L’apparence du kit jaune et bleu, que l’équipe nationale ukrainienne a l’intention d’utiliser lors de la manifestation transeuropéenne de ce mois-ci, fait place à une carte montrant la péninsule de Crimée, qui a été intégrée à la Russie à la suite d’un référendum organisé sur le territoire. et la signature du traité d’adhésion en 2014 en pleine révolution ukrainienne.

Dans un mouvement inhabituellement détaillé, la chemise contient également une inscription qui se lit comme suit : « Gloire à l’Ukraine. Gloire aux héros ».

Dmitry Svishchev, un député de la Douma d’État, a appelé la conception un « absurdité » et un « acte étrange », encourageant l’Association ukrainienne de football (UAF) à revenir sur sa décision.

« La Crimée fait partie intégrante de la Russie depuis sept ans », il a dit à RT. « Je suis sûr que l’UEFA devrait réagir fortement à ce qui s’est passé.

« L’équipe nationale ukrainienne a encore le temps de [create] un nouvel uniforme afin d’aller aux Championnats d’Europe non pas pour élaborer des slogans politiques, mais pour se battre pour l’honneur de leur pays dans leur sport préféré. »

En revanche, l’homme politique et président de l’UAF Andriy Pavelko a montré que les chemises, montrant ce qu’il a décrit comme le « patrie unique et indivise », inspirerait l’Ukraine face aux Pays-Bas, à la Macédoine du Nord et à l’Autriche en phase de groupes de la compétition.

Il y a une nouvelle Ukraine 🇺🇦 👕 cependant 😩 pic.twitter.com/UKfEniSvAm – TᕼE KITᔕᗷᗩIᗩ ⚽️👕🧙‍♂️ (@TheKitsbaia) 3 juin 2021

« Nous pensons que la silhouette de l’Ukraine ajoutera de la force aux joueurs car ils se battront pour tout le pays », a-t-il expliqué, ajoutant que la prétendue motivation supplémentaire est « extrêmement important » pour les joueurs qui cherchent désespérément à bien faire en finale.

Le manager de l’Ukraine et vainqueur de la Ligue des champions Andriy Shevchenko a apporté son soutien public aux maillots et a participé à une séance photo pour les promouvoir, tandis que le président d’honneur de l’Union russe de football (RFU) Vyacheslav Koloskov aurait suggéré que les organisateurs du tournoi, l’UEFA, interdisent le mouvement parce que des règlements sur les drapeaux et les symboles.

Anatoly Vorobyov, l’ancien secrétaire général de la RFU, a déclaré qu’il estimait qu’il était peu probable que l’UEFA s’implique.

Voir cet article sur Instagram Une publication partagée par УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ (@uafukraine)

« C’est une autre affaire si une protestation officielle vient de Russie », a-t-il ajouté, affirmant que « champignons hallucinogènes » aurait pu influencer les concepteurs.

« En attendant, [UEFA] ont une tâche plus sérieuse sous la forme d’organiser les championnats d’Europe dans plusieurs pays dans le contexte de la pandémie de coronavirus.

« Vous ne devriez pas faire de ce qui s’est passé une sérieuse occasion d’information. Tout le monde utilise ces choses pour promouvoir certaines opinions politiques. Je ne veux pas paraître banal mais le sport doit rester en dehors de la politique. Malheureusement, à notre époque, ce n’est pas le cas. toujours le cas.«

L’équipe de Shevchenko entame sa campagne contre les Pays-Bas dimanche, un jour après que la Russie a disputé son premier match de phase de groupes contre la Belgique à Saint-Pétersbourg.