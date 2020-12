le Harry Potter les livres sont les favoris des enfants, ainsi que de nombreux jeunes. Le livre a même été transcrit en braille pour les enfants malvoyants afin qu’ils ne dépendent pas des autres pour connaître les aventures de Harry Potter. Maintenant, une vidéo d’un enfant malvoyant qui a reçu en braille Harry Potter fait des tournées sur Internet et ses réactions sont incontournables.

La vidéo partagée par une utilisatrice d’Instagram nommée Katelyn montre sa nièce Emrie déballant son cadeau de Noël et devenant super excitée dès qu’elle a appris que le cadeau était un livre en braille Harry Potter. Partageant la vidéo, Katelyn a écrit: «Merci, merci, merci à tous ceux qui ont fait un don et ont rendu ce Noël très spécial pour ma nièce Emrie!

Depuis que la vidéo a été publiée sur Internet, elle a recueilli plus de 38 000 vues et des tonnes de commentaires. Alors que la vidéo a laissé de nombreux utilisateurs submergés et larmoyants, d’autres étaient ravis de voir l’excitation de la petite fille. Un utilisateur a écrit: «Ok, je braille. Sa joie! Ceci est incroyable! » Un autre utilisateur a commenté: «Omg c’est incroyable. J’aime beaucoup!!! »

Un troisième utilisateur a écrit: «Nous vivons aussi au Kansas et notre bébé est né aveugle! Ce beau message me donne de l’espoir. Un proche de la famille de Katelyn a commenté: «C’est le meilleur! Je connais Emrie depuis longtemps et c’est si spécial de la voir si grande et enthousiasmée par la lecture!

Il y a quelques jours, Katelyn a partagé quelques photos contenant l’image de l’étiquette de prix de livres en braille Harry Potter et a écrit une longue note. Dans sa note, elle a révélé que sa nièce et son neveu étaient nés aveugles, cependant, sa nièce Emrie est une petite fille passionnée et brillante dont l’affinité pour la lecture est sans précédent.

Elle a également déclaré que le prix exceptionnel des livres en braille est assez déchirant car il est difficile pour les personnes malvoyantes d’accéder à ces livres. Elle a ajouté qu’elle espérait rendre le cadeau de la lecture un peu plus accessible avec l’aide de tous et a exhorté les gens à faire un don pour la cause. Sa légende se lit en outre: «J’espère lui offrir, ainsi qu’à d’autres personnes malvoyantes, le cadeau de la magie ce Noël!»

Son message a touché beaucoup et les gens ont continué à faire un don pour rendre le Noël de la petite Emrie très spécial.