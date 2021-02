Réaction en sourdine en Israël et dans le Golfe aux pressions américaines pour des pourparlers avec l’Iran

JERUSALEM – La dernière fois que les États-Unis ont tenté de négocier un accord nucléaire avec l’Iran, la réaction du gouvernement israélien a été brutale et féroce. Dans les années qui ont précédé l’accord de l’Iran en 2015 avec Washington et plusieurs autres grandes puissances, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié à plusieurs reprises leurs négociations d ‘«erreur historique», prononçant même un discours devant le Congrès en 2015 dénonçant l’ouverture de l’administration Obama à un accord.

Le gouvernement israélien n’était pas intrinsèquement opposé aux négociations, a déclaré M. Hanegbi. Mais les pourparlers devaient aboutir à un meilleur accord que celui convenu en 2015, qu’Israël et les pays du Golfe ont condamné parce que ses restrictions sur les activités nucléaires iraniennes expireraient dans une décennie et demie, et cela n’a pas fait grand-chose pour freiner l’activité militaire iranienne. à travers le Moyen-Orient.

Des diplomates occidentaux et d’anciens responsables israéliens ont déclaré que les Israéliens digéraient toujours les nouvelles et cherchaient à réagir, mais qu’ils acceptaient la nécessité de s’engager de manière constructive avec Washington au lieu de rejeter les négociations d’emblée.

Les responsables saoudiens et émiratis sont restés silencieux vendredi. En observant la démission de l’administration Biden à Téhéran, les deux États du Golfe – qui se sont indignés d’avoir été exclus du dernier cycle de négociations – ne peuvent qu’espérer que les États-Unis tiendront leurs promesses de s’assurer que les intérêts du Golfe sont représentés dans les négociations, ont déclaré les analystes.

«Nous devons simplement faire confiance à la nouvelle administration; nous n’avons aucune option », a déclaré Abdulkhaleq Abdulla, politologue émirati. «Ils sont vraiment déterminés à tendre la main vers l’Iran, il n’y a donc aucun moyen que quiconque puisse les arrêter.»

Mais il a reconnu qu’il pouvait y avoir quelque chose à gagner, disant: «Si le résultat final est moins de confrontation avec l’Iran, un Iran moins agressif, un Iran moins expansionniste, c’est un rêve en quelque sorte.

Le gouvernement israélien n’a pas encore énoncé de réponse claire au changement de politique américaine, a déclaré Amos Yadlin, un ancien chef du renseignement militaire israélien. Mais au moins au début, a-t-il dit, il faudra une approche beaucoup moins combative pour l’élaboration des politiques de l’administration Biden que celle du président Barack Obama.

«Je pense qu’ils seront très prudents», a déclaré M. Yadlin à propos du gouvernement israélien. «Les Américains ne sont pas encore revenus à l’accord, et ils essaieront de créer un dialogue qui aidera les Américains à conclure un accord plus long et plus fort.»

Il a ajouté: «En pratique, ils ne confronteront pas directement l’administration Biden. Ils attendront un peu pour voir si les Iraniens réagissent et comment les négociations évoluent.

En Europe, où les dirigeants espéraient depuis longtemps que l’Amérique reviendrait à la table avec l’Iran, la réponse a été plus positive. «Les États-Unis donnent une chance à la diplomatie», a déclaré le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a écrit sur Twitter. «Nous saluons et soutenons expressément cela!»