Réaction hilarante du propriétaire à la transformation bâclée des internautes de feuilles de maison à Splits

L’honnêteté est la meilleure politique. Jusqu’à ce que vous ajoutiez un peu de déception et une cuillerée de commentaires “sauvages”, c’est-à-dire. Alors, l’honnêteté est la définition de l’hilarité ! Un propriétaire déçu, la réaction honnête de John Geoghegan à la transformation hideuse de sa chambre en est la preuve ! Les mots tranchants, l’humour sec et les expressions faciales inestimables de John ont été filmés sans retenue en 2015 dans l’émission de télé-réalité britannique “Your Home In Their Hands”. Sa réponse à la nouvelle touche de couleur sur les murs de la chambre a laissé les gens en grand écart !

Le court clip de la série montre le mari et la femme de Geoghegan entrant nerveusement dans leur maison après sa cure de jouvence pour le premier regard. Conduits par la présentatrice et décoratrice d’intérieur Celia Sawyer, les deux semblent agréablement surpris après avoir regardé le salon. Rachel dit que c’est complètement changé, tandis que John dit qu’il l’aime vraiment ! La combinaison de couleurs ici semble terne, mais le couple est d’accord : jusqu’ici, tout va bien.

Ensuite, le couple est entré dans la chambre, dont les murs avaient été enduits du papier peint à fleurs jaune le plus flashy jamais vu. Une chaise kitsch et une armoire bleue avec une finition rustique ajoutent encore plus de couleur à ce qui est déjà une boîte à crayons d’une pièce. Le couple est à nouveau surpris (sauf qu’il n’y a rien d’agréable cette fois-ci).

Tout en parlant de ce qu’elle ressent à propos de la pièce, Rachel essaie évidemment d’être polie, cherchant des choses qu’elle peut aimer – elles se limitent à l’armoire, au lit et aux lumières. John est beaucoup plus honnête, cependant. « Non, c’est trop. Pour moi, c’est trop chargé. Je n’aurais rien fait de tel, et je n’aime pas ça. Vous êtes censé pouvoir dormir dans une chambre, et c’est comme une aire de jeux pour enfants », dit-il, les expressions parlant beaucoup plus fort que ses paroles.

“C’est hideux, je pense que c’est même trop pour Rachel si elle devait dire la vérité”, ajoute-t-il. Sawyer cherche à confirmer cela avec Rachel, qui répète qu’elle aime la garde-robe, le lit et le thème général. Les internautes, cependant, pensent qu’elle a l’air d’être sur le point de pleurer !

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il aimerait dire aux concepteurs, John avertit : « Ne touchez pas à l’autre pièce.

Dans un plan différent, quand Rachel dit que ça pourrait “pousser sur toi”, on entend un John peu convaincu plaisanter, “le champignon pousse” ! Les gens dans la section des commentaires ont trouvé ses remarques hilarantes!

« Pourrait grandir sur vous. – Les champignons poussent et c’est horrible. – La meilleure réponse de tous les temps », lit-on dans un commentaire. Un autre utilisateur a écrit : « il y a de la couleur ici maintenant Rachel ! non, vous ne pouvez pas voir que cela s’est écoulé de son visage quand elle a vu cette pièce.

Nous devons être d’accord avec ces… évaluations astucieuses !

