.

Le président palestinien Abbas

Le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré que le peuple palestinien avait le droit de se défendre contre la « terreur des colons et des troupes d’occupation », selon l’agence de presse officielle WAFA, citée par l’agence de presse officielle WAFA.

Il s’exprimait lors d’une réunion d’urgence tenue à Ramallah avec un certain nombre de hauts responsables de l’Autorité palestinienne.

Pologne

« Je condamne fermement les attaques continues du Hamas contre Israël. Ces agressions sans fondement et ces actes de violence, notamment contre des civils, sont inacceptables. Nos pensées et nos prières vont à toutes les personnes touchées par ces terribles événements », a écrit le ministre polonais des Affaires étrangères Zbigniew Rau sur X.

Qatar

Le ministère des Affaires étrangères du Qatar a publié un communiqué affirmant qu’Israël était le seul responsable de l’escalade actuelle de la violence contre le peuple palestinien.

Il appelle les deux parties à faire preuve de la plus grande retenue et appelle la communauté internationale à empêcher Israël d’utiliser ces événements comme prétexte pour lancer une guerre disproportionnée contre les civils palestiniens à Gaza.

Russie

La Russie a déclaré qu’elle était en contact avec Israël, les Palestiniens et les pays arabes dans le cadre de l’escalade du conflit israélo-palestinien, a rapporté l’agence de presse Interfax, citant le vice-ministre des Affaires étrangères Mikhaïl Bogdanov.

« Il va sans dire que nous appelons toujours à la retenue », a-t-il ajouté.

Arabie Saoudite

Le ministère a appelé à une « cessation immédiate de la violence » entre Israël et les Palestiniens, a rapporté l’agence de presse officielle.

« Nous suivons les développements sans précédent entre un certain nombre de factions palestiniennes et les forces d’occupation israéliennes, qui ont conduit à un niveau élevé de violence sur plusieurs fronts ».

Espagne

Le ministre espagnol des Affaires étrangères par intérim, José Manuel Albares, a déclaré sur X qu’il condamnait les attaques de Gaza contre Israël.

« Nous condamnons fermement les très graves attaques terroristes de Gaza contre Israël. « Accablé par cette violence aveugle. Toute notre solidarité (est) avec les victimes.

Turquie

Le président turc Tayyip Erdogan a appelé les Israéliens et les Palestiniens à agir avec retenue et à s’abstenir de tout acte hostile susceptible d’exacerber la situation.

« Nous appelons à la retenue de la part de toutes les parties », a déclaré Erdogan lors d’un congrès de son parti au pouvoir, l’AKP, à Ankara. « Ils doivent s’abstenir de tout acte agressif », a-t-il déclaré.

Ukraine

Le président Volodymr Zelenskyy a condamné ce qu’il a qualifié d’« attaque terroriste » contre Israël et a déclaré que le droit d’Israël à se défendre « ne peut être mis en doute ».

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a condamné ce qu’il a qualifié d’« attaques terroristes en cours » contre Israël. « L’Ukraine condamne fermement les attaques terroristes en cours contre Israël, y compris les tirs de roquettes contre la population civile à Jérusalem et à Tel-Aviv », a déclaré le ministère sur X. « Nous exprimons notre soutien à Israël dans son droit à se défendre et à défendre son peuple ».

Emirats Arabes Unis

« Les Émirats arabes unis appellent à faire preuve d’un maximum de retenue et à un cessez-le-feu immédiat pour éviter de graves répercussions », a déclaré l’agence de presse officielle citant le ministère des Affaires étrangères.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a également critiqué l’attaque du Hamas contre Israël samedi, a déclaré le ministre des Affaires étrangères James Cleverly.

« Le Royaume-Uni condamne sans équivoque les horribles attaques du Hamas contre des civils israéliens. Le Royaume-Uni soutiendra toujours le droit d’Israël à se défendre », a déclaré Cleverly dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Les Nations Unies

« C’est un précipice dangereux et j’appelle tous à se retirer du gouffre », a déclaré Tor Wennesland, l’envoyé de l’ONU pour la paix au Moyen-Orient.

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Tuerk, a déclaré : « Cette attaque a un impact horrible sur les civils israéliens… Les civils ne doivent jamais être la cible d’attaques. »

États-Unis

Les États-Unis ont condamné « les effroyables attaques terroristes du Hamas en Israël ».

« Président [Joe Biden] « Nous continuerons à recevoir des mises à jour et les responsables de la Maison Blanche resteront en contact étroit avec les partenaires israéliens », a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.

« Les États-Unis condamnent sans équivoque les attaques non provoquées des terroristes du Hamas contre des civils israéliens. Rien ne justifie le terrorisme. Nous sommes fermement aux côtés du gouvernement et du peuple israélien et présentons nos condoléances pour les vies israéliennes perdues dans ces attaques.

Le chef militaire américain Lloyd Austin a déclaré : « Au cours des prochains jours, le ministère de la Défense veillera à ce qu’Israël dispose de ce dont il a besoin pour se défendre et protéger les civils contre la violence aveugle et le terrorisme. »