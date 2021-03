Réaction hilarante de l’homme néo-zélandais au tremblement de terre qu’il pensait être une personne secouant sa camionnette

Un homme pris dans la peur du tremblement de terre en Nouvelle-Zélande a laissé les téléspectateurs dans l’hystérie après avoir expliqué sa réaction au premier tremblement à la télévision en direct.

Vendredi matin, quatre tremblements de terre ont frappé près de la région des îles Kermadec au nord-est du pays, poussant des milliers de Kiwis de l’île du Nord à évacuer vers des terres plus élevées.

Mais un homme a déclaré à la télévision néo-zélandaise qu’il avait confondu les tremblements avec une personne secouant sa camionnette et a déclaré qu’il était sorti à la recherche du coupable.

« Je pensais que quelqu’un secouait ma camionnette, alors je suis en train de courir autour des starkers dans la brousse à la recherche de qui secouait ma camionnette », a-t-il déclaré à NewsHub.

«C’était un tremblement de terre.

«Alors c’était assez drôle!

Un téléspectateur amusé a décrit la réaction de l’homme comme le «meilleur rire que j’ai eu aujourd’hui!

Un autre a déclaré: «C’est drôle. S’il n’a jamais ressenti de tremblement de terre avant, il est raisonnable pour lui de penser cela. Au moins, il est en sécurité.

En Nouvelle-Zélande, les travailleurs, les étudiants et les résidents de régions comme Northland et Bay of Plenty ont été assistés par des responsables de la défense civile après que les autorités ont averti que les vagues de tsunami pourraient atteindre trois mètres au-dessus des niveaux de marée.

Les zones côtières menacées s’étendaient de la baie des îles à Whangarei et de Matata à la baie de Tolaga, ainsi qu’à l’île de la Grande Barrière.

Depuis, les kiwis sont rentrés chez eux, la menace étant passée.

Ailleurs, des vagues de tsunami ont pénétré près de 30 mètres à l’intérieur des terres sur l’île des Pins en Nouvelle-Calédonie, tandis que de petits tsunamis ont été enregistrés au Vanuatu, aux Fidji, aux îles Cook et aux Tonga.